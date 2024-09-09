Коли закінчиться війна в Україні: майор ЗСУ вказав на важливий нюанс

Україні потрібно зробити все, щоб забрати у Росії можливість діяти агресивно.

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Коли можна буде вважати, що війна закінчилася / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, Facebook Гетьман

Війна в Україні не закінчиться навіть у разі, коли росіяни виведуть свої війська за межі країни. Адже ворог ще матиме можливість наносити ракетні удари по Україні. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Якщо у РФ буде можливість атакувати Україну ракетами і дронами, то не можна буде вважати, що війна закінчилася. Він переконаний, що Україні повністю потрібно розбити російську армію і зробити так, щоб у РФ зникла можливість діяти агресивно.

"Потрібно закінчувати Росію в тому вигляді, в якому вона існує. Ніхто не збирається її захоплювати, але слід зробити так, щоб у дуже небезпечної для всього світу країни, та ще й з ядерною зброєю, не було можливості здійснювати агресію. Що б Росія не пообіцяла, вірити цьому не можна. Тому потрібно, щоб у РФ зникло не бажання, а можливості діяти агресивно. А для цього потрібно розбити російську армію", - сказав Гетьман.

Дивіться відео з чатом Олексія Гетьмана на Главреді:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Завершення війни в Україні - прогнози експертів

Нагадаємо, війна в Україні навряд чи закінчиться найближчими роками, вважає заступник командира батальйону 47-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ Магура Олександр Геній Ширшин. За його словами, через півроку-рік завершення війни неможливе.

Також міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що війна між Росією та Україною буде тривалою і затяжною, ймовірно, до 2025 року. Аналітики вважають, що жодна зі сторін не зможе отримати вирішальну перевагу, і війна може завершитися "заморожуванням" без значних поступок з боку сторін.

Як повідомляв Главред, військовослужбовець ЗСУ Ігор Олійник зазначив, що війна між Росією і Україною може затягнутися, особливо якщо почнуться переговори. Найкращий шанс на перемогу для України виникне тільки в разі розпаду Росії, але цей сценарій малоймовірний.

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