"Нам буде дуже боляче": Жданов дав тривожний прогноз щодо наступу РФ

Володимир Путін не пошкодує піхоти, і російські війська "рватимуть жили", вважає Олег Жданов.

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Олег Жданов спрогнозував наступ армії РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com та УНІАН

Важливе із заяв Жданова:

Силам оборони України буде непросто стримувати атаки окупантів

Друга половина літа буде спекотною для ЗСУ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання про ситуацію навколо літнього наступу армії країни-агресора РФ в Україні.

В інтерв'ю Главреду він погодився з твердженням про те, що Силам оборони України буде непросто стримувати атаки окупантів, як мінімум, до вересня.

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"Так, але стримувати росіян до вересня нам буде дуже боляче", - підкреслив військовий експерт.

Водночас він упевнений у тому, що диктатор РФ Володимир Путін не пошкодує піхоти, і російські війська "рватимуть жили", щоб виконати завдання Кремля до вересня.

"І росіяни просто будуть ломити стіною. Тому друга половина літа буде для нас спекотною", - додав Жданов.

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Раніше Генштаб виділив ключовий напрямок наступу РФ. ЗСУ відбили атаки на десяти напрямках, бої тривають поблизу Лиману, Покровська і Торецька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ активно перекидає танки на фронт. Зараз у пріоритеті росіян Новопавлівський і Покровський напрямки.

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська почали літній наступ. Ворог активізується там, "де активізуватися ніяк не можуть". Україна очікує на удари на кількох напрямках фронту.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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