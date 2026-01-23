Рус
Від вибухів "тремтіли стіни": у Пензі дрони атакували нафтобазу і ТЕЦ

Анна Ярославська
23 січня 2026, 08:14
У РФ горить "Пензанефтепродукт", над містом - чорний дим.
Атака дронів на Пензу
У Пензі спалахнула нафтобаза "Пензанефтепродукт" / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У Пензі прогриміла серія вибухів
  • Загорілася нафтобаза "Пензанефтепродукт"
  • Губернатор підтвердив атаку дронів і пожежу на нафтобазі

В ніч на 23 січня в російській Пензі прогриміла серія вибухів на тлі атаки безпілотників. Почалася сильна пожежа. В результаті обстрілу в Пензі загорілася місцева нафтобаза "Пензанефтепродукт". Також під ударом опинилася ТЕЦ.

Повітряну тривогу через загрозу БПЛА по всій території Пензенської області РФ оголосили близько першої години ночі. Також росіян попередили про обмеження мобільного інтернету в "цілях безпеки".

Російський Telegram-канал SHOT повідомив з посиланням на очевидців, що перші вибухи в обласному центрі прогриміли близько 04:00 години. Місцеві розповіли медіа про те, що від вибухів, які прогриміли на півночі Пензи, "тремтіли стіни".

"Одразу після цього мешканці побачили чорний дим і пожежу в одному з районів", — зазначили в каналі.

Як стверджують росіяни, вибухи пролунали через роботу сил ППО по цілях в небі.

Як пише моніторинговий канал Supernova+, удар дронів потрапив на завод "Пензанефтепродукт" і місцеву ТЕЦ. У місті - потужна пожежа, видно чорні клуби диму.

Дивіться відео - Російську Пензу атакували дрони:

Губернатор регіону Олег Мельниченко підтвердив атаку дронів.

"Близько четвертої години ранку в результаті атаки БПЛА сталося загоряння на нафтобазі в Пензі. За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає", - заявив він.

Енергетичне перемир'я – що відомо

На переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) США та Україна можуть запропонувати Росії обмежене припинення вогню.

Згідно з цим планом, Москва припинить удари по українській енергоінфраструктурі, а Київ — атаки на російські нафтопереробні заводи та танкери "тіньового флоту". Про це повідомляє Financial Times із посиланням на власні джерела.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Атаки по території РФ - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 20 січня дрони і ракети атакували російські міста Орел і Бєлгород. Ракетний удар був завданий по ТЕС "ГП Енергот". Почалася сильна пожежа.

В ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Після атаки дронів спалахнула сильна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники вразили російський завод "Атлант-Аеро", який забезпечує армію РФ FPV-дронами і системами РЕБ у війні з Україною. Під удар також, ймовірно, потрапив авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва.

В ніч на 6 січня у низці міст Росії прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів. Гучно було в Липецькій області та Башкортостані. На вибухи також поскаржилися жителі Твері та Пензи.

В ніч на 2 січня невідомі безпілотники атакували Самарську область країни-агресора Росії. Під удар могли потрапити відразу два НПЗ.

Інші новини:

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
