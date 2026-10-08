Популярний український актор пішов служити до ЗСУ

Сергій Стрельников повідомив про важливе рішення, яке він ухвалив.

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Сергій Стрельников вирішив захищати Україну / Колаж Главред, фото Instagram/sergiystrelnikov

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До якого батальйону приєднався актор

Що він написав на своїй сторінці

Популярний український акторСергій Стрельников повідомив про важливе рішення.

На своїй сторінці в Instagram актор написав, що вирушає служити в ЗСУ.

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"Я, український актор Сергій Стрельников, повідомляю, що приєднався до лав Сил оборони України та склав присягу на вірність українському народу.Тепер я є частиною батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем", - написав знаменитість.

Сергій Стрельников вирушає на службу / Фото Instagram/sergiystrelnikov

Артист розповів, що 9-та бригада - перша в Україні бригада нового покоління у складі сил безпілотних систем. Її історія почалася ще у 2014 році з вінницького батальйону територіальної оборони, а в січні 2025-го на його основі створили бригаду, що воює за допомогою технологій. Основу підрозділу становлять бійці з бойовим досвідом піхоти, які тепер виявляють і знищують ворога з повітря.

"Для мене честь бути серед цих людей. Тому я налаштований вчитися, звикати до нових умов і сумлінно виконувати обов’язки, які на мене покладено", - каже він.

Сергій Стрельников вирушає на службу / Скріншот

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Про особу: Сергій Стрельников Сергій Стрельников - український кіноактор, відомий виконанням головної ролі в біографічному серіалі "Пристрасті за Чапаєм". Має звання Заслуженого артиста України. Стрельников грав невеликі ролі в багатьох серіалах, серед яких "Бідна Настя" (2003-2004), "Дев’ять життів Нестора Махна" (2006), "Повернення Мухтара 2" (2005) та "Повернення Мухтара 3" (2006), "Диявол з Орлі. Ангел з Орлі" (2006), "Кохання на асфальті" (2008), "Чаклунське кохання" (2008).

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