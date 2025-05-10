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Путіна поставили у незручне становище під час параду: в ISW описали деталі

Альона Вороніна
10 травня 2025, 11:59
3009
Під час виступу на 9 травня Путіну не було що говорити про війну проти України, тому що за рік російська окупаційна армія не мала ніяких успіхів.
Путіна поставили у незручне становище під час параду: в ISW описали деталі
Путіна поставили у незручне становище під час параду/ колаж: Главред, фото: скрін з відео

Коротко:

  • Окупанти провалили усі цілі Путіна до 9 травня
  • Російська армія загрузла в боях в Україні
  • Тому Путіну не було що говорити про війну проти України на параді й довелося викручуватися

Російська окупаційна армія за рік не досягнула жодної з цілей, які ставив перед нею російський диктатор Володимир Путін. Загарбникам так і не вдалося захопити жодного значного міста в Україні після окупації Авдіївки в лютому минулого року, також вони не змогли вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей.

Тому главі Кремля Путіну не було що сказати про війну проти України під час свого виступу на параді 9 травня, крім лише того, що Росія "підтримує" окупантів, які воюють на території сусідньої держави. На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

Аналітики зазначили, що українські військові за підтримки західних партнерів не дали змоги російським окупантам досягнути будь-якої "цілі", що була заявлена Кремлем. Тому Путіну під час виступу на параді довелося обмежуватися лише загальними фразами щодо так званої "СВО". Адже у загарбників просто не було таких досягнень, якими можна було б похвалитися.

"Російські війська не захопили жодного значного міста в Україні з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024 року, а єдиним середнім населеним пунктом, який російські війська захопили в Україні з грудня 2024 року, є Велика Новосілка (довоєнне населення 5000 осіб)", – зазначили в ISW.

Аналітики нагадали, що у ЗМІ ще перед парадом у Москві звучала інформація про те, що російські окупанти намагаються захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, а також неокуповану ними частину Луганщини, а на Донеччині здійснюють спроби вийти на адмінмежу з Дніпропетровською областю. Зазначалося, що для цього окупантам встановили крайній термін 9 травня. Проте загарбники у такий термін не вклалися.

В ISW висловили переконання, що Україна змогла уповільнити, а подекуди навіть повністю зупинити просування російських окупантів завдяки далекобійним ударам і покращеній інтеграції тактичних операцій дронів з оборонними операціями та контратаками.

"Успішна інтеграція Україною українських новаторів та операторів безпілотників із наземними військами, схоже, зупинила наступ Росії на Покровськ та Торецьк у 2024 та на початку 2025 років. Українські далекобійні удари по російських складах боєприпасів, об'єктах оборонної промисловості та нафтогазовій інфраструктурі часом підривали здатність Росії постачати підрозділи на передовій та посилювали зростання витрат на війну Росії проти України", – зазначили в ISW.

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Раніше повідомлялося, що було названо дату ймовірного запуску "Орєшніка". Вже за кілька днів над полігоном "Капустін Яр" буде майже на добу закритий повітряний простір.

Також Главред раніше повідомляв, що є загроза для урядового кварталу – названо цілі для ударів Орешником. Боєзаряди Орешника складаються зі своєрідних сплавів, пояснив Роман Світан.

Нагадаємо, РФ готова погодитися на 30-денне перемир'я, але висунула умови. Пєсков сказав, за яких умов Росія погодиться на перемир’я тривалістю 30 днів.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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