У Міноборони розкрили масштаб повернення військових після СЗЧ - деталі

Після СЗЧ до українських підрозділів повернулися військові чисельністю у дві-три бригади.

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У Міноборони повідомили про масштаби повернення військових після СЗЧ / колаж: Главред, фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Коротко:

Після повернення військовим відновили грошове забезпечення

У Міноборони позитивно оцінили результати програми

До українських підрозділів повернулися тисячі військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частину (СЗЧ). Вони скористалися спрощеною процедурою повернення, повідомили в Міністерстві оборони України.

У відомстві зазначили, що загальна кількість військовослужбовців, які повернулися до лав у рамках програми, порівнянна з чисельністю особового складу двох-трьох бригад.

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"Ця кількість порівнянна з чисельністю особового складу двох-трьох бригад. Значна частина військових повернулася саме на бойові посади. Це люди, які вже мають досвід, стаж служби та навички, необхідні підрозділам", - заявили в Міноборони.

Після повернення військовослужбовцям відновили грошове та інші види забезпечення. Наразі вони продовжують виконувати поставлені перед підрозділами завдання.

У Міноборони також повідомили, до яких підрозділів повернулося найбільше військовослужбовців після СЗЧ. До списку увійшли:

20-та окрема бригада безпілотних систем "К-2";

53-я окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха;

3-тя окрема штурмова бригада;

63-я окрема механізована бригада;

429-та окрема бригада безпілотних систем "Ахіллес".

Крім того, у відомстві відзначили бригади Національної гвардії України "Хартія" та "Азов".

У Міністерстві оборони позитивно оцінили результати програми та подякували військовослужбовцям, які вирішили повернутися до підрозділів.

"Це могло бути непросте рішення, але воно точно правильне", - підкреслили у відомстві.

Євген Хмара / Інфографіка: Главред

Чи варто чекати змін у процесі мобілізації - заява Буданова

Україні необхідно щомісяця призивати до Сил оборони не менше 30 тисяч осіб, щоб зберегти нинішню ситуацію на фронті. Зниження цього показника може позначитися на здатності утримувати поточне становище на лінії бойового зіткнення. Про це повідомив голова Офісу президента Кирило Буданов в ефірі єдиного телемарафону, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не можна мобілізувати менше 30 тисяч осіб на місяць. Це мінімально необхідна кількість для підтримання існуючого становища", - заявив Буданов.

Водночас кадрові рішення в Міністерстві оборони, на думку голови ОП, самі по собі не матимуть істотного впливу на масштаби призову. Зокрема, він не очікує помітного ефекту від призначення Євгена Хмари міністром оборони.

"Наберуся сміливості й скажу вам: ні, нічого істотно не зміниться. Бо потреба становить не менше 30 тисяч, а це величезна кількість людей", - зазначив Буданов.

Зміна підходів до призову, за словами чиновника, також не усуне базову потребу армії в особовому складі. Йдеться насамперед про забезпечення необхідної кількості людей для виконання завдань на фронті.

Мобілізація в Україні - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Главред", народний депутат Роман Костенко заявив про можливі зміни у сфері мобілізації. Він підкреслив, що зміни у призовному віці обговорюються в парламенті і можуть стосуватися самої системи мобілізації. Костенко також зазначив, що мобілізація не стане виключно добровільною, а відстрочки для батьків трьох і більше дітей поки що не планується скасовувати.

Ініціатори законопроекту, зокрема Сергій Козир та Євген Брагар, повідомили про ініціативу щодо запровадження тимчасової відстрочки для окремих категорій громадян. Вони пояснили, що тримісячна відстрочка передбачена в законопроекті № 16034 і оформлятиметься автоматично через державні реєстри. Згідно з документом, відстрочка триває 90 календарних днів і стосується осіб, які повернулися з тимчасово окупованих територій або з-за кордону.

Міноборони повідомило про спрощення оформлення відстрочки для педагогічних працівників через мобільний додаток "Резерв+". У відомстві зазначили, що оформлення відстрочки онлайн здійснюється шляхом звірки даних з АІКОМ та ПФУ без необхідності звертатися до ЦНАП. Для оформлення відстрочки педагогам потрібно мати педагогічне навантаження не менше 0,75 ставки та збіг коду ЄДРПОУ в різних реєстрах.

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Про відомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України - центральний орган виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

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