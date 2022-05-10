Під Києвом рашисти вбили журналістку та її маму: перші подробиці

Під Києвом загинула журналістка і блогер / фото скрін

На Київщині в Броварському районі окупанти вбили українську журналістку та блогера Оксану Гайдар, яка працювала під псевдонімом Руда Пані. Разом з нею загинула її мати Лідія, заради якої Оксана повернулася в Україну на початку війни.

Відомо, що загиблі стали жертвами російської артилерії.

"Руда пані, Оксана Гайдар загинула разом з мамою Лідією від вогню російської артилерії 11 (?) березня 2022 року в с. Шевченкове Броварського району. Вічна пам'ять справжній донці України", - йдеться в повідомленні Лариси Вакульницької в Facebook.

Смерть журналістки підтвердив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Останнє повідомлення Руда Пані залишила 11 березня

Що відомо про Оксану Гайдар

Відомою Оксана стала завдяки своїм публікаціям на історичну тематику, в яких вона різко викривала імперські амбіції російської влади та її прагнення за всяку ціну встановити контроль над Україною.

Парадокс в тому, що робила вона це... з Москви, де жила з чоловіком і сином.

"На неї тиснули, її і чоловіка свого часу залякували, як Оксана мені розповідала", - згадують бесіду з нею.

На початку війни журналістка повернулася в Україну, щоб бути разом з мамою.

Народилася вона в Києві, в родині журналіста. Її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора "Спортивної газети". Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.

Раніше Главред писав про те, що у блокадному Маріуполі російські військові вбили медика Національної гвардії старшого сержанта Олену Кушнір. У неї залишився маленький син, якого дивом відвезли з міста.

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