План розчленування РФ: експерт розповів, як Україна може змінити владу у Кремлі

Тепер китайський план, разом з можливим індійським, виглядає як план розчленування Росії, якщо говорити про припинення війни, вважає експерт.

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Україна може змінити владу у Кремлі, а також розвалити агресора / Коллаж Главред, фото: Фото: Associated Press,

Україна має всі шанси змінити владу в Кремлі, організувавши хаос в енергетиці ворожої країни. Ситуацію для Путіна погіршує також і Китай, чий "мирний план" після операції у Курській області виглядає як розчленування Росії, вважає політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Своє бачення ситуації він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Як звертає увагу експерт, оскільки вже є негативний приклад плану по закінченню війни від Китаю, Індія поки не оприлюднює свій "мирний план".

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"Той передбачав припинення війни на лінії розмежування та початок переговорів. Проблема в тому, що китайці навіть не могли уявити, що українські війська опиняться на території Росії, і що Росія настільки трухлява, що українці можуть зайняти частину її території. Тепер китайський план, разом з можливим індійським, виглядає як план розчленування Росії, якщо говорити про припинення війни", - зауважив Загородній.

Путін давно окреслив свою наглу загарбницьку позицію, тому, на думку Загороднього, китайський та індійський план взагалі не мають ніякого відношення до реальності.

Кремль вимагає від США, Індію, Китай, Німеччину та інших провідних країн офіційного визнання анексії п'яти українських областей. Однак, як переконаний політолог, на це ніхто не піде ні за яких обставин.

"Росія продемонструвала свою слабкість, що призвело до значної втрати впливу на світовій арені. Розмови, що Росія може гарантувати комусь безпеку у світі, тепер неактуальні на багато десятиліть вперед. Таким чином, всі ці розмови — порожні, оскільки поки Путін при владі, Росія продовжуватиме війну. Або Україна організує хаос в енергетиці Росії цієї восени та зими. І тоді є дуже висока ймовірність, що може помінятися влада через хаос, який Україна може організувати в Москві", - наголосив Загородній.

"Мирний" план Путіна і реакція Заходу Російський диктатор Путін на тлі першого дня Саміту миру у Швейцарії висунув низку безглуздих "мирних" вимог до України. Зокрема - вивести ЗСУ з чотирьох областей, зокрема з тих районів, які РФ не окупувала, і відмовитися від членства в НАТО. І лище в такому разі Москва нібито подумає, щоб сісти за стіл переговорів. При цьому не зовсім зрозумілим залишається і те, з ким Кремль має вести ці самі переговори, оскільки Москва наполягає на "нелегітимності" Зеленського. Канцлер ФРН Олаф Шольц зазначив, що пропозиції Путіна були спрямовані лише на відволікання уваги від конференції. Радник американського президента Джейк Салліван сказав, що "мирні пропозиції" Путіна, зроблені на тлі першого дня Саміту миру, суперечать не тільки статуту ООН, а й здоровому глузду. Під час другого пленарного засідання Салліван наголосив на неприпустимості реалізації висунутих Росією вимог. Італійський прем'єр Джорджа Мелоні також відреагувала на "пропозиції" Путіна про нібито завершення війни. Її слова були вельми жорсткими і стосувалися не лише Путіна, а й позиції всього Кремля. "Мир в Україні не означає, що Україна має здатися. Це так не буде", - наголосила Мелоні. За її словами, треба розвіяти наративи путінської пропаганди і "змусити Росію здатися".

Переговори України з Росією - останні новини

На початку вересня Путін зробив заяву про готовність до переговорів з Україною. Таким чином заява Путіна може свідчити про зміну його позиції щодо мирних переговорів.

На фоні таких заяв Глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою і міністром закордонних справ Індії Субрахманьямом Джайшанкаром. Таким чином у Кремлі намагаються знайти посередників для переговорів з Україною.

Своєю чергою майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман дав свою відповідь на запитання, коли закінчиться війна в Україні. Він звертає увагу на нюанс, що, якщо у РФ буде можливість атакувати Україну ракетами і дронами, то не можна буде вважати, що війна закінчилася.

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