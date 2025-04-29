У Кремлі "роззявили рота" на Одесу і спалахнули цинічною пропагандою

У Путіна вигадали, що Одеса - нібито історично російське місто.

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Один із ключових соратників Путіна зробив скандальну заяву про Одесу / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Головне з пропаганди Патрушева:

У Кремлі назвали Одесу "російським містом"

Москва зазіхнула на суверенітет і регіони України

Помічник президента країни-окупанта Росії Микола Патрушев заявив, що Одеса, мовляв, протягом двох століть "була російським містом". За його словами, зараз багато жителів міста нібито не хочуть мати справу з Україною. А ось про жорсткі обстріли Одеси і цивільної інфраструктури чиновник Путіна вирішив "промовчати".

Як повідомляють пропагандисти ТАСС, чиновник відповів на запитання про те, чи "претендує" Кремль на українські порти, і вигадав, що Росія нібито поважає "волевиявлення народу.

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В якості прикладу він навів окупацію Криму і Донбасу, де росіяни провели ніким не визнані "референдуми" в присутності своїх військ, і захопили українські території.

"Наша країна поважає волевиявлення народу. Це видно з досвіду входження до складу Росії Криму, Севастополя, Донбасу і Новоросії", - сказав Патрушев.

Також він "висловив думку", згідно з якою жителі регіонів України, мовляв, повинні самі визначати своє майбутнє.

"І навряд чи вони пов'язують свою долю з неонацизмом. Безвольно підкорятися київській нелегітимній владі вони не хочуть... Порт же славного міста-героя перетворено на хаб для перекидання озброєння, пункт базування морських диверсантів", - підкреслив у своїй пропагандистській тираді Микола Патрушев.

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що РФ намагається обдурити світ і має намір затягнути війну. Глава держави закликав чинити міжнародний тиск на Москву.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Путіна припинити війну і підписати мирну угоду з Україною.

"Я хочу, щоб він (Путін) припинив стріляти, сів і підписав угоду", - сказав Трамп і додав, що визначиться з тим, чи обманює його Путін, через 2 тижні.

Росія висунула нові "умови" для миру з Україною: зокрема, міністр закордонних справ Лавров оголосив, що Москва піде на припинення вогню, якщо Захід зупинить військову підтримку Києва, а українська держава, мовляв, буде позбавлена можливості зміцнювати свою армію.

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Хто такий Микола Патрушев? Микола Патрушев - російський державний діяч. Помічник президента Росії з 14 травня 2024 року. Голова Морської колегії РФ із 13 серпня 2024 року. У недавньому минулому обіймав інші високі посади в Росії: у період із 12 травня 2008 до 12 травня 2024 року був секретарем Ради безпеки РФ у період із 1999 до 2008 року обіймав посаду директора ФСБ Росії Фігурант санкцій Заходу через військову агресію Росії проти України. Дотримується конспірологічних поглядів у питаннях зовнішньої політики країн Заходу. Вважає, що західний світ налаштований вороже щодо РФ, пише Вікіпедія.

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