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Злочинці на трибуні та сміх над диктатором: Путін зганьбився на параді в Москві

Олексій Тесля
9 травня 2025, 12:42
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Під час параду на трибуні поруч із Путіним перебували фігуранти обвинувачень у військових злочинах під час вторгнення РФ в Україну.
Скріншот
Володимир Путіна зганьбився на параді в Москві / Колаж: Главред, фото: скріншот

Головне:

  • У параді брали участь понад 10 тисяч російських військових
  • Поруч із Путіним перебували фігуранти звинувачень у військових злочинах
  • Глядачі відверто нудьгували під час виступу диктатора Путіна

Військовий парад до 80-ї річниці "дня перемоги" пройшов у столиці країни-агресора РФ у п'ятницю, 9 травня. Він став наймасштабнішим за час вторгнення Росії в Україну, хоча й скромнішим, ніж інші ювілейні паради.

Як пише "Радіо свобода", парад проходив за посилених заходів безпеки, серед яких відключення мобільного інтернету, онлайн-банкінгу та інших подібних послуг.

відео дня

На параді були присутні керівники багатьох країн, зокрема КНР, Туркменістану, Словаччини, Білорусі, Сербії, Бразилії, Вірменії, Куби, Монголії, Екваторіальної Гвінеї та Венесуели. Не прибули президент Азербайджану Ільхам Алієв і Лаосу Тхонглун Сісуліт (офіційна причина захворювання на коронавірус), не приїхав до Москви і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (заявлена причина - конфлікт із Пакистаном).

Країни Балтії відмовилися відкривати свій повітряний простір для польоту президента Сербії Александра Вучича в РФ, і в підсумку він летів через Азербайджан. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо також звинуватив владу Естонії у спробі зірвати його візит до Москви.

Також у параді на Красній площі брали участь понад 10 тисяч російських військових, а також низка інших союзних РФ держав. Площею вже пройшли парадні розрахунки з 13 країн, зокрема Китаю, В'єтнаму, Єгипту, Монголії та М'янми.

Військові з КНДР сиділи в першому ряду на трибунах на Красній площі.

Дивіться відео - у Москві пройшов військовий парад:

Злочинці на трибуні та сміх над диктатором: Путін зганьбився на параді в Москві
/ Скріншот

На трибуні поруч із Путіним помітили військових злочинців

Як уточнює російське видання Дождь, під час параду на трибуні поруч із Путіним перебували фігуранти звинувачень у військових злочинах під час вторгнення РФ в Україну.

Зазначають, що було помічено щонайменше двох фігурантів розслідувань і публічних обвинувачень у причетності до воєнних злочинів на території України.

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За спиною Путіна на трибуні перебував Владислав Головін, морський піхотинець 810-ї окремої гвардійської бригади Чорноморського флоту, відомий під позивним "Струна". У 2022 році його було нагороджено званням "героя Російської Федерації". Тим часом 810-та бригада, у складі якої служить Головін, неодноразово згадувалася в розслідуваннях щодо скоєння воєнних злочинів в Україні - зокрема, щодо страт полонених, застосування заборонених речовин та участі у штурмі Маріуполя. На сайті "Миротворець" Головін значиться як учасник убивств мирних жителів у Маріуполі.

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Поруч із ним на трибуні перебував також Ахра Авідзба - командир так званої інтербригади "Пятнашка". Це збройне формування, що воює на боці підтримуваних Росією бойовиків на сході України. Інтербригаду та її командира звинувачують у скоєнні низки тяжких злочинів: мародерстві, викраденнях, катуванні українських військовополонених і незаконній участі в бойових діях на Донеччині.

Додамо, що в Мережі активно поширюють кадри з параду і глядачів на трибунах. Серед інших виділявся на задньому фоні підліток у військовій пілотці.

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Він явно нудьгував під час нудного виступу Путіна, а також відверто потішався над маячнею кремлівського диктатора.

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Реакція України

Як повідомлялося, раніше Міністерство закордонних справ України заявило, що засуджує використання РФ перемоги над нацизмом у пропагандистських цілях і наголошує, що в такий спосіб Кремль намагається відвернути увагу від своїх злочинів як у минулій, так і в нинішній агресивній війні проти України. "Насправді путінський парад 9 травня прославлятиме не минулу перемогу над нацистською Німеччиною, а сучасну фашистську Росію", - зазначає МЗС.

Міністри закордонних справ України, Чехії, Естонії, Литви, Молдови та Польщі виступили зі спільною заявою, в якій заявили, що РФ використовує колективну перемогу над нацистами для виправдання своєї нинішньої агресії та звірств проти українців. "Майбутній парад 9 травня, на якому Росія щорічно відзначає перемогу СРСР над нацистською Німеччиною, задуманий як прославляння цього культу. Путін намагатиметься використати його для додаткової мобілізації росіян на війну, зміцнення свого режиму і створення враження, що його міжнародна ізоляція слабшає. Ми не повинні дати йому досягти таких цілей", - йдеться в заяві.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що Росія свідомо відмовляється від реального припинення вогню і не піде на справжнє завершення війни без потужного міжнародного тиску. "Путін хоче похвалитися танками на параді, але він має думати про мир...", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни скасували парад на 9 травня в Севастополі. Парад у Севастополі скасували після знищення двох винищувачів Су-30 у Новоросійську.

Як писав Главред, генерал натякнув, чим і як можуть вдарити по Москві на 9 травня. Росія сама порушує умови перемир'я, які раніше пропонувала, нагадав Ігор Романенко.

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