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Переїзд із Меган призвів до депресії у Гаррі: принц зізнався

Олена Кюпелі
8 жовтня 2026, 18:20
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Принц Гаррі поділився дуже особистими думками та розповів про свій психічний стан.
Меган Маркл звернулася до принца Гаррі
Принц Гаррі впав у депресію / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган

Коротко:

  • З якої причини Гаррі впав у депресію
  • Як це пов'язано з його матір'ю - принцесою Діаною

Принц Гаррі вперше докладно розповів про важкий емоційний стан, який пережив після переїзду до Канади разом із Меган Маркл та їхнім маленьким сином Арчі наприкінці 2019 року.

Як пише People, за словами герцога Сассекського, вже через кілька днів після зміни обстановки він зіткнувся з несподіваним "адреналіновим відкотом".

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Своїми спогадами 42-річний Гаррі поділився в новому випуску MasterClass Redefining Grief: Building Resilience Through Loss, присвяченому переживанню втрати, травмі та відновленню. У розмові з нейробіологом і фахівцем із психології горя доктором Мері-Френсіс О’Коннор принц відверто розповів про власний досвід.

Принц Гаррі з дітьми
Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

За словами Гаррі, до переїзду його організм довгі роки перебував у стані постійної напруги. Тому, опинившись далеко від стресового середовища, він несподівано відчув різкий спад.

"Через два або три дні я відчув цей адреналіновий відкат - те, чого раніше ніколи не відчував", - розповів принц.

Гаррі зізнався, що раптово перестав нормально функціонувати у повсякденному житті.

"Мені здавалося, що мені потрібен стрес, щоб адреналін змушував мій мозок працювати. Я став ні на що не придатним у домашніх справах", - згадував він. А потім зробив ще відвертіше зізнання: приблизно на два тижні він впав у депресію й відчував, що не здатний нормально жити без постійного напруження.

Принц Гаррі та Меган Маркл
Принц Гаррі та Меган Маркл тривалий час жили у США / фото: instagram.com, Меган Маркл

Переїзд до Канади для Гаррі та Меган став частиною масштабних змін у їхньому житті. Подружжя хотіло отримати простір подалі від постійної уваги британської преси та королівської родини. У січні 2020 року вони оголосили про рішення відмовитися від статусу діючих членів королівської родини.

Однак, як тепер зізнається Гаррі, фізичне віддалення від джерела стресу не означало миттєвого полегшення. Навпаки, саме тоді він уперше особливо гостро відчув наслідки багаторічного емоційного напруження.

Герцог також пов’язав свій стан із непрожитою травмою після смерті матері - принцеси Діани. Вона загинула в автокатастрофі в Парижі в 1997 році, коли Гаррі було всього 12 років.

Принц зізнався, що довгі роки практично не дозволяв собі відкрито переживати горе.

"15–20 років, коли мене запитували: "Ти в порядку?", я відповідав: "Я в порядку". Це було заціпеніння, емоційне відключення", - розповів Гаррі.

За його словами, постійна внутрішня напруга стала своєрідним рушієм його життя. Саме вона, як вважає Гаррі, зокрема, підштовхнула його до служби в армії.

Сьогодні Гаррі стверджує, що поступово навчився інакше ставитися до власного минулого та горя. Однією з найважливіших змін для нього стало усвідомлення того, що щастя не означає зраду пам’яті про матір.

"Я зрозумів, що вона просто хотіла, щоб я був щасливий", - додав він.

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Про особу: принц Гаррі

Принц Гаррі, герцог Сассекський, - п'ятий у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською актрисою Меган Маркл, яка у 2019 році народила сина Арчі, а у 2021 році - дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі та Меган зняли з себе обов'язки, пов'язані з королівською родиною, і переїхали до США, повідомляє Вікіпедія. 10 квітня 2025 року прибув з неоголошеним візитом до Львова, відвідав центр реабілітації цивільних медиків та поранених військових і зустрівся з 10-річним хлопчиком, який вижив, але втратив матір після удару російських окупантів по Вінниці. Сам Гаррі повідомив, що це його перший, але не останній візит до України.

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