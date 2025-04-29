Перемовини щодо України зайшли в глухий кут: у Bloomberg назвали "вимогу" Путіна

Коротко:
- Перемовини в глухому куті - Путін "вимагає" повністю 4 регіони
- Віткофф не зміг домовитися з Путіним про замороження війни
Перемовини, спрямовані на завершення війни агресора Росії проти України, зайшли в глухий кут. Причина - позиція глави Кремля Володимира Путіна, який "вимагає" повного контролю над Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською областями України.
Віткофф не умовив Путіна на заморозку війни
У матеріалі Bloomberg ідеться про те, що посланець президента США Стів Віткофф на перемовинах із Путіним у Кремлі, які відбулися минулої п'ятниці, намагався вмовити керівника РФ на припинення вогню в рамках поточної лінії фронту.
Утім, Путін, як стверджують джерела журналістів, зберіг свою максимальну позицію щодо питань окупованих територій
Процес зайшов у глухий кут
В агентстві акцентували увагу на тому, що перемовини зайшли в глухий кут. Щоб досягти подальшого прогресу, потрібен прямий контакт між Путіним і Трампом. Представник Кремля Пєсков не став коментувати це питання.
Перегмовини щодо завершення війни - головні новини:
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Росія намагається обдурити світ і має намір затягнути війну. Глава держави закликав союзників чинити міжнародний тиск на Кремль. При цьому Зеленський відкинув визнання Криму "російським" і територіальні поступки агресору.
Пізніше Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати з Україною мирну угоду. Також він уточнив, що відповість на запитання, чи вірить Путіну, за 2 тижні.
Росія висунула нові "умови" для миру: глава МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва "вимагає", зокрема, відмови України від окупованих територій, НАТО, а також, мовляв, демілітаризації та денацифікації. Як стверджує Лавров, Кремль погодиться зупинити вогонь лише в обмін на скасування постачань озброєнь Україні та припинення посилення української армії.
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Видання Bloomberg
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