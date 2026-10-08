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У Києві зупинили рух на всіх трьох лініях метро - перші деталі

Інна Ковенько
8 жовтня 2026, 18:33оновлено 8 жовтня, 19:31
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Причиною стало зниження напруги від зовнішніх живильних центрів.
У Києві зупинили рух на всіх трьох гілках метро
У Києві зупинили рух на всіх трьох гілках метро / Колаж: Главред, фото: Київський метрополітен

Головне:

  • У Києві тимчасово зупинили рух на всіх трьох гілках метро
  • Частина станцій знеструмлена, ескалатори також тимчасово не працюють
  • Через атаку РФ у Києві сталося аварійне відключення електроенергії

У Києві тимчасово призупинили рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Також зупинили роботу ескалаторів на станціях.

Як повідомляють у Київській міській державній адміністрації, причиною стало зниження напруги від зовнішніх живильних центрів.

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"Через зниження напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинені рух поїздів і робота ескалаторів", - йдеться в повідомленні.

За данимимісцевих пабліків, частина станцій знеструмлена.

У КМДА зазначили, що про відновлення роботи метрополітену повідомлять додатково.

Водночас ДТЕК повідомили про аварійне відключення електроенергії в Києві через атаку ворога. Графіки відключень наразі тимчасово не діють.

Про будь-які зміни та ситуацію з електропостачанням у компанії повідомлятимуть додатково.

ОНОВЛЕНО 19:28. Згодом у КМДА повідомили, що рух поїздів відновили на всіх трьох лініях столичного метрополітену.

Зазначається, що поїзди курсують зі збільшеними інтервалами:

  • "червона" лінія - 10 хвилин;
  • "синя" лінія - 5 хвилин;
  • "зелена" лінія - 10 хвилин.

Усі станції метро відкриті на вхід. Поступово роботу метрополітену повертають до штатного режиму.

Якими можуть бути відключення світла взимку

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими.

За його словами, найвідчутніше обмеження вдарять по столиці та Київській області, а також по регіонах уздовж лінії фронту - Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

"За прогнозами, при середньодобовій температурі -10°C і якщо не буде нових суттєвих обстрілів відключення триватимуть у ранкові години на рівні 2-3 черг - до 2 годин, а в вечері до 4 черг одночасно - від 3 до 4 годин", - розповів він.

У Києві зупинили рух на всіх трьох лініях метро - перші деталі
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Главред писав, що РФ розробила план зі знищення української енергетики. Він передбачає виведення з ладу 60 ключових об'єктів - від котелень у житлових кварталах до відкритих розподільчих пристроїв трьох діючих атомних електростанцій.

Нагадаємо, Главред писав, що російські удари по лініях електропередач можуть спричиняти аварійні відключення, але не створюють такої ж довготривалої проблеми, як пошкодження високовольтних підстанцій.

Раніше повідомлялося, що 8 жовтня в частині регіонів України світло вимикатимуть протягом усієї доби - з 00:00 до 23:59. Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

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Про джерело: Київський метрополітен

Київський метрополітен - швидкісна позавулична, переважно підземна, транспортна система Києва. Діють три лінії, експлуатаційна довжина яких становить 69,648 км, 52 станції із трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста. Усі лінії електрифіковані постійною напругою 825 В, на них працюють 5-вагонні електропоїзди довжиною приблизно 100 м. Метрополітен відкритий для пасажирів щоденно з 05:30 до 23:00, та цілодобово функціонує як укриття під час повітряної тривоги, пише Вікіпедія.

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