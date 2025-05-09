РФ скидала бомби навіть під час параду Путіна: деталі ударів по Сумщині

Росія продовжує тероризувати прикордоння Сумської області керованими авіабомбами.

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РФ атакує Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот, uk.wikipedia.org

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У Сумській області прогримів вибух у п'ятницю вранці, 9 травня

Російська тактична авіація завдавала ударів КАБами по Сумщині

У місті Шостка Сумської області під час тривоги прогримів вибух у п'ятницю вранці, 9 травня.

Як ідеться в повідомленні Суспільного, раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

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Подробиці ударів РФ

Повітряні сили другу добу не фіксують застосування ворогом ударних безпілотників типу Shahed, проте Росія продовжує тероризувати прикордоння Сумської області керованими авіабомбами: за минулу добу противник випустив близько 130 КАБів, до обіду 9 травня - ще більше ніж півсотні авіабомб, розповів УП начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Прямо під час путінського "параду побєдобєсія" російська тактична авіація завдавала ударів КАБами по Сумщині", - каже український офіцер.

Ігнат зазначив, що присутність ударних дронів-камікадзе вже другу добу не фіксується в повітряному просторі України (остання атака трьома хвилями дронів була 7 травня), проте ворог не припиняє свій терор: обстріли КАБами Сумської області, а також є суттєва загроза застосування авіаційного озброєння на Донецькому та Запорізькому напрямках. Станом на 12.30, за словами Ігната, близько 10 бортів фіксується в повітрі поблизу лінії фронту на цих напрямках.

/ Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, раніше російські війська завдали двох ракетних ударів по Сумах. Унаслідок атаки загинуло 34 людини, ще 119 дістали поранення.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що, незважаючи на обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня, вже протягом перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів ударила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.

Як повідомляв Главред, за словами спікера Української добровольчої армії Сергія Братчука, загарбники не дотримуються режиму тиші на фронті, зокрема на півдні. Крім того, країна-агресор Росія користується так званим "перемир'ям", щоб підтягнути резерви і підготуватися до наступальних дій.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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