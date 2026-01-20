Ніс авіабомби: десантники збили дороговартісний російський дрон "Форпост"

У момент ураження російський БПЛА ніс під правим крилом кореговану авіабомбу КАБ-20.

Дрон "Форпост"

Десантники 80-ї бригади збили російський "Форпост" на Сумщині

Дрон ніс КАБ-20 і встиг скинути один боєприпас

Це вже другий "Форпост", знищений бригадою

Українські захисники на Сумщині знову продемонстрували ефективність протиповітряної оборони: підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ліквідував російський розвідувальний безпілотник "Форпост", вартість якого оцінюють у понад 7,5 мільйона доларів. Про успішну операцію повідомили у пресслужбі бригади.

За даними профільного видання "Мілітарний", яке проаналізувало оприлюднені військовими кадри, збитий апарат ніс під правим крилом кореговану авіабомбу КАБ-20. Експерти припускають, що спочатку дрон був оснащений двома такими боєприпасами, але один із них окупанти встигли застосувати до моменту перехоплення.

Фахівці також звертають увагу, що модель українського дрона-перехоплювача, який наздогнав та уразив "Форпост", не розголошується. Втім, результат говорить сам за себе - російський апарат не зміг уникнути ураження.

У бригаді нагадують, що це вже другий "Форпост", знищений їхніми зенітниками на Сумщині. Перший був збитий улітку 2025 року. Військові підкреслюють, що систематичне знищення таких дорогих і дефіцитних розвідувальних платформ суттєво ускладнює роботу російських сил на північному напрямку.

У повідомленні бригади зазначається, що ворожий безпілотник здійснював розвідку українських позицій, але був оперативно виявлений і ліквідований. Десантники наголошують: небо над Сумщиною перебуває під надійним захистом.

Дивіться, як десантники збили російський дрон "Форпост", який ніс авіабомби:

Удари Сил оборони - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів підрозділу РФ зі складу 76 десантно-штурмової дивізії в тимчасово окупованому місті Приморськ на території Запорізької області.

11 січня Сили оборони України уразили три бурові установки компанії країни-агресора РФ Лукойл в акваторії Каспійського моря. Йдеться про установки імені Філановського, імені Корчагіна та імені Грайфера, які Росія використовує для забезпечення своєї окупаційної армії.

У ніч проти 10 січня Сили оборони України вдарили по нафтобазі "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

