Потужні удари по мосту та окупантах: Сили оборони атакували росіян

Сили оборони атакували міст через Генічеську протоку.

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Сили оборони вдарили по об'єктах РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Що відомо:

Росіяни були під ударами Сил оборони України

ЗСУ вдарили по мосту через Генічеську протоку

Сили оборони ударили по пунктах управління дронами

Сили оборони України атакували важливі об'єкти російських окупантів. Під ударом був міст через Генічеську протоку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Цей міст росіяни використовують для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку.

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Також нашим захисникам вдалося уразити російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" у районі населеного пункту Долинське Запорізької області.

Під ударами опинились пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів у районах Соледар Донецької області, Грозового Запорізької області та Теребрено Бєлгородської області.

"Сили оборони України продовжують системно знижувати спроможності російського агресора щодо продовження бойових дій проти України", - йдеться у повідомленні.

Посилення тиску на Крим - командувач

Главред писав, що за словами командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, Сили безпілотних систем продовжують посилювати тиск на російську військову логістику на півдні. Україна розраховує найближчими місяцями значно ускладнити забезпечення російського угруповання на південному напрямку та посилити ізоляцію окупованого Криму.

За останній місяць українська кампанія вже скоротила транспортний потік на трасі "Новоросія" — одному з ключових маршрутів постачання російських військ через окуповані райони півдня України до Криму — більш ніж на дві третини. За його оцінкою, ще приблизно за місяць Україна зможе встановити повний вогневий контроль над цією дорогою.

Ракети і дрони українського виробництва / Інфографіка: Главред

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Сили оборони України у ніч на 12 червня у Республіці Татарстан Росії уразили нафтопереробні заводи "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК" у Нижньокамську.

Раніше повідомлялося, що Україна звернеться до союзників із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів для посилення військової переваги над Росією і продовження атак вглиб територій ворога.

Напередодні стало відомо, що Сили оборони вдарили по НПЗ "Афіпський" (Краснодарський край РФ), об'єктах виробництва безпілотних систем, зокрема в Севастополі, та пунктах управління противника на територіях Донецької та Луганської областей.

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Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

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