Максимальна увага до свого здоров'я: в кінці липня вдарить сильна магнітна буря

Землю накриють магнітні бурі в кінці другого місяця липня, що може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей.

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Геомагнітна активність зростає / Фото: згенероване ШІ

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Як магнітні бурі вплинуть на самопочуття з 28 липня по 1 серпня

В який день треба бути особливо обережними

У період з 28 липня по 1 серпня очікується підвищена геомагнітна активність, що може позначитися на самопочутті чутливих людей. За даними космічної обсерваторії NOAA, попереджають про складну магнітну обстановку в ці дні, яка здатна провокувати головні болі, проблеми зі сном та загальне нездужання.

Прогноз на найближчі дні:

відео дня

28 липня (понеділок) - помірна буря (рівень G1)

- помірна буря (рівень G1) 29 липня (вівторок) - сильна буря (рівень G2), найвищий пік активності

- сильна буря (рівень G2), найвищий пік активності 30 липня (середа) - знову помірна буря (G1)

- знову помірна буря (G1) 31 липня – 1 серпня - слабші, але все ще відчутні геомагнітні збурення, можливі окремі локальні спалахи

Симптоми впливу магнітної бурі / Інфографіка Главред

Особливо уважними варто бути 29 липня, адже цього дня можливі різкі зміни артеріального тиску, зниження концентрації уваги та проблеми зі сном.

Варто вказати, що ці явища спричиняються сонячними спалахами та корональними викидами (CME), які викидають потужні потоки заряджених частинок. Коли вони досягають Землі, починають впливати на її магнітне поле. При значеннях індексу K вище 5 (відповідає рівню G2) магнітна буря вважається потужною і потенційно небезпечною для здоров'я.

Хто страждає найбільше від магнітних бур?

Як повідомляв Главред, магнітні бурі можуть впливати на різних людей, але найбільш вразливими є:

Метеозалежні люди – ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність.

– ті, хто чутливо реагує на зміни погоди, можуть відчувати головний біль, втому, запаморочення або емоційну нестабільність. Люди із серцево-судинними захворюваннями – магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття.

– магнітні бурі можуть спричиняти підвищення або зниження артеріального тиску, аритмію та загальне погіршення самопочуття. Гіпертоніки та гіпотоніки – під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність.

– під час магнітних бур артеріальний тиск може різко змінюватися, що може спричинити слабкість або навіть непритомність. Люди з нервовими розладами – підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан.

– підвищена магнітна активність може викликати тривожність, дратівливість, безсоння або депресивний стан. Літні люди – їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі.

– їхній організм може важче адаптуватися до змін у магнітному полі Землі. Вагітні жінки – через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль.

– через перебудову організму вони можуть сильніше відчувати вплив магнітних бур, що може спричинити втому, запаморочення чи головний біль. Люди з хронічними захворюваннями – особливо це стосується проблем із серцем, судинами, опорно-руховим апаратом та дихальною системою.

До слова, раніше попереджалося, що Україну "накриє" червоний рівень магнітної бурі.

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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