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"Нам буде дуже боляче": Жданов дав тривожний прогноз щодо наступу РФ

Олексій Тесля
28 липня 2025, 11:53
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Володимир Путін не пошкодує піхоти, і російські війська "рватимуть жили", вважає Олег Жданов.
Жданов, російська армія
Олег Жданов спрогнозував наступ армії РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com та УНІАН

Важливе із заяв Жданова:

  • Силам оборони України буде непросто стримувати атаки окупантів
  • Друга половина літа буде спекотною для ЗСУ

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував питання про ситуацію навколо літнього наступу армії країни-агресора РФ в Україні.

В інтерв'ю Главреду він погодився з твердженням про те, що Силам оборони України буде непросто стримувати атаки окупантів, як мінімум, до вересня.

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"Так, але стримувати росіян до вересня нам буде дуже боляче", - підкреслив військовий експерт.

Водночас він упевнений у тому, що диктатор РФ Володимир Путін не пошкодує піхоти, і російські війська "рватимуть жили", щоб виконати завдання Кремля до вересня.

"І росіяни просто будуть ломити стіною. Тому друга половина літа буде для нас спекотною", - додав Жданов.

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Раніше Генштаб виділив ключовий напрямок наступу РФ. ЗСУ відбили атаки на десяти напрямках, бої тривають поблизу Лиману, Покровська і Торецька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ активно перекидає танки на фронт. Зараз у пріоритеті росіян Новопавлівський і Покровський напрямки.

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська почали літній наступ. Ворог активізується там, "де активізуватися ніяк не можуть". Україна очікує на удари на кількох напрямках фронту.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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