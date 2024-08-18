Восьмий полк 'затрофеїв' на Курщині ворожу 'Рапіру': тепер вона працює на ЗСУ

Під час операції ЗСУ у Курській області нашим воїнам вдалось захопити російську протитанкову гармату "Рапіра". Це зробили воїни восьмого полку та повідомили про це на своїй сторінці в Telegram.
"Курщина. Оператори 8 полку ССО із трофейною протитанковою гарматою МТ-12 "Рапіра", - йдеться у дописі спецпризначенців.
Також наші військові повідомили, що наразі гармата працюватиме на збройні сили України та допомагантиме нашим бійцям нищити окупантів.
Що таке М-12 "Рапіра"
100-мм протитанкова гармата МТ-12 (Індекс ГРАУ — 2А29, у низці джерел згадується як Т-12А та "Рапіра") — радянська буксирована протитанкова гармата, створена наприкінці 1960-х років. Модернізація гармати Т-12 (Індекс ГРАУ — 2А19), що включала у себе розміщення гармати на новому лафеті.
Калібр, мм: 100
Довжина ствола, клб.: 63
Довжина зарядної камори, мм: 915
Ширина гармати (по ковпаках коліс), мм: 2320
Ширина ходу, мм: 920
Кліренс, мм: 330
Діаметр колеса, мм: 1034
Висота лінії вогню, мм: 810
Висота гармати у бойовому положенні при найбільшому куті піднесення, мм: 2600
Висота гармати по верхньому зрізу щита, мм: 1600
Кут горизонтального обстрілу, град: 53-54
Найбільший кут піднесення, град: 20±1
Найбільший кут зниження, град: 6-7
Нормальна довжина відкоту, мм: 680—770
Гранична довжина відкоту, мм: 780
Маса гармати в бойовому і похідному положеннях, кг: 3100
Маса ствола з затвором, кг: 1337
Маса клину в зібраному стані, кг: 55
Маса відкочуваних частин, кг: 1420
Скорострільність, пострілів / хв: 6-14
Обслуга, ос.: 6-7
Війна в Україні - останні новини
Бійці "Азову" показали бойового робота, який проводить розвідку без ризику для життя військових ЗСУ.
Нагадаємо, вдень 18 серпня російські війська атакували Сумщину і скинули на місто кілька авіаційних бомб.
Також раніше стало відомо, що російська армія активно атакує на Покровському напрямку, але, як сказали самі військові, Україна готує для окупантів неприємний сюрприз.
Читайте також:
- У Зеленського назвали два ключові завдання у війні з Росією
- Війна може завершитись в листопаді: тепер є лише один мирний план - політолог
- Війна в Україні закінчиться без переговорів з РФ: полковник ЗСУ назвав чіткі терміни
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред