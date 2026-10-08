Вона й досі дуже приваблива: Тоні Брекстон у свої 60 здивувала новим фото

Популярна американська співачка продемонструвала свою фігуру та тіло у свої 60 років.

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Тоні Брекстон поділилася свіжими фото / Колаж Главред, фото Instagram/tonibraxton

Коротко:

Як зараз виглядає Тоні Брекстон

З якої нагоди вона поділилася новою фотосесією

Американська співачка Тоні Брекстон довела, що вік для неї - лише цифра. 7 жовтня володарка кількох премій "Греммі" відзначила 59-річчя і з цієї нагоди влаштувала ефектну фотосесію.

Зірка опублікувала серію знімків в Instagram, на яких постала у вельми сміливому образі. Брекстон позувала в облягаючому чорному боді з прозорими вставками та туфлях на високих шпильках з пір'ям. Образ доповнили великі браслети, кільця та об’ємна зачіска з кучерями в стилі Дайани Росс.

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Тоні Брекстон виглядає неймовірно / Фото Instagram/tonibraxton

Співачка не стала приховувати свого ставлення до віку й підкреслила, що, як і раніше, почувається привабливою.

"Кожна складочка. Кожна зморшка. Якщо це залежить від мене… я все ще відчуваю себе сексуальною", - написала Брекстон, додавши: "Мені сьогодні майже 60! З днем народження мене!"

Публікацію артистки одразу підтримали знамениті друзі та родичі. Її сестра Тамар Брекстон залишила захоплений коментар, а співачка Бренді привітала Тоні з днем народження і назвала її прекрасною. Своїми теплими словами також поділилася мати Бейонсе Тіна Ноулз.

Тоні Брекстон виглядає неймовірно / Фото Instagram/tonibraxton

Не залишився осторонь і чоловік співачки - репер Birdman. Він опублікував спільне фото з Тоні з тієї ж фотосесії та привітав дружину з 59-річчям.

Брекстон і Birdman знають одне одного ще з підліткового віку, проте романтичні стосунки між ними почалися значно пізніше. Співачка раніше розповідала, що репер завжди підтримував її та допомагав їй почуватися комфортно у стосунках.

Тоні також відкрито говорить про життя з вовчакою. За словами співачки, через захворювання вона тривалий час відчувала невпевненість у собі й боялася, що чоловік не захоче пов’язувати своє життя з жінкою, якій може знадобитися додаткова турбота.

Тоні Брекстон виглядає неймовірно / Фото Instagram/tonibraxton

Ця фотосесія стала для Брекстон продовженням традиції відзначати свої дні народження ефектними знімками. Ще кілька років тому вона також публікувала досить відверті фотографії з нагоди особистого свята.

У свої 59 років співачка явно не збирається відмовлятися від яскравих образів і уваги до своєї зовнішності. Навпаки, Брекстон використала день народження як привід заявити про прийняття себе - разом із віком, зморшками та всіма змінами, які приходять із роками.

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Про особу: Тоні Брекстон Тоні Брекстон - американська співачка у стилі ритм-н-блюз, поп і соул, авторка пісень та актриса. Відома такими хітами, як "Un-Break My Heart", "Breathe Again", "Spanish Guitar", "He Wasn’t Man Enough". Володарка 7 премій "Греммі" та інших престижних музичних нагород. Одна з найуспішніших виконавиць 1990-х.

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