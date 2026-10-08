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Два потяги зіткнулися на Львівщині: що відомо про постраждалих

Інна Ковенько
8 жовтня 2026, 21:46
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Внаслідок аварії поранення отримали щонайменше 5 людей.
На Львівщині зіткнулися два потяги
На Львівщині зіткнулися два потяги / Колаж: Главред, фото: соцмережі

Коротко:

  • На Львівщині зіткнулися дизель-поїзд та електровоз
  • Травму ноги отримав машиніст, ще чотирьом пасажирам надають допомогу
  • На місці працюють фахівці, які встановлюють причини та обставини аварії

На Львівщині під час відправлення зі станції Підзамче зіткнулися дизель-поїзд Львів - Сокаль та електровоз. Унаслідок аварії постраждали люди.

Як повідомили в "Укрзалізниці", травму ноги отримав машиніст дизель-поїзда. Також медичну допомогу надають чотирьом пасажирам потяга.

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Зазначається, що машиністи електровоза не постраждали.

"На місці - всі ключові фахівці залізниці та спеціальні служби для ретельного розслідування обставин", - повідомили в компанії.

  • Зіткнення потяга з електровозом на Львівщині 8 жовтня
    Зіткнення потяга з електровозом на Львівщині 8 жовтня Фото: ДСНС, соцмережі
  • Зіткнення потяга з електровозом на Львівщині 8 жовтня
    Зіткнення потяга з електровозом на Львівщині 8 жовтня Фото: ДСНС, соцмережі
  • Зіткнення потяга з електровозом на Львівщині 8 жовтня
    Зіткнення потяга з електровозом на Львівщині 8 жовтня Фото: ДСНС, соцмережі
  • Зіткнення потяга з електровозом на Львівщині 8 жовтня
    Зіткнення потяга з електровозом на Львівщині 8 жовтня Фото: ДСНС, соцмережі

"Укрзалізниця" - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія дедалі частіше атакує українські пасажирські потяги реактивними дронами. Через удари залізниця щомісяця втрачає від 37 до 40 локомотивів, а загалом від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено понад 500 таких машин.

Вранці 16 вересня армія РФ завдала удару по залізничній інфраструктурі. Був атакований пасажирський поїзд Київ - Миколаїв. Пасажирів та екіпаж встигли евакуювати, обійшлося без постраждалих.

Вдень 12 вересня ворог влучив по залізниці в Луцьку. Завдяки вчасному виявленню загрози моніторинговою групою Укрзалізниці та евакуації пасажирів - жодного постраждалого.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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