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Відключення світла 9 жовтня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в пʼятницю

Інна Ковенько
8 жовтня 2026, 20:02
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Ситуація в енергосистемі може змінюватися, а час і обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід уточнювати.
Графіки відключення світла на 9 жовтня
Графіки відключення світла на 9 жовтня / Колаж: Главред, фото: Pexels

Що відомо:

  • В Україні 9 жовтня запровадять погодинні відключення світла
  • Відключення діятимуть протягом усієї доби
  • Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 2 черг

В Україні 9 жовтня в частині регіонів застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Причиною стали наслідки російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляють в "Укренерго", протягом усієї доби, з 00:00 до 23:59, для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності.

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Для всіх категорій споживачів також запровадять графіки погодинних відключень. Обсяг обмежень становитиме від 0,5 до 2 черг.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися через нові російські обстріли. Тому споживачам радять стежити за актуальними повідомленнями своїх операторів систем розподілу (обленерго).

"Коли світло з’являється за графіком – будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо!" - наголосили в компанії.

Відключення світла 9 жовтня: в Укренерго розкрили, як діятимуть графіки в пʼятницю
Черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

В яких містах взимку може бути найскладніша ситуація зі світлом

Главред писав, що за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, найскладніше буде взимку населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми зі світлом триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До переліку найбільш проблемних міст Рябцев відніс Харків, Суми, Херсон, Миколаїв і Запоріжжя. Далі у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Для столиці експерт прогнозує помірніший варіант, ніж для Харкова. За моделлю, яку він вважає основною, графіки запроваджуватимуть лише тоді, коли навантаження на мережу максимальне.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, увечері 8 жовтня Києві тимчасово зупиняли рух поїздів на всіх трьох лініях метрополітену. Також зупинили роботу ескалаторів на станціях. Причиною стало зниження напруги від зовнішніх живильних центрів.

Главред писав, що російські удари по лініях електропередач можуть спричиняти аварійні відключення, але не створюють такої ж довготривалої проблеми, як пошкодження високовольтних підстанцій.

Раніше повідомлялося, що 8 жовтня в частині регіонів України світло вимикатимуть протягом усієї доби - з 00:00 до 23:59. Обмеження запроваджують через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

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Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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