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Селін Діон впала під час концерту: що сталося

Олена Кюпелі
8 жовтня 2026, 18:51
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Популярна співачка тривалий час боролася з важким аутоімунним захворюванням.
Селін Діон послизнулася під час концерту
Селін Діон послизнулася під час концерту / Колаж "Главред", фото - скріншот

Коротко:

  • Що сталося з Селін Діон
  • Чи пов'язано це з її важким захворюванням

Популярна канадська співачка Селін Діон, яка зараз дає концерти в Парижі після дуже тривалої перерви, пов'язаної зі здоров'ям, потрапила в незручну ситуацію.

У середині концерту в Парижі співачка трохи втратила рівновагу, виконуючи пісню "Dans un autre monde". Незважаючи на те, що її шанувальники трохи злякалися, падіння не завадило їй одразу підвестися й продовжити виступ, ніби нічого не сталося.

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Зазначимо, що шанувальники не просто так перелякалися за улюблену співачку. Річ у тім, що Селін хворіє на важке аутоімунне захворювання - "синдром ригідної людини".

Селін Діон послизнулася під час концерту:

Селін Діон впала на сцені
Селін Діон впала на сцені / Скріншот

Виконавиця хіта "The Power of Love" вперше оголосила про серію концертів у березні, під час святкування свого дня народження (який припадає на 30 березня), назвавши це повернення "найкращим подарунком у житті".

"Я повністю до цього готова, - сказала вона, зокрема. - Я почуваюся добре. Я сповнена сил. Я з нетерпінням чекаю - і, звичайно, трохи хвилююся, - але насамперед я вдячна всім вам. З нетерпінням чекаю на нову зустріч".

Крім того, Діон викликала фурор своїми концертами, і купити на них квиток було справжнім випробуванням.

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Про особу: Селін Діон

Селін Діон - канадська співачка, авторка пісень, актриса та композиторка. Народившись у багатодітній родині в провінції Квебек, Діон у підлітковому віці стала зіркою у франкомовному світі після того, як її менеджер і майбутній чоловік Рене Анжеліл заклав свій будинок, щоб профінансувати її перший запис.

Як пише Вікіпедія, у 1990 році вона випустила англомовний альбом Unison і закріпилася як співачка в Північній Америці та інших англомовних регіонах світу.

Одна з найбільш високооплачуваних співачок світу (за версією Forbes 2017 і 2018 років) і найпродаваніша серед усіх канадських виконавців. Мецо-сопрано з діапазоном у п’ять октав.

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