Два потяги зіткнулися на Львівщині: що відомо про постраждалих

Внаслідок аварії поранення отримали щонайменше 5 людей.

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На Львівщині зіткнулися два потяги / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Коротко:

На Львівщині зіткнулися дизель-поїзд та електровоз

Травму ноги отримав машиніст, ще чотирьом пасажирам надають допомогу

На місці працюють фахівці, які встановлюють причини та обставини аварії

На Львівщині під час відправлення зі станції Підзамче зіткнулися дизель-поїзд Львів - Сокаль та електровоз. Унаслідок аварії постраждали люди.

Як повідомили в "Укрзалізниці", травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Також медичну допомогу надають чотирьом пасажирам потяга.

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Зазначається, що машиністи електровоза не постраждали.

"На місці - всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин", - повідомили в компанії.

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Як повідомляв Главред, Росія дедалі частіше атакує українські пасажирські потяги реактивними дронами. Через удари залізниця щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів, а загалом від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 таких машин.

Вранці 16 вересня армія РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі. Був атакований пасажирський поїзд Київ - Миколаїв. Пасажирів та екіпаж встигли евакуювати, обійшлося без постраждалих.

Вдень 12 вересня ворог влучив по залізниці в Луцьку. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів - жодного постраждалого.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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