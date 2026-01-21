Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Понад 10 вибухів і сильна пожежа: дрони та ракети атакували енергетичну інфраструктуру в РФ

Анна Ярославська
21 січня 2026, 07:05
315
У Бєлгороді пошкоджено паливно-енергетичну інфраструктуру, кілька будинків і приватний транспорт.
Атака дронів на РФ
Атака дронів на РФ призвела до проблем зі світлом і водою / Колаж: Главред, фото: Astra

Коротко:

  • У Бєлгороді під ракетний удар потрапила ТЕС "ГП Енергот"
  • В Орлі пролунало понад 10 вибухів у різних районах міста
  • Атака дронів призвела до часткового відключення електро- та водопостачання

В ніч на вівторок, 20 січня, дрони і ракети атакували російські міста Орел і Бєлгород. Ракетний удар був завданий по ТЕС "ГП Енергот". Почалася сильна пожежа.

Губернатор Бєлгорода В'ячеслав Гладков підтвердив атаку. За його словами, в результаті обстрілів отримали пошкодження підприємства, що входять до енергетичного комплексу регіону. Крім того, в Бєлгороді на території одного підприємства пошкоджені приміщення та обладнання.

відео дня

Як уточнюють російські пабліки, удар по Бєлгороду стався після 20:00 за київським часом.

Місцеві жителі повідомили, що в місті Орел близько 21:30 пролунало понад 10 вибухів у різних районах. Атака дронів спричинила часткове відключення електро- та водопостачання.

За даними ASTRA, в Орлі після атаки немає електрики. Місцевий губернатор регіону повідомив, що була атакована паливно-енергетична інфраструктура регіону. Також пошкоджено кілька домоволодінь і особистий автотранспорт на території міста Орла та інших муніципалітетів області. За попередніми даними, постраждалих немає.

"У деяких будинках Північного та Залізничного районів міста Орла є збої в електро- та водопостачанні, здійснюється усунення наслідків. Співробітники МНС та правоохоронних органів проводять профільну роботу на місцях подій", — написав губернатор Орловської області.

Дивіться відео — Дрони і ракети атакували Бєлгород і Орел, почалися проблеми зі світлом:

Знімок екрана

Російська ракета ППО вдарила по багатоповерхівці

Як писав Главред, ввечері 20 січня в населеному пункті Афіпський (Краснодарський край РФ) після вибуху сталася масштабна пожежа в одній з багатоповерхівок. Під час відбиття атаки на Афіпський нафтопереробний завод ракета ППО С-400 впала на житловий квартал.

На відеозаписах, зроблених місцевими жителями, чітко зафіксована траєкторія ракети російської системи ППО і її подальше влучання в житлову забудову.

Російська влада повідомляє, що в результаті постраждали 11 осіб, з них до лікарні були госпіталізовані 9, зокрема двоє дітей.

Атаки по території РФ

Як писав Главред, в ніч на 14 січня в Ростові-на-Дону в РФ прогриміли вибухи, а згодом спалахнула пожежа. Місто зазнало атаки дронів і, можливо, ракет. Під удар потрапили резервуари нафтопродуктів на території заводу "Емпілс".

В ніч на 13 січня в російському Таганрозі прогриміла серія вибухів. Після атаки дронів спалахнула сильна пожежа. За попередньою інформацією, безпілотники вразили російський завод "Атлант-Аеро", який забезпечує армію РФ FPV-дронами і системами РЕБ у війні з Україною. Під удар також, ймовірно, потрапив авіаремонтний завод ТАНТК ім. Г.М. Берієва.

В ніч на 6 січня в ряді міст Росії прогриміла серія вибухів. Місцеві жителі повідомили про атаку дронів. Гучно було в Липецькій області та Башкортостані. На вибухи також поскаржилися жителі Твері та Пензи.

Чи можливий блекаут у Росії: думка експерта

Удари України по енергетичних об’єктах на території Росії вже спричиняють перебої з електропостачанням у окремих регіонах. За наявності достатніх засобів ураження такі відключення світла в РФ можуть відбуватися дедалі частіше. Про це заявив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", фахівець з міжнародної енергетичної безпеки Михайло Гончар.

Він зазначив, що випадки локальних блекаутів в окремих областях Росії вже відбуваються. Зокрема, Бєлгородська область відчуває дефіцит електроенергії через брак потужних електростанцій, подібна ситуація спостерігається й у Брянській області.

Експерт також наголосив, що досягнення масштабніших наслідків є можливим у теорії, однак це напряму залежить від наявності відповідних засобів ураження.

"Сили оборони України і так досить інтенсивно працюють в цьому напрямку, зокрема знищуючи засоби протиповітряної оборони противника. Адже ефективність удару залежить від того, яка кількість засобів ураження долетіла до цілі", - сказав він в інтерв‘ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Михайло Гончар

Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.
У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною.

З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Орел Бєлгород війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
В Україні ввели аварійні відключення світла - де графіки не діють

В Україні ввели аварійні відключення світла - де графіки не діють

08:36Енергетика
Нічна атака РФ на Запоріжжя: четверо загиблих, багато руйнувань

Нічна атака РФ на Запоріжжя: четверо загиблих, багато руйнувань

08:06Україна
Гренландія відволікає Європу від України: Politico дізнався, що не так з форумом у Давосі

Гренландія відволікає Європу від України: Politico дізнався, що не так з форумом у Давосі

07:56Україна
Реклама

Популярне

Більше
Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

09:32

Чому 22 січня не можна байдикувати і далеко їхати: яке церковне свято

09:24

Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу: що відомо про наслідки

08:51

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 21 січня (оновлюється)

08:36

В Україні ввели аварійні відключення світла - де графіки не діють

08:27

Карта Deep State онлайн за 21 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

08:25

У Путіна параноя після операції "Павутина"Погляд

08:06

Нічна атака РФ на Запоріжжя: четверо загиблих, багато руйнуваньФото

07:56

Гренландія відволікає Європу від України: Politico дізнався, що не так з форумом у Давосі

07:05

Понад 10 вибухів і сильна пожежа: дрони та ракети атакували енергетичну інфраструктуру в РФВідео

Реклама
06:10

Україна увійшла в критичний етап війни: як змінити парадигму переговорівПогляд

05:50

"Забув привезти волосся": принц Гаррі показав свою облисілу маківкуВідео

05:24

Що не можна робити після чищення зубів: стоматолог назвала популярну помилку

04:51

Що робити коли прорвало трубу: як виграти час до приїзду сантехніка

04:41

Таємниця Чернігова: чому назву міста й досі не можуть остаточно пояснити

03:39

Чим розтопити лід у дворі: ефективні та безпечні методи

03:12

Світла не буде до семи годин: графіки відключень на Львівщині на 21 січня

02:44

Величезний сапфір здивував рекордною вагою: ціна може злетіти до $400 млн

02:06

План "роз’єднання": експерт розкрив справжню цинічну мету атак РФ

00:55

Морози йдуть на спад: яка погода очікується у Дніпрі найближчими днями

20 січня, вівторок
23:28

Герань "спить" і не цвіте: простий домашній "енергетик" пробудить рослинуВідео

Реклама
23:16

Трамп зробив заяву про завершення війни і назвав головну "перешкоду"

23:04

Майже весь день без світла: свіжі графіки для Дніпра та області на 21 січняФото

22:41

Російська ракета ППО вдарила по багатоповерхівці в Краснодарському краї - перші кадриВідео

22:26

Коли не буде світла в Запорізькій області 21 січня - опублікували свіжі графіки

22:23

Дивна загадка природи: навіщо страусам чотири колінні чашечки на двох лапах

22:11

Син Грубича з'явився з протезом-механічною рукою і показав, як ним керує

21:54

Значення слова "деньги" розкриває справжню історію Росії - що приховує МоскваВідео

21:44

Скандальний форвард Динамо може піти в оренду, але є нюанс: ЗМІ розкрили умову

21:28

Будинок стане теплим за лічені хвилини: простий трюк з радіатором дає несподіваний ефектВідео

20:55

Зеленський різко розкритикував Повітряні сили після масованого удару РФ - що сказав

20:47

РФ націлилася на розширення контролю у двох областях: де існує загроза

20:29

Ми на шляху до кардинального вирішення війни - БудановВідео

20:29

Чи загрожує Києву катастрофа: у КМДА назвали терміни подачі опалення та світла

20:25

Горітиме яскраво і довго: як за дві хвилини зробити свічку з того, що є вдома

20:08

Наслідки обстрілів далися взнаки: в "Укренерго" розповіли про відключення 21 січня

19:43

Влупить 17-градусний мороз: Україну накриває нова холоднеча

19:35

Загроза з моря, РФ вдарила по Україні "Цирконом": у ВМС вказали на важливий нюанс

19:29

У МЗС поставили на місце керівництво МКЧХ після порівняння ударів в Україні та РФ

19:26

Росія атакувала Запоріжжя - будинки зруйновано, кількість загиблих різко зрослаВідео

19:25

Чи справді в СРСР квартири давали безкоштовно: великий обман радянської влади

Реклама
19:19

"Ворог ставить під загрозу безпеку Європи": що відбувається на Чорнобильській АЕС

19:10

РФ намагається організувати гуманітарну катастрофу в УкраїніПогляд

18:56

"Просто в шоці": експерт пояснила, як арешт Мадуро б'є по ПутінуВідео

18:39

Федоров назвав нову стратегічну ціль України у війні - що передбачається

18:34

Ось чому страви підгорають: на які позначки в духовці варто звернути увагу

18:29

"Повністю осиротіла": у родині зірки "Скаженого Весілля" сталося гореВідео

18:27

Смертельно небезпечно: українців закликали не використовуйте газову плиту для опалення

17:57

Україну накрили жорсткі аварійні відключення світла - де ситуація найгірша

17:49

Як говорити з котом, щоб він розумів господаря і слухав - секрет знають одиниціВідео

17:41

Ніс авіабомби: десантники збили дороговартісний російський дрон "Форпост"Відео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти