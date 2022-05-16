Під Києвом знайшли ще одне поховання, серед убитих громадянин Чехії

У Макарові під Києвом знайшли ще одне поховання / скрін

Під Макаровим в Київська область виявили масове поховання розстріляних російськими окупантами мирних жителів. Серед убитих є також громадянин Чехії, повідомили в поліції Київської області.

Поховання виявлено на узбіччі окружної дороги неподалік від Макарова, де знаходилися позиції російських військових. В ямі знаходилися тіла трьох чоловіків, серед яких один іноземець. Поруч з могилою була виявлена розтяжка з гранатою Ф-1.

"Дві людини були вбиті пострілами в голову, один - в живіт. На місці поховання виявлені документи одного із загиблих - громадянина Чехії", - уточнили в поліції.

Особи двох загиблих поки не встановлені. Повідомляється, що вони були одягнені в цивільний одяг.

Правоохоронці встановили, що загиблий громадянин Чехії до початку війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав допомагати в якості волонтера. Він перестав виходити на зв'язок 3 березня. На батьківщині у 49-річного іноземця залишалися дружина і брат.

Крім того, неподалік від села Раківка поліцейські виявили тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії. Під час окупації чоловік вийшов за дровами і не повернувся. Російські військові вбили його, роздягли, а тіло закопали неподалік від своїх позицій.

Раніше повідомлялося, що в Київській області в Макарові кадирівці жорстоко вбили місцеву жительку Тетяну Задорожняк. Один з окупантів вивів жінку в сусідній будинок, де ґвалтував її, а потім жорстоко зарізав.

Також повідомлялося, що російські окупанти на Київщині скоювали злочини сексуального характеру щодо чоловіків і літніх людей. Зокрема, в будинку, де жили 16-річна вагітна дівчина та її бабуся, їх ґвалтували одночасно.

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