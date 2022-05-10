УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Під Києвом рашисти вбили журналістку та її маму: перші подробиці

10 травня 2022, 22:16

Руда пані, Оксана Гайдар загинула разом з мамою Лідією від вогню російської артилерії 11 березня 2022 року в селі Шевченкове Броварського району.

false
Під Києвом загинула журналістка і блогер / фото скрін

На Київщині в Броварському районі окупанти вбили українську журналістку та блогера Оксану Гайдар, яка працювала під псевдонімом Руда Пані. Разом з нею загинула її мати Лідія, заради якої Оксана повернулася в Україну на початку війни.

Відомо, що загиблі стали жертвами російської артилерії.

"Руда пані, Оксана Гайдар загинула разом з мамою Лідією від вогню російської артилерії 11 (?) березня 2022 року в с. Шевченкове Броварського району. Вічна пам'ять справжній донці України", - йдеться в повідомленні Лариси Вакульницької в Facebook.

Смерть журналістки підтвердив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.

Останнє повідомлення Руда Пані залишила 11 березня

false

Що відомо про Оксану Гайдар

Відомою Оксана стала завдяки своїм публікаціям на історичну тематику, в яких вона різко викривала імперські амбіції російської влади та її прагнення за всяку ціну встановити контроль над Україною.

Парадокс в тому, що робила вона це... з Москви, де жила з чоловіком і сином.

"На неї тиснули, її і чоловіка свого часу залякували, як Оксана мені розповідала", - згадують бесіду з нею.

На початку війни журналістка повернулася в Україну, щоб бути разом з мамою.

Народилася вона в Києві, в родині журналіста. Її батько Юрій Гайдар працював заступником редактора "Спортивної газети". Закінчила факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка.

Раніше Главред писав про те, що у блокадному Маріуполі російські військові вбили медика Національної гвардії старшого сержанта Олену Кушнір. У неї залишився маленький син, якого дивом відвезли з міста.

Читайте також:

viber
Київська область військова агресія РФ військовий журналіст новини України
Реклама
Популярне
Гроші, успіх, здійснення бажань: кому із знаків нереально пощастить цього літаГроші, успіх, здійснення бажань: кому із знаків нереально пощастить цього літа Ретроградний Меркурій 10 травня: Рибам - повернення додому, Козерогам - борги, Овнам - крадіжкаРетроградний Меркурій 10 травня: Рибам - повернення додому, Козерогам - борги, Овнам - крадіжка Велике щастя і сімейне благополуччя: кому зі знаків пощастить в коханні вліткуВелике щастя і сімейне благополуччя: кому зі знаків пощастить в коханні влітку Дантес прокоментував роман Наді Дорофєєвої з їх близьким другом: "Це круто, це теж вибір"Дантес прокоментував роман Наді Дорофєєвої з їх близьким другом: "Це круто, це теж вибір" Окупанти РФ готують новий штурм: у Генштабі назвали два небезпечних напрямкиОкупанти РФ готують новий штурм: у Генштабі назвали два небезпечних напрямки
Підтримайте Главред

Останні новини

23:00

"Немає в картах Таро мавпи з ядерною боєголовкою, але є смерть імператора": блогерка поділилася прогнозом

22:36

Зал аплодував стоячи: Kalush Orchestra виступили на Євробаченні і зірвали шквал оваційВідео

22:28

Авіація та міномети: окупанти завдали ракетних ударів по двох областях України

22:26

Як стильно розмістити сімейні фото в будинку: дизайнерські ідеї

22:23

Окупанти блокують всі варіанти евакуації захисників Маріуполя з "Азовсталі" - ЗеленськийВідео

Реклама
22:16

Під Києвом рашисти вбили журналістку та її маму: перші подробиці

22:02

"Втягнутий третю країну у війну": астролог розповіла, коли Україна підпише мирний договір з РФВідео

21:58

"Моторошний і жорсткий фотошоп": популярну російську телеведучу "путіністку" викрили у брехні

21:48

Клаус Майне з Scorpions розповів чому змінив слова легендарної рок-балади на підтримку УкраїніВідео

21:39

Євробачення 2022: онлайн-трансляція першого півфіналуВідео

21:35

Мораторій на підвищення комуналки до кінця воєнного стану: Шмигаль розповів про нові закони

21:13

У США підрахували, скільки російських генералів вже загинуло в Україні

21:10

"Маємо те, що маємо": про що мріяв і чим запам'ятався перший президент України Леонід КравчукВідео

20:44

"Цей емодзі нічого не прикриває!": вагітна Брітні Спірс показала повне оголення

20:23

Російським артистам рекомендують згортати свої кар'єри

20:22

Пішов з життя перший президент України Леонід Кравчук - ЗМІ

20:13

Росія виводить деякі підрозділи з Харківської області через значні втрати - ГенштабВідео

20:13

Рашисти знову вдарили по Сумській області: лунають потужні вибухи

20:06

У Мережі показали, як Путін нахабно грівся пледом на параді і не звертав увагу на змерзлу бабусюВідео

20:00

Зірковий бебі-бум: співачка MamaRika усиновить дитину війни

Реклама
19:49

Окупанти на бронетехніці впали в річку, не помітивши зруйнований містВідео

19:45

Зеленський емоційно розповів про евакуацію військових з АзовсталіВідео

19:31

Остапчук розповів, як люди Баскова оголосили на нього полювання і погрожували КадирівцямиВідео

19:31

Путін зіштовхнув Росію у прірву, і вона з прискоренням йде на дноПогляд

19:22

Зірка показів Givenchy і Prada втратила рідного брата - рашисти вбили його на фронті

19:13

Ніколи не воювали з потужним противником: колишній "вагнерівець" пояснив, чому росіяни провалилися під КиєвомВідео

19:01

Путін має намір запровадити воєнний стан в Росії - розвідка СШАВідео

18:49

"Пішли вони з такою війнушкою": російські окупанти готуються мстити своєму командуваннюВідео

18:46

Щедрі подарунки долі і велике везіння: для кого зі знаків ці два місяці стануть щасливими

18:35

Путін готується до затяжної війни в Україні - керівник розвідки США

18:28

Відсидить до 15 років за держзраду: Киву оголосили в міжнародний розшук

18:19

Ленд-ліз для України: чому війна може завершитися вже взимкуПогляд

17:53

"Забутий в раю солдат / тебе обдурили": Макаревич звернувся до російських військових з проникливою піснеюВідео

17:40

Першим словом було "Матуся": у Львові дивом врятували 9-річну дівчинку з уламком у головіВідео

17:36

"Щоб залишити ця любов": Дантес розповів, що стало останньою краплею в шлюбі з Надею Дорофєєвою

17:35

Єдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпекиВідео

17:18

Удар гранатомета - танк окупанта знищено: ЗСУ під Харковом розбили "гордість" РФ Т-90М ПроривВідео

17:10

Прикмети на 11 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

17:06

Смачний рецепт з лаваша: готуємо неймовірно ніжну вечерю за кілька хвилинВідео

17:05

Курнікова і Іглесіас поділилися рідкісним знімком своїх дітей

Реклама
17:02

Чому Путін почав боятися УкраїнуПогляд

17:00

70 грн за літр палива: експерт дав лячний прогноз і назвав причину подорожчання на АЗСВідео

16:59

Що значить ленд-ліз для України і чим закінчиться війна – чат із Тарасом Загороднім

16:53

Білорусь розгортає на кордоні війська спецоперацій: нібито винна українська арміяВідео

16:40

Ігор Кондратюк написав еротичну розповідь про стосунки Володимира Путіна і Аліни Кабаєвої

16:28

Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід

16:23

Тікали так, що кинули "трофей": бійці ЗСУ знайшли в окопах росіян вкрадену пральну машинку

16:19

Бомбили "Азовсталь" всю ніч: серед українських бійців багато пораненихВідео

16:11

Автомобільне сполучення у звільнених регіонах відновлено на 70% – Тимошенко

16:09

Скільки вклали в Лободу: стало відомо про інвестиції Крапівіної в співачку

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти