У Путіна вибухнули заявою про 'плани НАТО щодо захоплення' області в Росії

Сили Альянсу, мовляв, тренуються наступати по периметру території від Вільнюса до Одеси, стверджує Микола Патрушев.

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НАТО "відпрацьовує захоплення" Калінінградської області - Патрушев / Колаж: Главред, фото: Кремль, nato.int

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Патрушев звинуватив Альянс у нібито відпрацюванні захоплення Калінінградської області

Патрушев заявив, що лідери Європи, мовляв, відкрито погрожують Росії

РФ відповідатиме "адекватно і пропорційно"

У Кремлі звинуватили НАТО у "відпрацюванні захоплення" Калінінградської області. Сили Альянсу нібито тренуються проводити наступальні операції по периметру території від Вільнюса до Одеси. Москва, мовляв, відповідатиме на "наміри" Заходу щодо її регіонів.

"Наймасштабніші за останні десятиліття навчання"

Як повідомляє The Moscow Times, помічник глави Кремля Володимира Путіна, глава Морської колегії Микола Патрушев заявив, що країни НАТО, мовляв, проводять навчання біля кордонів Росії, під час яких відпрацьовують нібито захоплення Калінінграда.

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"Другий рік поспіль НАТО проводить поблизу наших кордонів наймасштабніші за останні десятиліття навчання, на яких відпрацьовує сценарії захоплення Калінінградської області, блокування судноплавства на Балтиці та в Чорному морі, превентивних ударів по місцях постійного базування російських сил ядерного стримування", - каже чиновник.

За словами Патрушева, сили НАТО нібито тренуються наступати на території від Вільнюса до Одеси.

Коротко про військові можливості НАТО та "вісі зла" / Інфографіка: Главред

"Загрози для Росії"

Ба більше, Патрушев вважає, що безпеці Росії відкрито загрожують, мовляв, прем'єр Британії Кір Стармер, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Згідно з переконанням чиновника, Британія прагне отримати вплив у Чорноморському регіоні. Лондон нібито вже створив і впорядкував "протимінну коаліцію", а тепер хоче супроводжувати торговельні кораблі своїм військово-морським флотом.

"Потрібно це чітко розуміти"

Також він додав, що РФ має намір відповідати "адекватно і пропорційно" на нібито наміри Британії та країн ЄС щодо Ленінградської та Калінінградської областей.

"Якщо дипломатичні або правові інструменти не мають дії, то безпеку російського судноплавства буде готовий забезпечити наш військово-морський флот. Гарячим головам у Лондоні чи Брюсселі потрібно це чітко розуміти", - підкреслив Микола Патрушев.

Загрози Росії країнам Балтії та Польщі - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, у середині березня Патрушев заявив, що Росія, мовляв, бачить загрози своїй портовій інфраструктурі і судноплавству в країнах Балтії з боку НАТО. Він звинуватив Британію в нібито загостренні ситуації.

"Прогноз обстановки на Балтиці дозволяє звернути увагу на навмисне розпалювання регіональної напруженості з боку військово-морських сил європейських країн Альянсу. Висока ймовірність подальшого посилення загроз російській портовій інфраструктурі та свободі судноплавства", - стверджував помічник Путіна.

За місяць керівник Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін сказав, що в разі конфлікту Росії і НАТО першими, хто "постраждає", будуть, мовляв, Польща і країни Балтії.

"Вони мали б зрозуміти (хоча поки що не розуміють), що в разі агресії з боку Північноатлантичного альянсу проти Союзної держави шкоди буде завдано, безумовно, всьому блоку НАТО, але більшою мірою першими, хто постраждає, - це носії таких ідей, носії серед політичних кіл Польщі та прибалтійських країн", - "пригрозив" Наришкін.

Росія, мовляв, не збирається нападати на Європу, "запевнив" рупор Кремля Дмитро Пєсков в інтерв'ю Le Point. За його словами, у Москви немає так званих територіальних претензій до європейських країн. До речі, 2021 року Пєсков говорив, що Росія нібито не збирається нападати на Україну.

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Хто такий Микола Патрушев? Микола Патрушев - російський державний діяч. Помічник президента Росії з 14 травня 2024 року. Голова Морської колегії РФ із 13 серпня 2024 року. У недавньому минулому обіймав інші високі посади в Росії: у період із 12 травня 2008 до 12 травня 2024 року був секретарем Ради безпеки РФ у період із 1999 до 2008 року обіймав посаду директора ФСБ Росії Фігурант санкцій Заходу через військову агресію Росії проти України. Дотримується конспірологічних поглядів у питаннях зовнішньої політики країн Заходу. Вважає, що західний світ налаштований вороже щодо РФ, пише Вікіпедія.

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