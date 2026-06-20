Вибухи на окупованих територіях: "Мадяр" про масштабні удари по цілях РФ

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- Завдано ударів по елементах паливної та військової логістики РФ
У ніч на 20 червня підрозділи Сил безпілотних систем провели масштабну операцію, під час якої було атаковано об’єкти газової інфраструктури в Криму, міст через Генічеський протоку, а також елементи паливної та військової логістики на тимчасово окупованих територіях.
Як повідомляє командир СБС Роберт Бровді ("Мадяр"), 9-й батальйон "Кайрос" 414-ї бригади вразив три газові компресорні станції в населених пунктах Журавлівка, Ароматне та Ключі. Ще одну станцію в Лоховці атакував 1-й оперативний центр СБС.
427-а бригада "Рарог" завдала удару по автомобільному мосту через Генічеський протоку в Херсонській області.
Паралельно були атаковані логістичні об’єкти в Херсонській, Донецькій та Луганській областях, а також у Криму. Серед цілей — рейдовий буксир у Скадовську, паливозаправники у Дмитрівці та Чаплинці, важкий тягач БАЗ-6403, бронетехніка, зокрема "Тайфун-К", а також понад сім одиниць транспортної техніки.
В операції брали участь кілька підрозділів СБС, зокрема 414-та бригада "Птахи Мадяра", 20-та "К-2" та 427-ма "Рарог".
Сили безпілотних систем регулярно повідомляють про удари по військовій інфраструктурі та логістиці противника на тимчасово окупованих територіях.
Удари по цілях РФ — подробиці
Підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України провели серію ударів по військових та інфраструктурних об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях.
За даними СБС, загалом було уражено 36 цілей у глибокому тилу. Серед них — командні пункти, радіолокаційні станції, об’єкти логістичного забезпечення, а також елементи паливно-енергетичної інфраструктури.
Дивіться відео — удари по цілях РФ:
Удари вглиб РФ — новини за темою
"Главред" раніше повідомляв, що Володимир Зеленський підтвердив успішну атаку на нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі та підприємство в Тамбовській області, яке бере участь у виробництві російської зброї.
Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ було гамірно. Невідомі дрони атакували один із найбільших у регіоні нафтопереробних заводів — Ільський НПЗ.
Раніше українські військові застосували "далекобійні санкції" та вразили нафтопереробний завод у Саратові. НПЗ розташований на відстані близько 700 кілометрів від лінії фронту.
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Про джерело: Сили безпілотних систем Збройних сил України
Сили безпілотних систем Збройних сил України (СБС) — окремий рід військ у складі Збройних сил України, що призначений для використання повітряних, морських надводних і підводних, а також наземних безпілотних та роботизованих систем. Створений 2024 року, пише Вікіпедія.
СБС були офіційно створені 6 лютого 2024 року за указом Президента України № 51/2024 "Про нарощування спроможностей сил оборони".
Цей рід військ включає повітряні, морські (надводні та підводні) та наземні безпілотні та роботизовані системи.
До складу СБС входять такі підрозділи, як 9-та окрема бригада безпілотних систем, 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, 412-й окремий полк безпілотних систем "Nemesis", 413-й окремий батальйон безпілотних систем "Рейд" та інші.
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