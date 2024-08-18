Законна ціль - американський адмірал про потребу бити по Керченському мосту

Адмірал США Марк Монтгомері заявив, що Керченський міст є законною та основною ціллю ЗСУ та дуже важливим об'єктом логістики.

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Кримський міст / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Кримський міст є не тільки дуже важливим з логістичної точки зору, але і з символічної, адже він пов'язує Росію з Кримом, а також є символом влади РФ в окупованому півострові. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері.

"Є також поромна переправа, яка... навіть важливіша для логістики. Тому треба вразити... обидві цілі", - висловив думку Монтгомері.

Також він заявив, що в українців є зброя, яка може вразити міст і це є законною ціллю, адже росіяни захопили силою Кримський півострів.

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"Це законна військова ціль. І оскільки у них (українців) є зброя, потрібна, щоб завдати ударів, їм, мабуть, варто це розглянути. Але також їм варто зважити й те, де ще вони можуть використати цю зброю, тому що (в України) є обмежена кількість далекобійних ракет ATACAMS або інших систем", - прокоментував американскьий адмірал.

/ Инфографика: Главред

Він додав, що дуже важливо вибити матеріально-технічний потенціал росіян в окупованому Криму. Це потрібно для майбутнього контрнаступу ЗСУ, щоб відбити Крим, якщо це відбуватиметься.

Кримський міст (Керченський міст) Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія. Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км. Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Військовий також висловив припущення, що найближчим часом українці нанесуть удар саме по Кримському мосту.

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