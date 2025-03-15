Перемир'я в Україні: чи буде новий напад РФ і хто стане жертвою

Володимир Путін продовжуватиме діяти агресивно щодо Європи. Він просто не здатний обрати іншу лінію поведінки.

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Путін продовжить протистояння з НАТО і систематично намагатиметься зруйнувати Євросоюз / Колаж: Главред, фото: Facebook, Главред

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Чи буде Путін готувати нову атаку після укладення перемир'я в Україні

Які країни ризикують стати жертвою агресії РФ

Росія готуватиметься до нової агресії щодо Європи незалежно від того, чим закінчаться можливі переговори про припинення вогню в Україні. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов.

"Як би зараз не завершилися ці переговори, Кремль і Росія вже перебувають у такому становищі, за якого НАТО в будь-якому разі залишається для них загрозою. І Кремль буде постійно підкреслювати цей факт", - сказав він.

Морозов нагадав, що Фінляндія та Швеція вступили до НАТО. Україна формально не вступила до Альянсу, але рівень її військового співробітництва з НАТО настільки високий, що, з точки зору Кремля, її можна вважати де-факто членом НАТО.

"Тому Путін продовжить протистояння з НАТО і систематично намагатиметься зруйнувати Євросоюз, оскільки країни ЄС протягом цих трьох років війни займали послідовну антиросійську позицію. Можливо, від Франції, Німеччини та Великої Британії очікували більшого, зокрема й українці. Але з погляду Кремля всі ці країни, а також Чехія, Польща, країни Балтії, уся північ Європи (Нідерланди, Данія) зайняли чітку і жорстку позицію засудження дій Путіна і підтримки України будь-якими способами", - підкреслив експерт.

Морозов вважає, що господар Кремля Володимир Путін у будь-якому разі готуватиме або прямі військові, або гібридні дії проти Європи.

"У цьому немає нічого несподіваного. Щонайменше упродовж наступних десяти років ми спостерігатимемо його спроби дестабілізувати Європу. Він маніпулюватиме ілюзією підтримки з боку Китаю або, можливо, Індонезії, а паралельно готуватиметься до нанесення смертельного удару по Україні", - вважає він.

Морозов упевнений, що навіть якщо зараз ситуація тимчасово стабілізується, сумніватися в подальших намірах Путіна не доводиться.

"Мені здається, що Володимир Путін просто не здатний обрати іншу лінію поведінки - він продовжуватиме діяти в цьому напрямку. Таким чином, лише після його відходу або смерті ця його жахлива геополітична фантазія, заснована на конфлікті з Європою і прагненні перетворити Україну на подобу Білорусі, зникне. Але не раніше, ніж він піде з Кремля або з життя", - резюмував він.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Морозова Главреду про дії Путіна в разі перемир'я з Україною:

Війна Росії й НАТО - прогнози

Як повідомляв Главред, якщо війна в Україні припиниться або буде заморожена, а НАТО одночасно з цим не переозброїться, то приблизно через п'ять років Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі. Такий розвиток подій прогнозує Служба військової розвідки Данії.

РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Ситуація на фронті та дії агресора Росії вказують на те, що Кремль не налаштований на переговори з Україною та встановлення тривалого миру. Москва формує нові військові дивізії, посилює співпрацю з КНДР і демонструє підготовку до потенційного конфлікту з НАТО, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни.

Європа готується до війни з Росією. І як би РФ не гархорилася, у цій війні вона зіткнеться з тим, до чого не буде готова, вважає журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

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Хто такий Олександр Морозов Олександр Морозов - російський журналіст, політолог, політичний філософ. У 2011-2014 рр. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – викладач Бохумського університету в Німеччині, 2015-2016 - співробітник німецького видання Deutsche Welle. Науковий співробітник, викладач Карлова університету Центру російських досліджень Бориса Нємцова (Прага). Керівник Інституту вільної Росії. У лютому 2022 року Олександр Морозов підписав відкритий лист російських вчених та наукових журналістів із засудженням військового вторгнення Росії в Україну та закликом вивести війська з території України.

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