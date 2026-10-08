У Кремлі зробили цинічну заяву про 'замороження' війни - що сказали

У Кремлі назвали тимчасову паузу в бойових діях неефективним варіантом.

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Пєсков заявив про відсутність шляху до миру / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

Кремль відкинув сценарій тимчасової паузи у війні

Москва не бачить перспектив мирного врегулювання

Відповідальність у РФ перекладають на Київ та Європу

Російський диктатор Володимир Путін не розглядає сценарій потенційного "замороження" війни проти України. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, такий варіант врегулювання Москва нібито вважає неефективним.

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"Тимчасове замороження українського конфлікту не допоможе, рішення має бути розраховане на майбутні покоління та гарантоване", - цинічно заявив Пєсков.

Крім того, він зухвало додав, що "виходу на мирне врегулювання" наразі не простежується.

Речник Кремля також розповів, що Москва нібито вітає зусилля Індії "хоч якось сприяти врегулюванню". Однак фактично переклав відповідальність за продовження війни на Україну та Європу, які начебто не прагнуть переходити до "мирної фази".

Чи варто вірити у швидке закінчення війни

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" говорив, що українцям необхідно відмовитися від ілюзій щодо швидкого завершення війни та оцінювати ситуацію раціонально, спираючись на факти та розрахунки.

Він звернув увагу на втому та виснаження українців, які щодня стикаються з російськими обстрілами. За словами Бровді, цим станом намагаються скористатися люди, які поширюють обіцянки швидкого припинення вогню та настання миру.

"Путін – точно не за мир. Він жадає крові, аж до повного знищення нас. І сьогодні він використовує "реактивно-шахове" вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті у нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м’яко кажучи", – заявив "Мадяр".

Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що завершення російсько-української війни шляхом переговорів наразі є недосяжним. За його словами, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

Водночас президент Володимир Зеленський не погодився з держсекретарем США Марко Рубіо. Замість цього глава держави закликав посилити економічний тиск на Росію та відкрити Україні доступ до Starlink над російською територією.

Також відомо, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та його команда підготували документ, який має визначити, що саме українська армія повинна зробити для збереження держави та в які терміни. "План війни" уже кілька тижнів перебуває на розгляді Ради національної безпеки і оборони.

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Про персону: Роберт Бровді Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

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