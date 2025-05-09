Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ скидала бомби навіть під час параду Путіна: деталі ударів по Сумщині

Олексій Тесля
9 травня 2025, 14:21
575
Росія продовжує тероризувати прикордоння Сумської області керованими авіабомбами.
РФ скидала бомби навіть під час параду Путіна: деталі ударів по Сумщині
РФ атакує Україну / Колаж: Главред, фото: скріншот, uk.wikipedia.org

Головне:

  • У Сумській області прогримів вибух у п'ятницю вранці, 9 травня
  • Російська тактична авіація завдавала ударів КАБами по Сумщині

У місті Шостка Сумської області під час тривоги прогримів вибух у п'ятницю вранці, 9 травня.

Як ідеться в повідомленні Суспільного, раніше Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку.

відео дня

Подробиці ударів РФ

Повітряні сили другу добу не фіксують застосування ворогом ударних безпілотників типу Shahed, проте Росія продовжує тероризувати прикордоння Сумської області керованими авіабомбами: за минулу добу противник випустив близько 130 КАБів, до обіду 9 травня - ще більше ніж півсотні авіабомб, розповів УП начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Прямо під час путінського "параду побєдобєсія" російська тактична авіація завдавала ударів КАБами по Сумщині", - каже український офіцер.

Ігнат зазначив, що присутність ударних дронів-камікадзе вже другу добу не фіксується в повітряному просторі України (остання атака трьома хвилями дронів була 7 травня), проте ворог не припиняє свій терор: обстріли КАБами Сумської області, а також є суттєва загроза застосування авіаційного озброєння на Донецькому та Запорізькому напрямках. Станом на 12.30, за словами Ігната, близько 10 бортів фіксується в повітрі поблизу лінії фронту на цих напрямках.

РФ скидала бомби навіть під час параду Путіна: деталі ударів по Сумщині
/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше російські війська завдали двох ракетних ударів по Сумах. Унаслідок атаки загинуло 34 людини, ще 119 дістали поранення.

Нагадаємо, військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що, незважаючи на обіцянки Кремля припинити вогонь до Дня перемоги 9 травня, вже протягом перших семи хвилин "перемир'я" російська армія кілька разів ударила реактивними системами залпового вогню по прифронтових районах і лініях бойового зіткнення.

Як повідомляв Главред, за словами спікера Української добровольчої армії Сергія Братчука, загарбники не дотримуються режиму тиші на фронті, зокрема на півдні. Крім того, країна-агресор Росія користується так званим "перемир'ям", щоб підтягнути резерви і підготуватися до наступальних дій.

Читайте також:

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сумська область авіабомба Юрій Ігнат
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Україна викрила шпигунів з Угорщини: в МЗС прокоментували причетність країни

Україна викрила шпигунів з Угорщини: в МЗС прокоментували причетність країни

14:26Світ
РФ скидала бомби навіть під час параду Путіна: деталі ударів по Сумщині

РФ скидала бомби навіть під час параду Путіна: деталі ударів по Сумщині

14:21Україна
Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

13:54Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Ціна злетить на 25%: в Україні через дефіцит подорожчає низка популярних продуктів

Ціна злетить на 25%: в Україні через дефіцит подорожчає низка популярних продуктів

"Передавала допомогу": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

"Передавала допомогу": що відомо про стосунки Софії Ротару з росіянами

"Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

"Не все може виглядати очевидно": Денисенко в день розлучення зробила заяву

Гороскоп на завтра 10 травня: Тельцям - хороші новини, Терезам - відновлення сил

Гороскоп на завтра 10 травня: Тельцям - хороші новини, Терезам - відновлення сил

Перша промова нового Папи Римського: які заяви зробив Лев XIV

Перша промова нового Папи Римського: які заяви зробив Лев XIV

Останні новини

14:48

Шоколадом доверху чи знизу: виявилось, що люди все життя їли печиво неправильно

14:41

"Вважала селючкою і їй подобався мій чоловік": Фреймут рознесла Машу ЄфросинінуВідео

14:34

Бур’ян просто зникне: як позбутися кульбаб на ділянці

14:33

Найкращий голова СБУ за період незалежності - експерт про присвоєння Малюку звання "Герой України"

14:26

Україна викрила шпигунів з Угорщини: в МЗС прокоментували причетність країни

Чи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для КиєваЧи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для Києва
14:21

РФ скидала бомби навіть під час параду Путіна: деталі ударів по Сумщині

14:17

Як уберегти сім'ю від хвороб 10 травня: яке свято і день ангела

14:04

$5 тисяч штрафу за годування котів: чому любов до тварин може привести до суду

13:54

Вдарять заморозки -3 градуси: у яких областях України різко похолодає

Реклама
13:47

Замислююся: Тимур Мірошниченко заговорив про завершення кар'єри ведучого Євробачення

13:42

Чи можна дитині святкувати 9 років – відповідь священникаВідео

13:36

В Німеччині налаштовані рішуче: Мерц пригрозив Путіну "ударом" за Україну

13:20

"Накриває площу": Світан назвав головну небезпеку ракети "Орешник"

13:10

"Будемо думати про живих": Пугачова розлютила росіян своїм публічним зверненням

13:04

Що не так на автобусній зупинці: за 6 секунд загадку розв’яже лише геній

12:57

"Тиск на Путіна": у Лондоні оголосили про найбільший пакет санкцій проти РФ

12:56

Пенсіонери можуть отримати 17 тисяч виплат: як вийти на максимальну пенсію

12:51

На деяких напрямках тихіше: у ВРУ розповіли, чи дотримується РФ "перемир'я"

12:42

Злочинці на трибуні та сміх над диктатором: Путін зганьбився на параді в МосквіВідео

12:10

"Зараз не має значення": як Потап висловився про українців

Реклама
12:10

Нацбанк обговорив з послами G7 та ЄС тиск з боку партійців Петра Порошенка — Пишний

12:06

Будуть заморозки, литимуть дощі: лише у 2 областях у вихідні очікується суха погода

12:01

По кишені не усім: в Україні підскочили ціни на популярні молочні продукти

11:55

Білл Гейтс роздасть 200 млрд дол простим людям: хто зможе отримати його статки

11:39

На Сонці зафіксовано потужне виверження: чи варто чекати геомагнітних бур

11:32

Попелиця і слимаки обходитимуть 10-ю дорогою: які 4 рослини варто посадити в саду

11:20

Чи мають право ЗСУ вдарити по параду Путіна в Москві: Жданов дав відповідь

11:05

Китайський гороскоп на завтра 10 травня: Тиграм - драма, Козлам - образа

10:56

В ЗСУ оцінили шанси ворога пробитися до важливої траси на Покровському напрямку

10:47

Уперше в історії: СБУ викрила агентурну мережу розвідки Угорщини

10:25

Є небезпека градів і смерчів: наскільки аномальною буде погода літом 2025

10:23

Скільки коштуватимуть овочі влітку 2025 року: експерт назвав найдорожчий регіон

10:22

Плями на білому одязі зникнуть за секунди: 2 найкращі способи, як від них позбутисяВідео

10:17

Поки Пугачова возз'єдналася з Орбакайте: Галкін розповів, куди поїхав

10:04

Стрибок цін на 25%: через заморозки в Україні подорожчає популярний фрукт

10:00

"Шанс на перемогу України 1 до 37": Тімур Мірошниченко про Євробачення та особистий рекорд

09:51

Залужному "заблокували" створення корпусу елітних солдатів у 2022 р. - The Times

09:36

Син Порошенка, який ховається в Лондоні від ЗСУ, ухиляється від сплати податків 770 млн грн грн, - медіа

09:35

Румунія виставила Україні рахунок за надану допомогу: яке відшкодування хочуть

09:16

Який вигляд має Марія Яремчук, яка відмовилася від публічності

Реклама
09:15

Жодної краплі хімії не знадобиться: найефективніший спосіб від пирію на городіВідео

09:05

В Україні дорожчають найпопулярніші види м'яса: що буде з цінами далі

08:46

Гороскоп таро на сьогодні 9 травня: Близнюкам - нові стосунки, Козерогам - важливі новини

08:29

"Мир настане наступного дня": стало відомо, що змусить РФ припинити війну

08:10

Ілона Гвоздьова таємно розлучається з чоловіком - деталі

08:10

Україні потрібно радикально зменшити податкиПогляд

07:44

"Друзі зі сталі": Сі Цзіньпін підтримав позицію Путіна у війні проти України

06:57

Британія оголосить про найбільший в історії пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

06:10

Путіну приготуватися: Німеччина створить свій ядерний щит?Погляд

05:45

"Обʼєктів - мільйон": Жданов назвав можливі цілі удару "Орєшніка" по Києву

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти