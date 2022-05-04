Не розуміють, що це і не можуть вимовити: журналісти дізналися, чому в Кремлі відмовилися від "денацифікації"

Володимир Путін / Колаж Фото УНІАН І ua.depositphotos.com

Кремль різко скоротив використання в пропагандистських матеріалах терміна "денацифікація", який російський диктатор Володимир Путін поряд з "демілітаризацією" називав як причини нападу Росії на Україну. Такого висновку дійшли журналісти-дослідники з проєкту "Проєкт".

Повідомляється, що термін "денацифікація" був визнаний невдалим. Приблизно через тиждень після початку війни Кремль попросив своїх соціологів провести закриті телефонні соцопитування, в тому числі з питанням про ставлення росіян до основних тез пропаганди.

Чотири співрозмовники – високопоставлений медіаменеджер і близькі до Кремля соціолог і політтехнологи – стверджують, що респонденти не змогли пояснити, що означає "денацифікація". Крім цього, дуже часто опитаним було складно навіть вимовити це слово.

Джерело з Кремля поскаржилося журналістам, що після опитування у пропагандистів почалися розбрід і хитання – "щотижня шукали нові слова, але нічого вдалого підібрати не вдалося".

У підсумку кремлівські бонзи вирішили різко скоротити використання слова "денацифікація" в ефірі, але зовсім відмовитися від нього було неможливо – "не можна просто забути озвучену президентом мету".

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що посольство Німеччини в Південно-Африканській Республіці жорстко прокоментувало заяву Росії про те, що вторгнення РФ в Україну нібито має на меті провести "денацифікацію" країни.

Посольство Росії в ПАР опублікувало в Twitter повідомлення про те, що російська армія в Україні нібито воює проти "нацистів".

"Шановні фолловери, ми отримали велику кількість листів солідарності від південноафриканців - як окремих осіб, так і організацій. Ми цінуємо вашу підтримку і раді, що Ви вирішили бути з нами сьогодні, коли Росія, як і 80 років тому, бореться з нацизмом в Україні!"- йдеться в повідомленні.

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