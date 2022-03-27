Пекло в небі для РФ: Британія озброїла Україну ПЗРК Starstreak

ПЗРК Starstreak / UK Army

Україна отримала від Міністерства оборони Великої Британії партію переносних зенітно-ракетних комплексів Starstreak.

Українські військові вже пройшли підготовку і тепер розгорнуті разом зі Starstreak, розповів Міністр оборони Бен Уоллес в інтерв'ю The Mail.

За його словами, одна з найбільших проблем полягає в тому, що чим більше передається систем озброєнь, тим більше навчання потрібно для їх використання.

"Тому основна увага повинна бути зосереджена на тому, щоб допомогти українцям або відремонтувати, або знайти російське або радянське обладнання, яке вже є в їх інвентарі. Просто надання британських танків насправді не спрацює", - сказав Уоллес.

"Зоряна слід" для ЗСУ

Starstreak - британський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження вертольотів і низьколітких літаків. Starstreak вважається найшвидшою в світі ракетою класу "земля-повітря" малої дальності. ПЗРК Starstreak може вражати повітряні цілі на висоті до 5 км.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Ізюмському напрямку протиповітряна оборона ЗСУ знищила черговий Су-34 російських загарбників.

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