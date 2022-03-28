У членів української делегації після переговорів з РФ з'явилися ознаки хімічного отруєння - WSJ

Переговори України та Росії / @Podolyak_M

Американське видання The Wall Street Journal повідомляє, що російський олігарх Роман Абрамович і учасники української делегації на переговорах з РФ мали симптоми отруєння після зустрічі, яка відбулася в Києві на початку цього місяця.

Як розповідає видання, таку інформацію повідомляють джерела, знайомі з цією ситуацією.

У повідомленні йдеться, що Абрамович, який курсував між Москвою, Львовом та іншими переговорними майданчиками, а також двоє українських переговірників відчули симптоми, які включали почервоніння очей, постійне сльозотеча і лущення шкіри на обличчі і руках.

За словами джерел WSJ, Абрамович і переговірники підозрюють, що до цього можуть бути причетні прихильники "жорсткої лінії" в Росії, які хочуть саботувати переговорний процес про припинення війни. Однак точно невідомо, хто саме причетний до цього.

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Що відомо про стан учасників делегації

На даний момент, як повідомляє видання, Абрамович і переговірники, серед яких Рустем Умеров, знаходяться в нормальному стані, їхньому життю нічого не загрожує.

Крім того, з Абрамовичем також нібито зустрічався і президент Володимир Зеленський. Глава держави, за даними WSJ, не постраждав.

Джерела WSJ відзначили, що західні експерти, які розглянули інцидент, сказали, що важко визначити, чим саме були викликані симптоми: хімічною або біологічною отрутою, або якимось електромагнітним випромінюванням.

Крім того, група журналістів-розслідувачів Bellingcat теж заявила, що члени української делегації, які брали участь у переговорах в ніч з 3 на 4 березня 2022 року, відчували симптоми отруєння.

Що кажуть в Україні про "отруєння"

Інформація про те, що представники України та Росії на переговорах могли бути отруєними хімічною зброєю, не відповідає дійсності. Члени делегацій продовжують працювати в штатному режимі.

Як повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, навколо переговорного процесу є багато фейкових новин.

"Всі члени переговорної групи працюють сьогодні в звичайному режимі. В інформаційному полі зараз багато інформаційних спекуляцій, різних конспірологічних версій і елементів тієї чи іншої інформаційної гри. Тому, ще раз повторю - члени переговорних груп працюють сьогодні в штатних режимах", - сказав Подоляк, передає Обозреватель.

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