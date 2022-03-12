США озброять Україну у війні з РФ: Байден розпорядився виділити ще $200 млн

/ УНІАН

Американський президент Джо Байден віддав розпорядження Державному департаменту надати Україні додаткову військову допомогу в розмірі до $200 млн.

Кошти підуть на придбання зброї, а також інші військові потреби, йдеться в повідомленні американського видання Inquirer.

Відзначається, що допомога Україні є частиною більш широкої підтримки США у вигляді фінансування і санкцій.

Підкреслюється, що допомога України виділяється для підтримки країни в протистоянні російській агресії.

Додамо, що Байден також планує підписати законопроект Про додаткові державні витрати США. Документ передбачає виділення Україні $13,6 військової, економічної та гуманітарної допомоги.

Допомога США Україні

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що адміністрація президента США Джо Байдена працює з європейськими союзниками над прискоренням доставки в Україну більш досконалих систем протиповітряної оборони та інших озброєнь для захисту від агресії РФ.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив журналістам, що Сполучені Штати мають намір озброїти уряд у Києві "тими засобами, які потрібні українцям і які вони дуже добре використовують".

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