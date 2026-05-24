Чи чекати стрибка курсу валют в червні: експерт розповів, що буде з доларом і євро

Важливим чинником для валютного ринку стане очікування першого траншу з пакета ЄС на 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Яким буде курс долара і євро у червні

Головне з новини:

Курси долара і євро наразі стабільні завдяки політиці НБУ

Червень очікується без різких валютних стрибків

Інфляція та допомога партнерів стримують ринок

Офіційні курси долара та євро зросли від початку року приблизно на 4%, однак червень не несе загрози різких стрибків. Про це свідчать оцінки директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "ГЛОБУС БАНК" Тараса Лєсового, який у коментарі РБК-Україна пояснив, що ринок входить у літо зі збереженою керованістю та прогнозованими параметрами.

Чого очікувати на валютному ринку у червні

Фінансист наголошує, що дестабілізаційних чинників у базовому сценарії немає, а ключовим запобіжником залишається стратегія Нацбанку. Режим керованої гнучкості дозволяє регулятору згладжувати надмірні коливання та підтримувати баланс між попитом і пропозицією.

У перший місяць літа основний попит на валюту формуватимуть імпортери пального та критично важливих товарів. Проте очікуваний дисбаланс у межах 10–15% не створює тиску, який міг би розхитати ринок. Динаміка курсу з початку року також підтверджує контрольованість ситуації: долар додав близько 1,6–1,8 грн, а євро - майже 1,93 грн.

Лєсовий прогнозує, що у червні валютні коливання залишаться помірними:

"У червні валютний ринок, найімовірніше, залишатиметься у звичних параметрах. Базовий прогноз передбачає коливання долара в діапазоні 43,8-44,8 грн/долар, а євро - 51-52 грн/євро. Ризики зберігаються, але наразі вони не провокують "недугу" різкої девальвації".

Роль міжнародної підтримки та інфляційних трендів

Стабільність резервів та можливість фінансувати оборонні й соціальні видатки напряму залежатимуть від графіка надходження зовнішньої допомоги. Регулярні транші знижують нервозність на ринку, хоча строки першого переказу від ЄС із нового пакета поки що не визначені.

Водночас на очікування впливатимуть інфляційні показники. Після квітневого прискорення до 8,6% травневі дані можуть засвідчити сповільнення. Зменшення інфляційного тиску традиційно знижує психологічний попит на валюту та стабілізує поведінку бізнесу й населення.

Курс долара

Коли курс долара може вирости: думка експерта

Економічний експерт та президент Міжнародний інститут свободи Ярослав Романчук говорив, що українська валюта може ослабнути до 55-60 гривень за долар відповідно до стану української економіки, але наразі Нацбанк стримує девальвацію.

На його думку, протягом найближчих двох-трьох кварталів може відбутися "перекладання" капіталів із гривні в іноземну валюту, після чого курс нацвалюти почне знижуватися.

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, Національний банк України встановив новий офіційний курс долара на 25 травня на рівні 44,26 грн/дол., що на 3 копійки більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий заявляв, що наприкінці травня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, попри підвищений попит на валюту та зовнішні ризики.

Водночас віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов прогнозував, що у травні курс гривні до основних валют може перебувати в межах 43,8–44,8 грн за долар та 50–52,5 грн за євро.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

