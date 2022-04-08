У РНБО розповіли, чи готова Україна до хімічних атак з боку РФ

Данилов висловився про хімічні атаки РФ / УНІАН

Україна готова до потенційного застосування російською армією хімічної зброї. Антидоти присутні в достатній кількості і в лікарнях, і у військових з'єднаннях української армії.

"Раніше йшлося про те, що росіяни могли готувати проти ЗСУ і деяких наших міст хімічну атаку. Була проведена відповідна робота, відбулось навчання медперсоналу. На сьогоднішній день антидоти є в достатній кількості в лікарнях і у наших сил оборони", - зазначив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Москва у війні проти Києва втратила понад 10 тисяч військових, які приїхали в Україну проводити нібито "денафікацію" держави. Український гарант висловив готовність до зустрічі з главою Кремля Путіним. Передбачуваним місцем переговорів він назвав Стамбул.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ на 10:07 7 квітня, втрати російських окупаційних військ у боях з силами оборони України становили 18 900 осіб.

Раніше Збройні Сили України розбили окупантів у невеликому населеному пункті на півдні Харківської області. Вони опублікували понад 50 одиниць нищівної техніки загарбників. Мета публікації - демонстрація того, які втрати несе противник.

Читайте також: