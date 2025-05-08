Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Парад Путіна не врятує: Морозов назвав три головні фактори провалу Кремля

Анна Косик
8 травня 2025, 13:27
566
Навіть те, що Москву 9 травня відвідають іноземні лідери ніяк не посилить диктатора.
парад в Москве, Путин
Росія опинилася у складній ситуації / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, скріншот

Що сказав Морозов:

  • Візити іноземних лідерів до Росії 9 травня не зміцнять Путіна
  • Росія готується до економічних проблем
  • У Кремлі розуміють, що Україні можуть надати потужну зброю для ударів по РФ

На носі 9 травня і в цей день країну-агресорку Росію мають відвідати світові лідери. На перший погляд, це би мало підбадьорити кремлівського диктатора Володимира Путіна, але є інші три великі фактори, які визначають його поведінку у 2025 році.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов. За його словами, візити до 9 травня не дозволять Путіну відчути себе сильнішим.

Натомість на диктатора впливатиме затяжне падіння цін на нафту, яке вже фіксують по усьому світу. Навіть помітно, що російська політична та військова верхівка розуміє, що ціна зможе якийсь період протриматись на рівні трохи вище 45 доларів за барель, але не вище.

"Другий важливий чинник 2025 року полягає в тому, що Кремль готується - і небезпідставно - що до економічних санкцій додадуться Тауруси. Оскільки перемир'я провалилося, у 2025 році Москва очікує на розширення санкцій. Насамперед - проти танкерного флоту, проти банків, що залишилися, які все ще здійснюють операції, а також посилення вторинних санкцій, про що вже заявив Трамп. Це, найімовірніше, реалізується. Але до посилення санкцій, швидше за все, додасться ще один крок: Київ отримає ті ракети і дальності, про які давно просить", - зауважив Морозов.

Україна вже демонструє, що надання потужнішого озброєння може бути дуже ефективним. Про це свідчать високоефективні удари по російських військових об'єктах та по об'єктах, пов'язаних з військовим виробництвом чи базуванням складів.

Дивіться відео про те, які проблеми виникнуть у Путіна у 2025 році:

"Третій фактор 2025 року полягає в тому, що, незважаючи на 9 травня, і візити деяких заступників міністрів, міністрів закордонних справ (а перших осіб буде небагато), все це швидко пройде - і Кремль матиме справу з погіршенням відносин із країнами свого найближчого оточення", - пояснив політичний філософ.

Це вже частково видно по забороні проведення "Безсмертного полку" у Казахстані та Киргистані. Тому ситуація для Кремля буде погіршуватися і надалі.

"Крім цього, слід зазначити, що вся друга половина 2025 року буде насичена важливими міжнародними подіями. Це і літній саміт НАТО у Гаазі, і зустріч G20 у листопаді. До саміту в Гаазі Кремль вже зіткнеться з новою хвилею реакції з боку США... Тому я думаю, що друга половина 2025 року пройде під знаком конфронтації між Москвою та Вашингтоном", - підсумував Морозов.

Візити іноземних лідерів до Москви 9 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що з 7 по 10 травня заплановано візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. Візит відбувається на тлі того, що перемовини про перемир’я, ініційовані Дональдом Трампом, зайшли у глухий кут.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати Москву 9 травня, попри застереження з боку Європейського Союзу.

Згодом Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх відмовився від участі в російському параді з нагоди так званого "дня перемоги". Сінгх став першим високопоставленим іноземним гостем, який скасував візит до РФ 9 травня.

Читайте також:

Хто такий Олександр Морозов

Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії.

У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Москва День перемоги парад 9 травня Володимир Путін Олександр Морозов
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Ціни на оренду квартир різко впали у 2 областях: скільки українцям доведеться платити

Ціни на оренду квартир різко впали у 2 областях: скільки українцям доведеться платити

14:47Економіка
Частина України може залишитись без газу – у чому причина

Частина України може залишитись без газу – у чому причина

14:45Україна
Історичне рішення: Рада затвердила угоду про надра між США та Україною

Історичне рішення: Рада затвердила угоду про надра між США та Україною

14:32Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Мені важко": 73-річна Аллегрова зовсім здала і не в силах вийти на сцену

"Мені важко": 73-річна Аллегрова зовсім здала і не в силах вийти на сцену

Коли зʼявилась назва Україна та українська нація - несподіване відкриття істориків

Коли зʼявилась назва Україна та українська нація - несподіване відкриття істориків

Неочікуваний ніж в спину від Китаю: який "сюрприз" завдав Пекін по економіці РФ

Неочікуваний ніж в спину від Китаю: який "сюрприз" завдав Пекін по економіці РФ

Україну накриє сніг та мороз: синоптики назвали регіони

Україну накриє сніг та мороз: синоптики назвали регіони

Дружина Козловського висловилася про його "звільнення" від Кондратюка

Дружина Козловського висловилася про його "звільнення" від Кондратюка

Останні новини

14:47

Ціни на оренду квартир різко впали у 2 областях: скільки українцям доведеться платити

14:45

Частина України може залишитись без газу – у чому причина

14:32

Історичне рішення: Рада затвердила угоду про надра між США та Україною

14:27

Ворог притих: в ЗСУ розповіли про розгром РФ на одному з ключових напрямів

14:08

Дружина Григорія Решетника потрапила до лікарні - що сталося

Війна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — МорозовВійна в Україні може затихнути у 2026 році, але затягнеться, як у Індії з Пакистаном — Морозов
14:00

Гороскоп на завтра 9 травня: Овнам - божевільний день, Дівам - великий прибуток

14:00

Чи зірве Україна Путіну парад 9 травня: Жданов – про удари по Москві та загрозу "Орєшніка" для Києва

13:52

Результати ранкових виборів Папи Римського: який дим здійнявся над Ватиканом

13:51

Чи дотримується РФ режиму тиші: Сибіга зробив жорстку заяву про "перемирʼя"

Реклама
13:41

"Мій колишній": Каменських публічно звернулася до Потапа і зробила гучну заяву

13:27

Парад Путіна не врятує: Морозов назвав три головні фактори провалу Кремля

13:14

Чому перемир’я між Україною та РФ неможливе: ISW назвали головну перешкоду

13:10

Два види популярних фруктів можуть зникнути з прилавків: яка причина

12:45

Чули всі, але відповідь знають одиниці: звідки зʼявляється шум моря в мушлі

12:40

Хепі-енд із сюрпризом: Козловський після "Піна колади" звернувся зі сцени до Кондратюка

12:28

Путін звинуватив ще дві країни у війні в Україні і отримав різку відповідь

12:24

У російському Татарстані масштабна пожежа на заводі КамАЗ – що відомоВідео

12:23

Удар по Києву Орєшніком: що не так із планом Путіна

12:07

Мокрий сніг, заморозки і дощ: українцям назвали дату небезпечної погоди

11:58

"Заводити з ним дитину": молода співачка заговорила про роман із Кіркоровим

Реклама
11:47

Перелякався українських дронів і вистрелив: у Криму помер полковник МВС РФ

11:36

Насипало два сантиметри снігу і вдарив мороз: де в Україні лютує негода

11:25

Принц Гаррі потрапив до чорного списку: джерела розкрили правду

11:23

Чи подорожчають овочі та фрукти в Україні: стало відомо, як зміняться ціни

11:03

Китайський гороскоп на завтра 9 травня: Півням - скандали, Драконам - розчарування

11:01

В ЗСУ прокоментували ідею створення демілітаризованої зони між Україною і РФ

10:59

Київ провів переговори з Віткоффом і Келогом про 30-денне перемир'я: що відомо

10:45

Під виглядом "перемирʼя": Братчук сказав, до чого готуються росіяни на фронті

10:16

Чому українська рання картопля в 3-4 рази дорожча за імпортну: експерти пояснили

10:09

Розміновував російські бомби під Ізюмом: в Україні загинув екссолдат армії Британії

09:49

ЗСУ провели масштабну операцію: вдалося відкинути ворога подалі від Харкова

09:46

Карта Deep State онлайн за 8 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:38

Олександра Кучеренко розпрощалася з паризьким партнером і примчала до Києва

09:28

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 травня (оновлюється)

09:12

ЗСУ могли просунутися в Курській області: в ISW розповіли про успіхи Сил оборони

09:03

Путін оголосив перемир'я на три дні: стало відомо, чи дотримуються окупанти тиші

08:13

Чи отримає Україна ракети Taurus: канцлер Німеччини заінтригував заявою

08:10

Росія почала платити виснаженням за війну в УкраїніПогляд

08:07

Відмовилися зустрічатися: Денисенко і Федінчик проігнорували засідання суду

07:47

"Головна" валюта може змінитися: у НБУ сказали, чи буде перехід з долара на євро

Реклама
07:10

Чим відрізняються 2 хлопчики: складна загадка для найуважніших

06:52

Партизани провели диверсію: без зв'язку залишилися військові об'єкти в Підмосков'ї

06:00

Чому парад на Красній площі Москви – законна військова мета для УкраїниПогляд

05:50

Заковиристий тест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках лучниці за 15 секунд

05:32

Здогадуються одиниці: що означає дивний червоний хрест на світлофорі

05:02

Не тільки десерт: звідки беруть пташине молоко

04:30

Для чого потрібні кнопки із "+" та "-" на кермі в авто: відповідь здивує водіїв

04:04

Китай може почати тиснути на Росію для завершення війни - названо умовуВідео

03:17

РФ готується до нових наступів: чи чекати перемир'я до літа 2025 року

02:30

Піде з життя або передасть владу: прогноз останнього терміну Путіна в КремліВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти