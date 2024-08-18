Восьмий полк 'затрофеїв' на Курщині ворожу 'Рапіру': тепер вона працює на ЗСУ

Восьмий полк захопив протитанкову російську гармату МТ-12 "Рапіра", тепер вона працюватиме на ЗСУ і захищатиме Україну.

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Російська гармата "Рапіра" / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook ССО

Під час операції ЗСУ у Курській області нашим воїнам вдалось захопити російську протитанкову гармату "Рапіра". Це зробили воїни восьмого полку та повідомили про це на своїй сторінці в Telegram.

"Курщина. Оператори 8 полку ССО із трофейною протитанковою гарматою МТ-12 "Рапіра", - йдеться у дописі спецпризначенців.

Також наші військові повідомили, що наразі гармата працюватиме на збройні сили України та допомагантиме нашим бійцям нищити окупантів.

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Що таке М-12 "Рапіра" 100-мм протитанкова гармата МТ-12 (Індекс ГРАУ — 2А29, у низці джерел згадується як Т-12А та "Рапіра") — радянська буксирована протитанкова гармата, створена наприкінці 1960-х років. Модернізація гармати Т-12 (Індекс ГРАУ — 2А19), що включала у себе розміщення гармати на новому лафеті. Калібр, мм: 100 Довжина ствола, клб.: 63 Довжина зарядної камори, мм: 915 Ширина гармати (по ковпаках коліс), мм: 2320 Ширина ходу, мм: 920 Кліренс, мм: 330 Діаметр колеса, мм: 1034 Висота лінії вогню, мм: 810 Висота гармати у бойовому положенні при найбільшому куті піднесення, мм: 2600 Висота гармати по верхньому зрізу щита, мм: 1600 Кут горизонтального обстрілу, град: 53-54 Найбільший кут піднесення, град: 20±1 Найбільший кут зниження, град: 6-7 Нормальна довжина відкоту, мм: 680—770 Гранична довжина відкоту, мм: 780 Маса гармати в бойовому і похідному положеннях, кг: 3100 Маса ствола з затвором, кг: 1337 Маса клину в зібраному стані, кг: 55 Маса відкочуваних частин, кг: 1420 Скорострільність, пострілів / хв: 6-14 Обслуга, ос.: 6-7

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