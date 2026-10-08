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2 варіанти перемир’я: Зеленський розкрив деталі нових переговорів із США

Юрій Берендій
8 жовтня 2026, 21:30
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До української делегації увійдуть Буданов, Кислиця, Арахамія та Умєров, а до переговорів має приєднатися європейська команда.
Зеленський анонсував переговори з Віткоффом і Кушнером у США
Зеленський анонсував переговори з Віткоффом і Кушнером у США / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org/The White House, wikimedia.org/President Of Ukraine

Головне із заяв Зеленського:

  • Українська делегація 9 жовтня зустрінеться у США з Віткоффом і Кушнером
  • До переговорів має долучитися європейська команда
  • Київ обговорює і морське, і енергетичне перемир'я, але найреалістичніший варіант не називає

Українська переговорна команда в п'ятницю, 9 жовтня, зустрінеться у США зі спецпосланцями президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. До розмови також розраховують залучити європейську команду. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у спілкуванні з журналістами, передає Новини.Live.

З українського боку у зустрічі візьмуть участь Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Рустем Умєров. За словами президента, переговори триватимуть два дні, після чого делегація повернеться до Києва.

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"Я розраховую, що в понеділок зранку вже в Києві буде наша команда, я отримаю всі деталі переговорів і тоді більш широко зможу відповісти на ваші запитання", – сказав Зеленський.

ППО і гроші від Європи

Президент запевнив, що переговорники знають, які питання піднімати в розмові з американцями. Окремі переговори Київ проведе з європейцями – там ідеться про фінансування та протиповітряну оборону.

"Окремо ми будемо говорити також з європейцями, і там піднімаються питання і грошей, деталі щодо наближення грошей, це дуже важливо. Ну і також протиповітряна оборона", – наголосив Зеленський.

Глава держави додав, що того ж дня обговорював ці питання з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. За його словами, Україна також веде діалог з азійськими країнами та США, а з європейськими партнерами вже є "непоганий результат, але поки що недостатньо".

Море та енергетика: яке перемир'я на столі

Журналісти запитали президента, яку з пропозицій секторального припинення вогню – від Індії, Єгипту, Туреччини чи США – Київ вважає найреалістичнішою і чи можна вийти на неї до зими. Зеленський відповів, що обговорюються всі варіанти, зокрема море та енергетика, однак назвати найімовірніший відмовився.

"Що може бути реалістичним або більш реалістичним, також поки не готовий сказати. В принципі, розумію, але не хочеться, скажімо так, щось сказати, і потім Росія, як завжди, назло зробить навпаки", – пояснив президент.

Щодо економічних угод, які обговорюють росіяни та американці, Зеленський сказав, що Києву відомо багато про різні діалоги, але публічно й у деталях говорити про них він не готовий. Водночас він відзначив інтенсифікацію розмов і зустрічей з боку США та розповів, що за останні дні сам тричі говорив з американською стороною.

Чи допоможе Європа Україні в переговорах зі США та Росією

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок в інтерв'ю Главреду зазначив, що в тристоронньому форматі переговорів Україна не буде сама.

"Якщо буде тристоронній формат Україна - США - Росія, то Україна там буде не сама, а разом із Європою. Ми залежні від Європи, Європа це розуміє і дуже часто використовує у своїх інтересах", – наголосив фахівець.

Водночас експерт застеріг від очікувань швидкого результату від чергових контактів зі спецпосланцями Трампа.

"Я бачу палке бажання і певну необхідність знову заходити у тристоронній формат переговорів. Чергові візити Віткоффа і Кушнера подаватимуть як досягнення або можливість досягнень у переговорному процесі. Але це не означає, що все станеться швидко", – пояснив Клочок.

Оцінюючи можливі секторальні домовленості, аналітик назвав напрями, де компроміс виглядає найбільш реальним.

"Всі розуміють, що Путін не відмовиться від ударів по Україні. Єдине, що я реально бачу на цьому етапі, - це домовленості у продовольчій та енергетичній сферах. Це могло б означати зупинку ударів у повітрі та на морі", – підсумував експерт.

Стів Віткофф
Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Переговори про завершення війни - останні новини за темою

Як писав Главред, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни шляхом переговорів наразі недосяжне. У відповідь Зеленський закликав США відкрити Україні Starlink над територією Росії та попередив про китайський аналог для Кремля. За словами Рубіо, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

Раніше Зеленський повідомив, що США пропонують провести до кінця жовтня тристоронню зустріч з Україною та Росією на технічному рівні. Про це він заявив під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем. Президент наголосив, що українська сторона готова підтримати таку зустріч.

Тим часом The New York Times повідомила, що переговори адміністрації Трампа з Москвою вийшли за межі мирного врегулювання. За даними видання, сторони розглядають багатомільярдну угоду щодо міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл". Джерела NYT стверджують, що Путін порушив питання про продаж активів "Лукойлу" під час зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Кремлі 5 вересня.

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Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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