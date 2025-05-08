Парад Путіна не врятує: Морозов назвав три головні фактори провалу Кремля

Навіть те, що Москву 9 травня відвідають іноземні лідери ніяк не посилить диктатора.

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Росія опинилася у складній ситуації / Колаж: Главред, фото kremlin.ru, скріншот

Що сказав Морозов:

Візити іноземних лідерів до Росії 9 травня не зміцнять Путіна

Росія готується до економічних проблем

У Кремлі розуміють, що Україні можуть надати потужну зброю для ударів по РФ

На носі 9 травня і в цей день країну-агресорку Росію мають відвідати світові лідери. На перший погляд, це би мало підбадьорити кремлівського диктатора Володимира Путіна, але є інші три великі фактори, які визначають його поведінку у 2025 році.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов. За його словами, візити до 9 травня не дозволять Путіну відчути себе сильнішим.

Натомість на диктатора впливатиме затяжне падіння цін на нафту, яке вже фіксують по усьому світу. Навіть помітно, що російська політична та військова верхівка розуміє, що ціна зможе якийсь період протриматись на рівні трохи вище 45 доларів за барель, але не вище.

"Другий важливий чинник 2025 року полягає в тому, що Кремль готується - і небезпідставно - що до економічних санкцій додадуться Тауруси. Оскільки перемир'я провалилося, у 2025 році Москва очікує на розширення санкцій. Насамперед - проти танкерного флоту, проти банків, що залишилися, які все ще здійснюють операції, а також посилення вторинних санкцій, про що вже заявив Трамп. Це, найімовірніше, реалізується. Але до посилення санкцій, швидше за все, додасться ще один крок: Київ отримає ті ракети і дальності, про які давно просить", - зауважив Морозов.

Україна вже демонструє, що надання потужнішого озброєння може бути дуже ефективним. Про це свідчать високоефективні удари по російських військових об'єктах та по об'єктах, пов'язаних з військовим виробництвом чи базуванням складів.

Дивіться відео про те, які проблеми виникнуть у Путіна у 2025 році:

"Третій фактор 2025 року полягає в тому, що, незважаючи на 9 травня, і візити деяких заступників міністрів, міністрів закордонних справ (а перших осіб буде небагато), все це швидко пройде - і Кремль матиме справу з погіршенням відносин із країнами свого найближчого оточення", - пояснив політичний філософ.

Це вже частково видно по забороні проведення "Безсмертного полку" у Казахстані та Киргистані. Тому ситуація для Кремля буде погіршуватися і надалі.

"Крім цього, слід зазначити, що вся друга половина 2025 року буде насичена важливими міжнародними подіями. Це і літній саміт НАТО у Гаазі, і зустріч G20 у листопаді. До саміту в Гаазі Кремль вже зіткнеться з новою хвилею реакції з боку США... Тому я думаю, що друга половина 2025 року пройде під знаком конфронтації між Москвою та Вашингтоном", - підсумував Морозов.

Візити іноземних лідерів до Москви 9 травня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що з 7 по 10 травня заплановано візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви. Візит відбувається на тлі того, що перемовини про перемир’я, ініційовані Дональдом Трампом, зайшли у глухий кут.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відвідати Москву 9 травня, попри застереження з боку Європейського Союзу.

Згодом Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх відмовився від участі в російському параді з нагоди так званого "дня перемоги". Сінгх став першим високопоставленим іноземним гостем, який скасував візит до РФ 9 травня.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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