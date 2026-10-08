Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Кремлі зробили цинічну заяву про "замороження" війни - що сказали

Марія Николишин
8 жовтня 2026, 16:48
google news Підпишіться
на нас в Google
У Кремлі назвали тимчасову паузу в бойових діях неефективним варіантом.
У Кремлі зробили цинічну заяву про 'замороження' війни - що сказали
Пєсков заявив про відсутність шляху до миру / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Коротко:

  • Кремль відкинув сценарій тимчасової паузи у війні
  • Москва не бачить перспектив мирного врегулювання
  • Відповідальність у РФ перекладають на Київ та Європу

Російський диктатор Володимир Путін не розглядає сценарій потенційного "замороження" війни проти України. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

За його словами, такий варіант врегулювання Москва нібито вважає неефективним.

відео дня

"Тимчасове замороження українського конфлікту не допоможе, рішення має бути розраховане на майбутні покоління та гарантоване", - цинічно заявив Пєсков.

Крім того, він зухвало додав, що "виходу на мирне врегулювання" наразі не простежується.

Речник Кремля також розповів, що Москва нібито вітає зусилля Індії "хоч якось сприяти врегулюванню". Однак фактично переклав відповідальність за продовження війни на Україну та Європу, які начебто не прагнуть переходити до "мирної фази".

Чи варто вірити у швидке закінчення війни

Командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" говорив, що українцям необхідно відмовитися від ілюзій щодо швидкого завершення війни та оцінювати ситуацію раціонально, спираючись на факти та розрахунки.

Він звернув увагу на втому та виснаження українців, які щодня стикаються з російськими обстрілами. За словами Бровді, цим станом намагаються скористатися люди, які поширюють обіцянки швидкого припинення вогню та настання миру.

"Путін – точно не за мир. Він жадає крові, аж до повного знищення нас. І сьогодні він використовує "реактивно-шахове" вікно можливостей, розкладаючи саме тил, бо на фронті у нього успіхів протягом усього 2026 року мало, м’яко кажучи", – заявив "Мадяр".

Роберт Бровді "Мадяр"
Роберт Бровді "Мадяр" / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що завершення російсько-української війни шляхом переговорів наразі є недосяжним. За його словами, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

Водночас президент Володимир Зеленський не погодився з держсекретарем США Марко Рубіо. Замість цього глава держави закликав посилити економічний тиск на Росію та відкрити Україні доступ до Starlink над російською територією.

Також відомо, що головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий та його команда підготували документ, який має визначити, що саме українська армія повинна зробити для збереження держави та в які терміни. "План війни" уже кілька тижнів перебуває на розгляді Ради національної безпеки і оборони.

Читайте також:

Про персону: Роберт Бровді

Бровді Роберт Йосипович (позивний "Мадяр"; нар. 9 серпня 1975, Ужгород, Закарпатська область) - український військовослужбовець, майор ЗСУ, відомий як засновник і командир підрозділу "Птахи Мадяра". Герой України (2025). З 3 червня 2025 є командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Дмитро Пєсков війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Це не залишиться без відповіді": Зеленський відреагував на удар по Краматорську

"Це не залишиться без відповіді": Зеленський відреагував на удар по Краматорську

16:44Війна
Долар та євро просіли, злотий пішов угору: новий курс валют на 9 жовтня

Долар та євро просіли, злотий пішов угору: новий курс валют на 9 жовтня

16:02Економіка
"Зашийте Росії рота": Зеленський відповів Рубіо на слова про глухий кут у війні

"Зашийте Росії рота": Зеленський відповів Рубіо на слова про глухий кут у війні

14:47Війна
Реклама

Популярне

Більше
Індія передала Москві план завершення війни: у Кремлі вперше відреагували

Індія передала Москві план завершення війни: у Кремлі вперше відреагували

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні кота в клубку пряжі за 44 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні кота в клубку пряжі за 44 с

Китайський гороскоп на завтра, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

Китайський гороскоп на завтра, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

"Приліт" у Рязанській області: дата-центр "Яндекса" горить, Yandex Cloud не працює

"Приліт" у Рязанській області: дата-центр "Яндекса" горить, Yandex Cloud не працює

Гороскоп Таро на завтра, 9 жовтня: Козерогам — обережність, Рибам — говорити

Гороскоп Таро на завтра, 9 жовтня: Козерогам — обережність, Рибам — говорити

Останні новини

17:56

Без сушіння і заморожування: як легко заготовити свіжий кріп одразу на кілька місяців

17:34

Гороскоп на завтра, 9 жовтня: Ракам - проблеми, Стрільцям - радість

17:23

У 1963 році Луї Армстронг записав пісню, яка зупинила тріумф The Beatles: історія хіта

16:48

У Кремлі зробили цинічну заяву про "замороження" війни - що сказали

16:44

"Це не залишиться без відповіді": Зеленський відреагував на удар по Краматорську

Калінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для ЄвропиКалінінград, ядерні погрози і Балтія: Горбач - про сценарій Путіна для Європи
16:35

Може врятувати багаж: навіщо досвідчені туристи кладуть аркуш паперу у валізу

16:14

Сідні Свіні виявилася далекою родичкою Мерилін Монро: що їх пов’язує

16:10

Микола Калашник: на кордоні України з Румунією запрацював новий пункт пропуску

16:02

Долар та євро просіли, злотий пішов угору: новий курс валют на 9 жовтня

Реклама
15:52

Як відрізнити справжній сир від підробки ще в магазині - поради експерта

15:30

Рахунки, криптогаманці, корпоративні права на 1,3 млрд грн: ЗМІ розповіли, які активи Миколи Лагуна заарештував суд, - ЗМІ

15:29

Пил не осідатиме тижнями: чим протерти плінтус після прибирання

15:20

Різдвяник випустить більше бутонів: яке кухонне "добриво" додати в горщик восени

15:13

FOREX 2026 UKRAINE: Джордан Белфорт онлайн, червона ікра та фуршет у трьох містах новини компанії

14:47

"Зашийте Росії рота": Зеленський відповів Рубіо на слова про глухий кут у війні

14:37

Путін віддав наказ "генералу Армагеддону" щодо ударів по Києву - ЗМІ

14:27

Китайський гороскоп на завтра, 9 жовтня: Кроликам - протест, Півням - порядок

14:24

На гривню чекає новий тиск: чи підскочить курс долара та євро до 18 жовтня

14:20

Вона й досі дуже приваблива: Тоні Брекстон у свої 60 здивувала новим фото

14:06

Optima Hotels & Resorts досьє

Реклама
13:30

Осіння посадка полуниці: що зробити з грядкою для щедрого врожаюВідео

13:27

Без дров і постійного завантаження котла: як по-новому опалювати приватний будинок

13:20

Міль непомітно "з'їдає" килими: де шукати та як позбутися шкідника

13:16

Популярний український актор пішов служити до ЗСУ

12:46

"Що сталося з її обличчям?": Меган Фокс здивувала шанувальників

12:40

Як зменшити витрати на опалення взимку: 5 способів зберегти тепло

12:37

Росія атакувала Київ, дрон влучив у магазин: є загиблі та постраждаліФото

12:30

Жовтневе похолодання накриває Україну: в яких областях литимуть дощі

12:12

У Прилуках завершили пошукову операцію: серед загиблих п'ятеро дітейФото

12:09

На молодому дереві тріскається кора: у чому причина та як врятувати рослинуВідео

11:56

Головний взуттєвий тренд осені: Джолі та Міддлтон показали, що носити замість підборів

11:54

Миші та щури оминатимуть дім стороною: допоможе популярна спеція з кухні

11:50

Росія розробила план знищення енергетики України - "Схеми" розкрили деталі

11:44

Куди зникають лавочки від під’їздів: основні причини та нові норми

11:36

Плюс 32 млрд грн на зарплати вчителям: Терехов вимагає збільшити освітню субвенцію в Держбюджеті-2027

11:27

Шансів завершити війну шляхом переговорів немає: Рубіо зробив тривожну заяву

11:21

Квіти для весняного саду: які цибулини необхідно висадити в жовтні

11:17

Від полонених до зброї: чому конфлікт між Києвом та Сеулом важливіший, ніж здається

11:01

Безпечна заміна побутовій хімії: для чого змішують оцет і крохмаль

10:55

Як безпечно помити кабель для зарядки телефона від плям

Реклама
10:31

Не лише через дверцята: чому в морозилці утворюється товста "шуба" з льоду

10:19

У війни лише два фінали: Портников про марні суперечки щодо умов мируПогляд

10:19

Економія на опаленні до 20%: що потрібно зробити зі шторами взимку

10:18

"Не будуть тривалими": оптимістичний прогноз відключень світла взимку

10:09

В Україні почалися екстрені відключення: які області залишилися без світла

09:49

Росія знайшла спосіб обходити ППО: в ISW розкрили нову роль "Гераней"

09:49

Літня гума стає небезпечною: коли насправді пора змінювати шини

09:29

Ідеальне тісто на вареники та пельмені - найкращий рецепт від господині

09:25

Часник не вимерзне взимку: чим терміново потрібно закрити грядки

09:05

Тарілки зачекають: чому не варто мити посуд, поки гості в домі

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини Полтави
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти