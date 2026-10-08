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Найдобріший учасник шоу "Майстер Шеф" перестав виходити на зв'язок

Олена Кюпелі
8 жовтня 2026, 22:21
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В'ячеслав Чернявський раніше покинув проект і пішов на службу.
В'ячеслав Чернявський не відповідає вже кілька місяців
В'ячеслав Чернявський не відповідає вже кілька місяців / Колаж Главред, фото Instagram/masterchef

Коротко:

  • Що відомо про "зникнення" В'ячеслава
  • Чим він прославився під час проекту

Популярний учасник кулінарного проєкту "Майстер-шеф" В'ячеслав Чернявський, який прославився своєю добротою та відкритим серцем, вже два місяці не виходить на зв'язок.

Про це повідомила його близька подруга по проєкту та учасниця шоу - Карина Рябцева в Instagram. За словами жінки, її часто запитують про її стосунки з В'ячеславом, але вона свідомо ігнорувала це питання.

відео дня

"Уже 2 місяці наше спілкування - це монолог. Уже 2 місяці, як я не отримую відповіді від такої чудової людини", - написала вона.

Каріна також показала відео, як надсилає кружечки, але не отримує на них відповіді.

В'ячеслав став улюбленцем усіх учасників і глядачів проєкту. Його доброта буквально відчувалася крізь екран. Також, покидаючи шоу, він прочитав вірш Ліни Костенко, який зворушив до сліз навіть суддів проєкту.

Сам В'ячеслав родом із Запорізької області. На момент зйомок він працював головним сержантом взводу в ЗСУ.

В'ячеслав - улюбленець глядачів
В'ячеслав - улюбленець глядачів / Скріншот

Так він сам описував себе на проекті: пенсіонер і військовий. "У характері цінує чесність і прямоту, але зізнається, що хотів би позбутися невпевненості та сором’язливості, а також навчитися бути ще наполегливішим у досягненні цілей", - говорив В’ячеслав.

Майстер Шеф
Майстер Шеф / Колаж Главред

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Про шоу: "МайстерШеф"

"МайстерШеф" - кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проєкту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися у престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

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