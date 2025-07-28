Гроші на дрова: хто з українців може отримати фінансову допомогу від держави

Розмір допомоги складатиме близько 19 тис. грн.

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Кому держава допоможе купити тверде паливо на зиму / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Про що йдеться в матеріалі:

Кому з українців виділять кошти на купівлю твердого палива

Як подати заявку на допомогу

Жителям Нікополя Дніпропетровської області держава допоможе перечекати зиму. Зокрема, жителі міста можуть зареєструватися на грошову допомогу, щоб придбати тверде паливо. Розмір такої фінансової підтримки становитиме близько 19 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Нікопольської міськради.

У відомстві уточнили, що фінансова допомога надається мешканцям міста, які фактично проживають в житлових будинках або житлових приміщеннях, які опалюються твердим пічним побутовим паливом.

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Як отримати грошову допомогу

За даними Нікопольської міськради, реєстрація для отримання грошової допомоги на купівлю твердого палива триватиме до 8 серпня 2025 року.

З собою потрібно мати пакет наступних документів (варто взяти копії та оригінали):

паспорт/тимчасове посвідчення громадянина одержувача та всіх членів родини, які фактично проживають у домогосподарстві;

ідентифікаційний код заявника та всіх членів родини;

довідка, що дає право на пільги та гарантії;

паспорт з відміткою щодо реєстрації адреси проживання у разі невідповідності з місцем знаходження домогосподарства;

довідка про реєстрацію місця проживання у разі розбіжністей зареєстрованого та фактичного місцепроживання;

довідка про взяття на облік переселенців;

техпаспорт на будинок/довідки щодо пічного опалення в будинку;

довідка про реквізити банківського рахунку.

Де можна подати заявку на допомогу

Заявки прийматимуть до 8 серпня 2025 року з 9:00 до 16:00 у Нікополі у наступних закладах:

Культурно-дозвіллєвий центр;

Центральна бібліотека;⁠

УСП (Юридична академія);

Ліцей № 6;

Клуб "Оберіг".

Для отримання більш детальної інформації можна звернутися за номером телефону, що вказаний на сторінці міської ради.

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Про джерело: Нікопольська міська рада Нікопольська міська рада — орган місцевого самоврядування Нікопольської міської громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області з адміністративним центром у місті Нікополь. Голова міської ради - Саюк Олександр Іванович.

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