Чи буде перемир’я на Великдень: у Кремлі відповіли на офіційну пропозицію України

Україна офіційно звернулась до Росії за посередництва США з приводу організації Великоднього перемир'я.

У Кремлі відповіли, чи буде перемир'я на Великдень

У Кремлі заявили, що наразі диктатор Володимир Путін не ухвалював рішень щодо великоднього перемир’я з Україною.

Про це заявив прессекретар правителя РФ Дмитро Пєсков, пишуть пропагандистські росЗМІ.

"На сьогодні жодних рішень щодо Великоднього припинення вогню Путін не ухвалював", - висловився представник Кремля.

Заява Зеленського щодо перемир'я на Великдень

Як писав Главред, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна офіційно звернулась до Росії за посередництва США з приводу організації Великоднього перемир'я. Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення 6 квітня

Президент додав, що Україна готова до перемир’я на Великдень і неодноразово пропонувала це Росії, проте для росіян "немає нічого святого".

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Володимир Зеленський заявляв, що Київ готовий підтримати різні формати припинення вогню.

За його словами, Україна залишається відкритою до таких ініціатив за умови, що вони не порушують її суверенітет, зокрема йдеться про можливість зупинки ударів по енергетичній інфраструктурі та запровадження Великоднього перемир’я.

Водночас Росія фактично відкинула цю пропозицію: українська сторона розцінює її відповідь як негативну. Зокрема, 1 квітня російські війська здійснили масовані атаки дронами по більшості регіонів України.

Мирний план США

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

