Чому Україна утрималась від удару по РФ під час параду: названо причину

Коваленко наголосив, що Путін є законною ціллю.

https://glavred.net/war/pochemu-ukraina-vozderzhalas-ot-udara-po-rf-vo-vremya-parada-nazvana-prichina-10663469.html Посилання скопійоване

Парад в Росії 9 травня / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Головне із заяви експерта:

Україна мала законне право ударити по параду в Москві

Путін - злочинець, який перебуває в розшуку Міжнародного кримінального суду

Напередодні Україна продемонструвала власні можливості

Існують різні причини, чому Україна утрималась від ударів по країні-агресору Росії під час параду, 9 травня. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Він зауважив, що завдати удару по військовому параду на Красній площі було законним правом України.

"Путін - це законна ціль для ліквідації. Адже він - військовий злочинець, який перебуває в розшуку Міжнародного кримінального суду, на руках якого кров десятків тисяч українців і мільйони зламаних доль, тому він заслуговує на смерть. Путін є законною ціллю. І немає різниці, хто там поруч із ним сидить: Сі Цзіньпін чи лідер Буркіна-Фасо. Якщо прилетить у Путіна, інші самі винні, що опинилися поруч. Адже вони приїхали в країну, яка веде повномасштабну війну, в яку постійно щось прилітає, до того ж вони приїхали на військовий парад із військовою технікою та військовими злочинцями - "героями СВО", та ще й сидять поряд із маніяком, який у "чорному листі" українських спецслужб під номером один", - наголосив експерт.

За його словами, Україна дозволила провести цей парад, але напередодні продемонструвала власні можливості.

"Ми показали, на що здатні, насамперед, нашим західним партнерам. Крім того, утримавшись від удару по Красній площі під час параду, Україна продемонструвала, що вона не буде наражати на небезпеку цивільних осіб та іноземних гостей, як би ми до них не ставилися. Так, ми готові до миру, але на наших умовах. Поки що ми спостерігаємо", - підкреслив Коваленко.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, як Путін зганьбився на параді 9 травня:

Парад в Москві - що відомо

Як повідомляв Главред, військовий парад до 80-ї річниці "дня перемоги" пройшов у столиці країни-агресора РФ у п'ятницю, 9 травня. Він став наймасштабнішим за час вторгнення Росії в Україну, хоча й скромнішим, ніж інші ювілейні паради.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що главі Кремля Путіну не було що сказати про війну проти України під час свого виступу на параді 9 травня, крім лише того, що Росія "підтримує" окупантів, які воюють на території сусідньої держави.

Водночас, політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов говорив, що візити до 9 травня не дозволять Путіну відчути себе сильнішим. Натомість на диктатора впливатиме затяжне падіння цін на нафту, яке вже фіксують по усьому світу.

Читайте також:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред