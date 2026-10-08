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Путін віддав наказ "генералу Армагеддону" щодо ударів по Києву - ЗМІ

Анна Косик
8 жовтня 2026, 14:37
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Путін змінює стратегію ведення війни, тому у найближчий час обстріли столиці можуть посилитися.
Путін віддав наказ 'генералу Армагеддону' щодо ударів по Києву - ЗМІ
В РФ прагнуть зруйнувати важливу інфраструктуру столиці України / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН, t.me/news_kremlin

Головне:

  • Путін повертає Суровікіна
  • Диктатор змінив тактику війни проти України
  • Мета РФ - руйнування мостів у столиці

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін призначив генерала Сергія Суровікіна відповідальним за кампанію ударів по Києву. Це той самий командувач, чиї дії в сирійському Алеппо коштували життя тисячам цивільних.

Рішення, за даними The Telegraph, глава Кремля ухвалив на тлі провалу наступу країни-агресора Росії на Донбасі. Таким чином Москва переносить основні зусилля з поля бою на руйнування українських міст.

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"Диктатору потрібна різка зміна у військовому рівнянні, перш ніж його змусять прийняти рішення, яке може загрожувати його владі. Його відповідь стає дедалі очевиднішою: якщо Росія не зможе перемогти українську армію, вона спробує зламати український народ і націю цієї зими. Це не нова тактика. Путін підтримував жорстоку кампанію Башара Асада в Сирії, де я на власні очі бачив, що сталося, коли лікарні, школи та цивільні райони стали мішенями для російської вогневої сили", - наголосив автор статті.

Який головний пріоритет ударів РФ

Окремий пріоритет для Кремля - транспортні артерії. Видання наголошує, що сім переправ через Дніпро є очевидними мішенями, а наслідки їхнього знищення можна порівняти з повним руйнуванням лондонських мостів.

Для чого РФ атакує мости у столиці - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, удари по переправах у Києві є складовою ширшої кампанії далекобійних атак, спрямованої не на військові цілі, а на економіку країни та повсякденне життя у великих містах.

Логіка Москви зводиться до спроби зробити існування мільйонного міста настільки складним, щоб підштовхнути Україну до капітуляції. І наразі РФ не планує змінювати свою тактику.

Удари РФ по мостах у Києві - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що рух по двох мостах через Дніпро в Києві зупинятимуть на 15 хвилин під час повітряної тривоги через атаки РФ на переправи столиці. Обмеження стосуються Південного та Подільсько-Воскресенського мостів.

Раніше повідомлялося, що Росія вранці 4 жовтня атакувала Київ. У столиці прогримів вибух в районі Північного мосту. Влучання зафіксовано у дорожнє полотно.

Напередодні стало відомо, що російські війська розширили перелік української інфраструктури, яку атакують, і тепер зосередилися на мостах у Києві. За останні дні окупанти завдали по столичних переправах понад 6 ударів.

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Про джерело: The Telegraph

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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