США відправлять Україні таємно придбані радянські системи ППО - WSJ

США відправлять Україні таємно придбані радянські системи ППО

Міністерство оборони США готується передати Україні системи протиповітряної оборони радянського виробництва. Пентагон роками купував їх для таємних програм, пише The Wall Street Journal.

США відправляють українським Збройним силам частину свого запасу радянських систем ППО. Озброєнню, зокрема, зенітним ракетним комплексам "Оса", кілька десятиліть.

Колись США спеціально купували озброєння для вивчення технологій, які використовували радянські і російські конструктори. Зброя добре знайома українським військовим, які отримали подібне озброєння після розпаду СРСР.

Пентагон відмовився від офіційних коментарів щодо можливого постачання радянської техніки в Україну. Однак раніше президент Байден запевнив, що Вашингтон докладе всіх зусиль для розширення можливостей протиповітряної оборони України.

Відзначимо, що в Міністерстві оборони Великобританії стверджують, що захоплення Києва залишається пріоритетом Росії. І очікується, що російські агресори відновлять спроби оточити українську столицю в найближчі тижні.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович заявив, що оточити і захопити Київ неможливо, адже під столицею діє велике угруповання Збройних сил України.