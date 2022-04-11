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Стало важко дихати: окупанти скинули на Маріуполь отруйну речовину - Азов

11 квітня 2022, 22:24

Повідомляється, що речовина була скинута з безпілотника.

Маріуполь, війна
Маріуполь, війна / Фото Reuters

У Донецькій області в місті Маріуполь окупанти застосували проти українських військових і цивільних невідому отруйну речовину.

Як повідомляє в Telegram Азов, речовина була скинута з безпілотника.

"Близько години тому російські окупаційні війська використовували проти українських військових і цивільних осіб у місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, яка була скинута з ворожого БПЛА", - пише пресслужба Азов.

Постраждалі скаржаться на дихальну недостатність і вестибуло-атактичний синдром.

Наслідки використання речовини поки невідомі.

Що каже мер Маріуполя

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські військові проводять зачистку звірств, які вони вчинили в місті. Її планують зробити за 7 днів.

"Вони (окупанти – ред.) сьогодні збирають всі вбиті тіла і зачищають вулиці від цього всього, і зачищають в тому числі і завали. Ми знаємо навіть, куди звозять ці тіла, там є спеціальні склади - Накопичувачі. І там далі у них два цинічних плани, кажуть, вже третій у них з'явився. Перший план - це захоронювати ці тіла в братських могилах. Другий план - вони підігнали мобільний крематорій, вони у вигляді фур стоять, там така труба, в яку вони складати планують і спалювати ці тіла, ховати свої цинічні злочини. І третій план, кажуть, в Харцизьку є великий крематорій, хочуть туди вивозити і там спалювати тіла", - сказав Бойченко, передає Україна 24.

Він додав, що після 21 березня, коли поховали офіційно 5 тисяч тіл убитих мирних жителів, то під завалами і на вулицях знаходилися тисячі тіл українців, які зараз окупанти зачистили.

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Ситуація в Маріуполі

У Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що російські окупанти спробують прорвати оборону українських військових на Донецькому та Луганському напрямках. Вони намагатимуться окупувати місто Маріуполь. Командування вказувало, що загарбники також можуть піти в атаку в Сєвєродонецькому, Авдіївському та Курахівському районах.

У Службі безпеки України попереджали про те, що Росія готує провокацію в Маріуполі з метою звинувачення українських військових у злочинах, які вчинили окупанти. Як сказали в спецслужбі, росіяни мають намір зібрати в одному місці тіла загиблих після обстрілів маріупольців і представити їх як жертв українських військ.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що Росія на окупованих районах Маріуполя проводить мобілізацію в російську армію. Окупанти хочуть використовувати мобілізованих для прикриття ворожої армії в міських боях.

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