Злочинці на трибуні та сміх над диктатором: Путін зганьбився на параді в Москві

Під час параду на трибуні поруч із Путіним перебували фігуранти обвинувачень у військових злочинах під час вторгнення РФ в Україну.

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Володимир Путіна зганьбився на параді в Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот

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У параді брали участь понад 10 тисяч російських військових

Поруч із Путіним перебували фігуранти звинувачень у військових злочинах

Глядачі відверто нудьгували під час виступу диктатора Путіна

Військовий парад до 80-ї річниці "дня перемоги" пройшов у столиці країни-агресора РФ у п'ятницю, 9 травня. Він став наймасштабнішим за час вторгнення Росії в Україну, хоча й скромнішим, ніж інші ювілейні паради.

Як пише "Радіо свобода", парад проходив за посилених заходів безпеки, серед яких відключення мобільного інтернету, онлайн-банкінгу та інших подібних послуг.

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На параді були присутні керівники багатьох країн, зокрема КНР, Туркменістану, Словаччини, Білорусі, Сербії, Бразилії, Вірменії, Куби, Монголії, Екваторіальної Гвінеї та Венесуели. Не прибули президент Азербайджану Ільхам Алієв і Лаосу Тхонглун Сісуліт (офіційна причина захворювання на коронавірус), не приїхав до Москви і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (заявлена причина - конфлікт із Пакистаном).

Країни Балтії відмовилися відкривати свій повітряний простір для польоту президента Сербії Александра Вучича в РФ, і в підсумку він летів через Азербайджан. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо також звинуватив владу Естонії у спробі зірвати його візит до Москви.

Також у параді на Красній площі брали участь понад 10 тисяч російських військових, а також низка інших союзних РФ держав. Площею вже пройшли парадні розрахунки з 13 країн, зокрема Китаю, В'єтнаму, Єгипту, Монголії та М'янми.

Військові з КНДР сиділи в першому ряду на трибунах на Красній площі.

Дивіться відео - у Москві пройшов військовий парад:

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На трибуні поруч із Путіним помітили військових злочинців

Як уточнює російське видання Дождь, під час параду на трибуні поруч із Путіним перебували фігуранти звинувачень у військових злочинах під час вторгнення РФ в Україну.

Зазначають, що було помічено щонайменше двох фігурантів розслідувань і публічних обвинувачень у причетності до воєнних злочинів на території України.

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За спиною Путіна на трибуні перебував Владислав Головін, морський піхотинець 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту, відомий під позивним "Струна". У 2022 році його було нагороджено званням "героя Російської Федерації". Тим часом 810-та бригада, у складі якої служить Головін, неодноразово згадувалася в розслідуваннях щодо скоєння воєнних злочинів в Україні - зокрема, щодо страт полонених, застосування заборонених речовин та участі у штурмі Маріуполя. На сайті "Миротворець" Головін значиться як учасник убивств мирних жителів у Маріуполі.

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Поруч із ним на трибуні перебував також Ахра Авідзба - командир так званої інтербригади "Пятнашка". Це збройне формування, що воює на боці підтримуваних Росією бойовиків на сході України. Інтербригаду та її командира звинувачують у скоєнні низки тяжких злочинів: мародерстві, викраденнях, катуванні українських військовополонених і незаконній участі в бойових діях на Донеччині.

Додамо, що в Мережі активно поширюють кадри з параду і глядачів на трибунах. Серед інших виділявся на задньому фоні підліток у військовій пілотці.

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Він явно нудьгував під час нудного виступу Путіна, а також відверто потішався над маячнею кремлівського диктатора.

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Реакція України

Як повідомлялося, раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що засуджує використання РФ перемоги над нацизмом у пропагандистських цілях і наголошує, що в такий спосіб Кремль намагається відвернути увагу від своїх злочинів як у минулій, так і в нинішній агресивній війні проти України. "Насправді путінський парад 9 травня прославлятиме не минулу перемогу над нацистською Німеччиною, а сучасну фашистську Росію", - зазначає МЗС.

Міністри закордонних справ України, Чехії, Естонії, Литви, Молдови та Польщі виступили зі спільною заявою, в якій заявили, що РФ використовує колективну перемогу над нацистами для виправдання своєї нинішньої агресії та звірств проти українців. "Майбутній парад 9 травня, на якому Росія щорічно відзначає перемогу СРСР над нацистською Німеччиною, задуманий як прославляння цього культу. Путін намагатиметься використати його для додаткової мобілізації росіян на війну, зміцнення свого режиму і створення враження, що його міжнародна ізоляція слабшає. Ми не повинні дати йому досягти таких цілей", - йдеться в заяві.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Росія свідомо відмовляється від реального припинення вогню і не піде на справжнє завершення війни без потужного міжнародного тиску. "Путін хоче похвалитися танками на параді, але він має думати про мир...", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни скасували парад на 9 травня в Севастополі. Парад у Севастополі скасували після знищення двох винищувачів Су-30 у Новоросійську.

Як писав Главред, генерал натякнув, чим і як можуть вдарити по Москві на 9 травня. Росія сама порушує умови перемир'я, які раніше пропонувала, нагадав Ігор Романенко.

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