Пентагон озброює Україну ударними безпілотниками, Javelin і Stinger

/ УНІАН

Збройні Сили України отримали першу партію з шести вантажів для посилення боєздатності.

Українські бійці отримають від Міністерства оборони США Javelin і Stinger. Про це повідомив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, частина військової допомоги, якою передбачено постачання близько 30 вантажів, вже надійшла в Україну.

"Матеріали надходять до регіону щодня, включаючи останні 24 години", - сказав Кірбі.

Спікер Пентагону уточнив, що США забезпечують українців зброєю, якої вони найбільше потребують — зокрема, протитанковими і протиповітряними системами (Javelin і Stinger).

Крім того, за його словами, ударні безпілотники Switchblade, раніше обіцяні Україні, почнуть поставляти "відносно скоро".

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Раніше повідомлялося про те, що Міністерство оборони США готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками купував їх для таємних програм.

США відправляють українським Збройним силам частину свого запасу радянських систем ППО. Озброєнню, зокрема, зенітним ракетним комплексам "Оса", кілька десятиліть.

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