Путіна поставили у незручне становище під час параду: в ISW описали деталі

Російська окупаційна армія за рік не досягнула жодної з цілей, які ставив перед нею російський диктатор Володимир Путін. Загарбникам так і не вдалося захопити жодного значного міста в Україні після окупації Авдіївки в лютому минулого року, також вони не змогли вийти на адмінмежі Донецької і Луганської областей.

Тому главі Кремля Путіну не було що сказати про війну проти України під час свого виступу на параді 9 травня, крім лише того, що Росія "підтримує" окупантів, які воюють на території сусідньої держави. На це звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що українські військові за підтримки західних партнерів не дали змоги російським окупантам досягнути будь-якої "цілі", що була заявлена Кремлем. Тому Путіну під час виступу на параді довелося обмежуватися лише загальними фразами щодо так званої "СВО". Адже у загарбників просто не було таких досягнень, якими можна було б похвалитися.

Аналітики нагадали, що у ЗМІ ще перед парадом у Москві звучала інформація про те, що російські окупанти намагаються захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, а також неокуповану ними частину Луганщини, а на Донеччині здійснюють спроби вийти на адмінмежу з Дніпропетровською областю. Зазначалося, що для цього окупантам встановили крайній термін 9 травня. Проте загарбники у такий термін не вклалися.

В ISW висловили переконання, що Україна змогла уповільнити, а подекуди навіть повністю зупинити просування російських окупантів завдяки далекобійним ударам і покращеній інтеграції тактичних операцій дронів з оборонними операціями та контратаками.

"Успішна інтеграція Україною українських новаторів та операторів безпілотників із наземними військами, схоже, зупинила наступ Росії на Покровськ та Торецьк у 2024 та на початку 2025 років. Українські далекобійні удари по російських складах боєприпасів, об'єктах оборонної промисловості та нафтогазовій інфраструктурі часом підривали здатність Росії постачати підрозділи на передовій та посилювали зростання витрат на війну Росії проти України", – зазначили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.