'Не пробачу цей крик дітей': українські зірки постраждали від атаки РФ на Київ

Знаменитості показали руйнування, яких завдала армія країни-агресора в ніч на 24 травня.

Удар РФ по Києву 24 травня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Єфросиніна; скрін з відео

РФ завдала ракетного удару по Україні

Що про атаку РФ повідомили українські зірки

У ніч на 24 травня країна-агресор Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Для атаки РФ використовувалися шахеди, балістика, "Калібри", Х-101, "Іскандер-К", "Орешник" і "Циркони" — це був один із найважчих ударів, який прийняв на себе Київ з початку повномасштабного вторгнення.

Главред розповість про реакцію українських зірок на атаку РФ.

Ольга Фреймут

Відома українська ведуча Ольга Фреймут лише нещодавно повернулася в Україну разом зі своїми молодшими дітьми. У Києві на них чекала неспокійна ніч — знаменитість показала своїх дітей, які спали в укритті.

Діти Ольги Фреймут у сховищі / скрін з Instagram

Запобіжні заходи були вжиті не дарма — незабаром Ольга показала страшні кадри своєї понівеченої внаслідок російського удару квартири.

"Ця страшна ніч. Моя квартира зараз", — написала Фреймут.

Квартира Ольги Фреймут постраждала від обстрілу / скрін з Instagram

Ольга Сумська

Актриса Ольга Сумська поділилася кадрами наслідків російської атаки на район Лук'янівки. Вона розповіла, що це була найстрашніша ніч за час повномасштабної війни — через удар РФ постраждали житлові будинки та ринок, а люди опинилися під завалами.

Ольга Сумська — обстріл Києва 2024 травня / скрін з Instagram

"Київ зараз… Наш район… Лук'янівка. Страхіття. Люди під завалами… Найстрашніші вибухи, які ми чули", — написала Сумська.

Вид з вікна Ольги Сумської після атаки РФ / скрін з Instagram

Маша Єфросиніна

Популярна ведуча Маша Єфросиніна вже не вперше показує, як проводить ночі в метро через російські атаки. Цього разу вона також заздалегідь подбала про безпеку родини, побажавши українцям, щоб страшні прогнози на ніч не справдилися.

"З балу... в метро. Нехай усі прогнози на цю ніч не справдяться. Будь ласка, бережіть себе в цьому світі контрастів", — написала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з сином у метро / скрін з Instagram

Однак уже після страшного удару РФ тон знаменитості різко змінився. Вона показала, як її налякана дитина спить на стільчику в метро, і розповіла про реакцію оточуючих на удар, який стався зовсім поруч.

"Не пробачу цей крик дітей і тварин у метро від вибухів", — висловилася ведуча.

Син Маші Єфросініної після російської атаки / скрін з Instagram

Олена Світлицька

Актриса Олена Світлицька написала пост, у якому щиро подякувала захисникам України за те, що вони оберігають людей у найважчі ночі. Зірка поділилася кадрами, які демонструють жорстокість російської армії щодо мирного населення України.

"Росія продовжує знищувати наші життя, міста і спокій. П'ятий рік війни, а серце досі не може повірити, що є нелюди, здатні на таку жорстокість", — написала Світлицька.

Олена Світлицька про атаку РФ на Київ / скрін з Instagram

Антоніна Хижняк

Зірка "Спіймати Кайдаша" Антоніна Хижняк подякувала підписникам за турботу про неї та повідомила, що, на щастя, залишилася цілою. Однак робота над її новим проєктом буде ненадовго призупинена — локацію, на якій мав зніматися черговий епізод, знищив приліт.

"Головне, щоб люди були цілі й здорові, наскільки це можливо", — поділилася Хижняк.

Антоніна Хижняк — наслідки російської атаки / скрін з Instagram

Alyona Alyona

Реперка Alyona Alyona дуже емоційно відреагувала на атаку РФ, розмістивши в соцмережах відео наслідків російських ударів. Вона акцентувала увагу на тому, що країна-агресор намагається вести політику залякування, використовуючи ядерну ракету без боєголовки.

"Це геноцид українського народу. Вони запустили ядерну ракету без боєголовки. Просто, щоб залякати. Це не люди", — вважає Alyona Alyona.

Alyona Alyona — атака на Київ 24 травня / скрін з Instagram

Наталка Денисенко

Незважаючи на важку ніч, деякі українські зірки не втрачали оптимізму. Заряд позитиву та бадьорості актрисі Наталці Денисенко додала перемога Олександра Усика, якій вона надала особливого значення.

"Шахеди, ракети, вибухи... І Усик — чемпіон. Світло завжди переможе. Пишаємося Усиком, такі люди й такі перемоги надихають і дають надію!", — написала знаменитість.

Наташа Денисенко про перемогу Олександра Усика / скрін з Instagram

Про особу: Ольга Фреймут Ольга Фреймут (справжнє ім'я при народженні — Ольга Михайлівна Коник, зараз — Локотко) — українська телеведуча, журналістка, письменниця та модель.

Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

