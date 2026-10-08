Кавова гуща допоможе позбутися комах: як її використовувати вдома

Іноді для відлякування комах використовують і дим від тліючої сухої кавової гущі.

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Кавова гуща допоможе позбутися комах / колаж: Главред, фото: скріншот

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Як правильно використовувати кавову гущу

Наскільки ефективна кавова гуща

Не поспішайте викидати кавову гущу після приготування напою. Її можна використовувати в господарстві, зокрема як простий натуральний засіб проти деяких домашніх шкідників. Наприклад, суху гущу радять розсипати біля порога або на підвіконні, щоб відлякати комах. Наскільки ефективний такий спосіб, пише угорське видання Blikk.

Запах кави може дратувати деяких комах. Зокрема, його аромат здатний заважати мурашкам орієнтуватися в просторі, оскільки вони використовують запахові сліди для пошуку їжі та пересування. Тому кавова гуща в деяких випадках дійсно може допомогти зробити певні ділянки будинку менш привабливими для них.

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Є у цього засобу й інше застосування. Суха кавова гуща має досить шорстку структуру, тому її іноді використовують проти слимаків. Однак розраховувати на гарантований результат не варто: ефективність такого методу залежить від конкретної ситуації, а при великій кількості шкідників однієї кавової гущі буде недостатньо.

Як правильно використовувати кавову гущу

Перш за все, використану кавову гущу потрібно добре висушити. Після цього її можна невеликою кількістю розсипати тонкою смужкою біля вхідних дверей, на підвіконні або в інших місцях, де з’являються комахи.

Ще один варіант: насипати суху кавову гущу в невелику неглибоку ємність і поставити її там, де це необхідно.

Важливо стежити за її станом і періодично замінювати свіжою. Особливо швидко це стає необхідним після дощу або при високій вологості. Намокла кавова гуща втрачає частину своїх властивостей і може почати пліснявіти.

Іноді для відлякування комах використовують і дим від тліючої сухої кавової гущі. Однак такий спосіб підходить виключно для вулиці. Спалювати гущу слід у відповідній термостійкій ємності, подалі від легкозаймистих предметів і не залишаючи процес без нагляду.

Наскільки ефективна кавова гуща

Кавова гуща дійсно може в окремих випадках допомогти відлякати мурах, слимаків та деяких інших дрібних шкідників. Однак сприймати її як повноцінний засіб боротьби з комахами не варто.

Є й ще один важливий момент - безпека домашніх тварин. У кавовій гущі залишається кофеїн, який у великих кількостях може бути токсичним для собак і котів. Тому її не слід залишати в місцях, доступних для улюбленців.

Отже, кавова гуща може стати в нагоді як недорогий додатковий спосіб боротьби з окремими шкідниками.

Дивіться відео, як кавова гуща може допомогти позбутися комах

Інфографіка: Главред

Як можна використовувати кавову гущу

Кавова гуща не є універсальним добривом - у надмірних дозах вона шкодить кімнатним рослинам більше, ніж допомагає, оскільки волога маса ущільнюється, обмежує доступ повітря до коренів і занадто довго утримує субстрат у вологому стані, створюючи сприятливі умови для появи цвілі. Які рослини можна підгодувати кавовою гущею - розповіли експерти.

Використану кавову гущу не обов’язково відразу викидати у сміттєвий бак. Їй можна знайти кілька незвичайних застосувань у побуті, зокрема у ванній кімнаті.

Суміш кавової гущі та харчової соди здатна швидко нейтралізувати неприємні запахи в будинку й одночасно відлякувати комах, не вдаючись до хімічних засобів. Експерти рекомендують використовувати цей простий і бюджетний лайфхак для холодильника, сміттєвих відер, автомобіля, а також на терасах і підвіконнях для боротьби зі шкідниками.

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Про джерело: видання Blikk Blikk - найбільший угорський таблоїд і один із найпопулярніших новинних сайтів країни. Видання спеціалізується на сенсаціях, шоу-бізнесі, політичних скандалах та кримінальній хроніці. Довгий час належало швейцарській групі Ringier, але наприкінці 2025 року перейшло під контроль Indamedia, що викликало дискусії щодо можливої втрати редакційної незалежності. Незважаючи на розважальний стиль, ресурс має колосальний вплив на громадську думку Угорщини завдяки величезному охопленню аудиторії.

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