У Кремлі "роззявили рота" на Одесу і спалахнули цинічною пропагандою

Головне з пропаганди Патрушева:
- У Кремлі назвали Одесу "російським містом"
- Москва зазіхнула на суверенітет і регіони України
Помічник президента країни-окупанта Росії Микола Патрушев заявив, що Одеса, мовляв, протягом двох століть "була російським містом". За його словами, зараз багато жителів міста нібито не хочуть мати справу з Україною. А ось про жорсткі обстріли Одеси і цивільної інфраструктури чиновник Путіна вирішив "промовчати".
Як повідомляють пропагандисти ТАСС, чиновник відповів на запитання про те, чи "претендує" Кремль на українські порти, і вигадав, що Росія нібито поважає "волевиявлення народу.
В якості прикладу він навів окупацію Криму і Донбасу, де росіяни провели ніким не визнані "референдуми" в присутності своїх військ, і захопили українські території.
"Наша країна поважає волевиявлення народу. Це видно з досвіду входження до складу Росії Криму, Севастополя, Донбасу і Новоросії", - сказав Патрушев.
Також він "висловив думку", згідно з якою жителі регіонів України, мовляв, повинні самі визначати своє майбутнє.
"І навряд чи вони пов'язують свою долю з неонацизмом. Безвольно підкорятися київській нелегітимній владі вони не хочуть... Порт же славного міста-героя перетворено на хаб для перекидання озброєння, пункт базування морських диверсантів", - підкреслив у своїй пропагандистській тираді Микола Патрушев.
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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що РФ намагається обдурити світ і має намір затягнути війну. Глава держави закликав чинити міжнародний тиск на Москву.
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"Я хочу, щоб він (Путін) припинив стріляти, сів і підписав угоду", - сказав Трамп і додав, що визначиться з тим, чи обманює його Путін, через 2 тижні.
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Хто такий Микола Патрушев?
Микола Патрушев - російський державний діяч. Помічник президента Росії з 14 травня 2024 року. Голова Морської колегії РФ із 13 серпня 2024 року.
У недавньому минулому обіймав інші високі посади в Росії:
у період із 12 травня 2008 до 12 травня 2024 року був секретарем Ради безпеки РФ
у період із 1999 до 2008 року обіймав посаду директора ФСБ Росії
Фігурант санкцій Заходу через військову агресію Росії проти України.
Дотримується конспірологічних поглядів у питаннях зовнішньої політики країн Заходу. Вважає, що західний світ налаштований вороже щодо РФ, пише Вікіпедія.
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