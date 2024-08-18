УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Законна ціль - американський адмірал про потребу бити по Керченському мосту

Степан Гафтко
18 серпня 2024, 22:12
37
Адмірал США Марк Монтгомері заявив, що Керченський міст є законною та основною ціллю ЗСУ та дуже важливим об'єктом логістики.
Законна ціль - американський адмірал про потребу бити по Керченському мосту
Кримський міст / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Кримський міст є не тільки дуже важливим з логістичної точки зору, але і з символічної, адже він пов'язує Росію з Кримом, а також є символом влади РФ в окупованому півострові. Про це в інтерв'ю Голосу Америки сказав адмірал ВМС США у відставці Марк Монтгомері.

"Є також поромна переправа, яка... навіть важливіша для логістики. Тому треба вразити... обидві цілі", - висловив думку Монтгомері.

Також він заявив, що в українців є зброя, яка може вразити міст і це є законною ціллю, адже росіяни захопили силою Кримський півострів.

відео дня

"Це законна військова ціль. І оскільки у них (українців) є зброя, потрібна, щоб завдати ударів, їм, мабуть, варто це розглянути. Але також їм варто зважити й те, де ще вони можуть використати цю зброю, тому що (в України) є обмежена кількість далекобійних ракет ATACAMS або інших систем", - прокоментував американскьий адмірал.

Законна ціль - американський адмірал про потребу бити по Керченському мосту
/ Инфографика: Главред

Він додав, що дуже важливо вибити матеріально-технічний потенціал росіян в окупованому Криму. Це потрібно для майбутнього контрнаступу ЗСУ, щоб відбити Крим, якщо це відбуватиметься.

Кримський міст (Керченський міст)

Транспортний перехід через Керченську протоку, що з'єднує Керченський і Таманський півострова через острів Тузла і Тузлинську косу, передає Вікіпедія.

Складається з двох паралельних мостів - автодорожнього та залізничного. Загальна протяжність - 19 км.

Росія почала будівництво транспортного переходу після анексії Криму. Автодорожній міст був відкритий у 2018 році, залізничний — у 2019-2020 роках.

Військовий також висловив припущення, що найближчим часом українці нанесуть удар саме по Кримському мосту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

анексія Криму Керченський міст війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Позитивні новини - Зеленський про доповідь Сирського із лінії фронту

Позитивні новини - Зеленський про доповідь Сирського із лінії фронту

22:45 Війна
Чого Путін боїться найбільше: Маломуж розкрив його "привиди минулого"

Чого Путін боїться найбільше: Маломуж розкрив його "привиди минулого"

22:03 Світ
Країну "трусить" майже 7-бальний шторм: скоро почнеться ще одна магнітна буря

Країну "трусить" майже 7-бальний шторм: скоро почнеться ще одна магнітна буря

20:45 Синоптик
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Дискусії йдуть : в Раді здивували заявою про демобілізацію і зниження призовного віку 11246

"Дискусії йдуть": в Раді здивували заявою про демобілізацію і зниження призовного віку

Розкрито масштаб майбутнього удару Росії по Україні на День Незалежності 7315

Розкрито масштаб майбутнього удару Росії по Україні на День Незалежності

Гороскоп на завтра 19 серпня: Ракам - великий успіх, Левам - несподівані витрати 6552

Гороскоп на завтра 19 серпня: Ракам - великий успіх, Левам - несподівані витрати

Відвезли на швидкій : що сталося з путіністкою Наташею Корольовою 6111

Відвезли на "швидкій": що сталося з путіністкою Наташею Корольовою

Останні новини

22:45

Позитивні новини - Зеленський про доповідь Сирського із лінії фронту

22:12

Законна ціль - американський адмірал про потребу бити по Керченському мосту

22:03

Чого Путін боїться найбільше: Маломуж розкрив його "привиди минулого"

21:36

Восьмий полк "затрофеїв" на Курщині ворожу "Рапіру": тепер вона працює на ЗСУ

21:14

Розвідка без ризику для життя: Азов показав нового бойового робота

Операція в Курській області здатна "втопити" Путіна, для ЗСУ відкрито шлях на Москву – СвітанОперація в Курській області здатна "втопити" Путіна, для ЗСУ відкрито шлях на Москву – Світан
21:01

ЗСУ готують "сюрприз" для росіян біля Покровська: що відомо

20:45

Країну "трусить" майже 7-бальний шторм: скоро почнеться ще одна магнітна буря

20:42

Британія розпочала термінове розширення підтримки України - The Times

20:00

Молодша донька Віри Брежнєвої в сукні-міні показалася в обіймах бойфренда

Реклама
19:57

Вогонь не можуть загасити досі: в ГУР розкрили деталі "бавовни" в Ростовській області

19:42

ЗСУ знищили важливі мости РФ у Курській області: в AP розкрили неочікуваний сценарій

19:30

"Пекельна" спека повертається: де буде майже +40, а які регіони заливатимуть дощі

19:08

Лише люди з високим IQ зможуть знайти золоту маску фараона: на пошуки є 30 секунд

18:50

"Броваста баба": відомий російський шоумен розмазав путіністку Анастасію Волочкову

18:30

Росіяни скинули авіабомби на Сумщину: є жертви, під завалами люди

18:25

Головоломка, яку розгадають лише генії: треба знайти шкарпетку за 7 секунд

18:22

Зникнуть до кінця сезону: садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівВідео

18:12

Нардеп Дмитрук, який бився з військовим ЗСУ, відзначився новим "фейлом"

18:03

Відключення світла повертаються по всій території України: графік на 19 серпня

17:55

"На межі Третьої світової ": у КНДР панічно відреагували на ситуацію в Курській області

Реклама
17:35

"Фронт палає": РФ застосувала нову тактику біля Покровська - це не "м'ясні штурми"

17:19

Ці кабачки розмітають навіть на святковому столі - рецепт просто вогоньВідео

17:14

Навіть сліду не залишиться: 5 найпростіших способів, як відмити руки після чищення горіхів

17:07

Лукашенко заявив про перекидання третини армії на кордон з Україною: в ДПСУ відреагували

16:52

"Зміна влади в Росії": Гельман розкрив жорсткі наслідки після операції ЗСУ на КурщиніВідео

16:52

Як прибрати навіть стару жирну пляму без прання: спосіб, про який мало хто не знає

16:25

Наступ у Курській області: у Герасимова залишилося 2 варіанти - полковник ЗСУ

16:17

Чому угорці не змивають унітаз? Звідки "ноги" у дивного міфу

15:41

Церковне свято 19 серпня: що заборонено робити на Андрія Стратилата

15:33

Чому Галкін і Пугачова виїхали з РФ насправді - деталі

15:33

РФ спробує відбити Курщину в жовтні 2024-го, ЗСУ можуть втратити позиції – The Times

15:00

Розкрито масштаб майбутнього удару Росії по Україні на День Незалежності

14:05

Росія пішла у масовану атаку у бік Торецька

13:52

У ваше життя прийде велика біда: що не можна позичати 19 серпня - прикмети

13:33

Атака дронів: на Дніпропетровщині прогриміли вибухи та спалахнула пожежа на підстанції

13:30

Софію Ротару викрили на махінаціях - росЗМІ

13:24

Лукашенко знову видав маячню про ЗСУ в Курську: незабаром війська НАТО увійдуть

13:08

Як заморозити буряк: дієтолог розповіла, як зберегти овоч надовго

13:04

"Це буде зрозуміло упродовж тижня": ПВК можуть провести операцію зі зміщення Путіна - СвітанВідео

12:46

Страх ескалації - просто прикриття: чому США не дозволяють бити вглиб РФ - СвітанВідео

Реклама
12:22

Відвезли на "швидкій": що сталося з путіністкою Наташею Корольовою

12:05

Резервів просто немає: Росія пішла на крайні заходи у Курській області

12:01

Сильна спека +39 градусів накриє Україну: стали відомі дати

11:26

Вибухи на нафтобазі під Ростовом: Генштаб підтвердив атаку, усі подробиціВідео

11:09

"Матиме великий вплив": авіація ЗСУ підірвала другий важливий міст на Курщині

10:51

Китайський гороскоп на завтра 19 серпня: Бикам - почуття провини, Півням - проблеми

10:45

РФ атакувала Україну дронами, балістикою і крилатими ракетами: скільки збито цілей

10:41

Маневром на Курщині українські військові компенсували перевагу РФ – ISW

10:02

Армія РФ захопила Миколаївку в Донецькій області - Deep State

09:48

Наталка Денисенко поділилася приголомшливою новиною і довела Ольгу Сумську до сліз

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти