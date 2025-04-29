Перемовини щодо України зайшли в глухий кут: у Bloomberg назвали "вимогу" Путіна

Позиція Путіна завдає серйозного удару по планах Трампа щодо завершення війни в Україні, пишуть журналісти.

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Путін "захотів" повного контролю над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями України - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, скріншот YouTube

Коротко:

Перемовини в глухому куті - Путін "вимагає" повністю 4 регіони

Віткофф не зміг домовитися з Путіним про замороження війни

Перемовини, спрямовані на завершення війни агресора Росії проти України, зайшли в глухий кут. Причина - позиція глави Кремля Володимира Путіна, який "вимагає" повного контролю над Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями України.

Віткофф не умовив Путіна на заморозку війни

У матеріалі Bloomberg ідеться про те, що посланець президента США Стів Віткофф на перемовинах із Путіним у Кремлі, які відбулися минулої п'ятниці, намагався вмовити керівника РФ на припинення вогню в рамках поточної лінії фронту.

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Утім, Путін, як стверджують джерела журналістів, зберіг свою максимальну позицію щодо питань окупованих територій

Процес зайшов у глухий кут

В агентстві акцентували увагу на тому, що перемовини зайшли в глухий кут. Щоб досягти подальшого прогресу, потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом. Представник Кремля Пєсков не став коментувати це питання.

Перегмовини щодо завершення війни - головні новини:

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія намагається обдурити світ і має намір затягнути війну. Глава держави закликав союзників чинити міжнародний тиск на Кремль. При цьому Зеленський відкинув визнання Криму "російським" і територіальні поступки агресору.

Пізніше Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати з Україною мирну угоду. Також він уточнив, що відповість на запитання, чи вірить Путіну, за 2 тижні.

Росія висунула нові "умови" для миру: глава МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва "вимагає", зокрема, відмови України від окупованих територій, НАТО, а також, мовляв, демілітаризації та денацифікації. Як стверджує Лавров, Кремль погодиться зупинити вогонь лише в обмін на скасування постачань озброєнь Україні та припинення посилення української армії.

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