Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Ніс авіабомби: десантники збили дороговартісний російський дрон "Форпост"

Дар'я Пшеничник
20 січня 2026, 17:41
107
У момент ураження російський БПЛА ніс під правим крилом кореговану авіабомбу КАБ-20.
Дрон "Форпост"
Дрон "Форпост" / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

Головне з новини:

  • Десантники 80-ї бригади збили російський "Форпост" на Сумщині
  • Дрон ніс КАБ-20 і встиг скинути один боєприпас
  • Це вже другий "Форпост", знищений бригадою

Українські захисники на Сумщині знову продемонстрували ефективність протиповітряної оборони: підрозділ 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ліквідував російський розвідувальний безпілотник "Форпост", вартість якого оцінюють у понад 7,5 мільйона доларів. Про успішну операцію повідомили у пресслужбі бригади.

відео дня

За даними профільного видання "Мілітарний", яке проаналізувало оприлюднені військовими кадри, збитий апарат ніс під правим крилом кореговану авіабомбу КАБ-20. Експерти припускають, що спочатку дрон був оснащений двома такими боєприпасами, але один із них окупанти встигли застосувати до моменту перехоплення.

Фахівці також звертають увагу, що модель українського дрона-перехоплювача, який наздогнав та уразив "Форпост", не розголошується. Втім, результат говорить сам за себе - російський апарат не зміг уникнути ураження.

У бригаді нагадують, що це вже другий "Форпост", знищений їхніми зенітниками на Сумщині. Перший був збитий улітку 2025 року. Військові підкреслюють, що систематичне знищення таких дорогих і дефіцитних розвідувальних платформ суттєво ускладнює роботу російських сил на північному напрямку.

У повідомленні бригади зазначається, що ворожий безпілотник здійснював розвідку українських позицій, але був оперативно виявлений і ліквідований. Десантники наголошують: небо над Сумщиною перебуває під надійним захистом.

Дивіться, як десантники збили російський дрон "Форпост", який ніс авіабомби:

Удари Сил оборони - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України уразили склад боєприпасів підрозділу РФ зі складу 76 десантно-штурмової дивізії в тимчасово окупованому місті Приморськ на території Запорізької області.

11 січня Сили оборони України уразили три бурові установки компанії країни-агресора РФ Лукойл в акваторії Каспійського моря. Йдеться про установки імені Філановського, імені Корчагіна та імені Грайфера, які Росія використовує для забезпечення своєї окупаційної армії.

У ніч проти 10 січня Сили оборони України вдарили по нафтобазі "Жутовська" в Октябрському районі Волгоградської області РФ. Об’єкт залучений до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ, а ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Мілітарний

Мілітарний (Militarnyi) — українське онлайн-медіа військової тематики, що існує з 2009 року. Основний контент — новини про силові структури, бойові дії та військову промисловість України та світу, пише Вікіпедія.

Команда медіа створила громадську організацію "Український мілітарний центр" у 2017 році.

31 березня 2025 року портал "Мілітарний" запустив нову версію сайту – Militarnyi.com. Портал отримав новий лаконічний та більш сучасний дизайн, значною мірою орієнтований на мобільні пристрої.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні БПЛА безпілотник дрони
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Україну накрили жорсткі аварійні відключення світла - де ситуація найгірша

Україну накрили жорсткі аварійні відключення світла - де ситуація найгірша

17:57Енергетика
Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

16:54Економіка
Трамп запускає заміну для ООН: яка роль України в новій організації та для чого там Росія

Трамп запускає заміну для ООН: яка роль України в новій організації та для чого там Росія

16:48Світ
Реклама

Популярне

Більше
Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

Як будуть відключати світло в Черкаській області 20 січня - нові графіки

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

"Життя з нуля": зниклий "Тамбовський вовк" зробив заяву після виїзду з України

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 20 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 20 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 січня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 січня (оновлюється)

Останні новини

18:34

Ось чому страви підгорають: на які позначки в духовці варто звернути увагу

18:29

"Повністю осиротіла": у родині зірки "Скаженого Весілля" сталося гореВідео

18:27

Смертельно небезпечно: українців закликали не використовуйте газову плиту для опалення

17:57

Україну накрили жорсткі аварійні відключення світла - де ситуація найгірша

17:49

Як говорити з котом, щоб він розумів господаря і слухав - секрет знають одиниціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:41

Ніс авіабомби: десантники збили дороговартісний російський дрон "Форпост"Відео

17:39

Врятує під час відключень: як зробити рукомийник з пляшки води

17:36

Три заборони, які варто порушувати: що не можна робити у свято 21 січня

17:28

У притулку були впевнені, що пес сліпий, але незабаром з'явилася несподівана правда

Реклама
17:21

Без вітрин і кас: як нелегальні сигарети продають через інтернет

17:16

Українські зірки публікують свої сміливі фото, щоб підтримати Олену Тополю

17:03

Повернення світу "Гри престолів": про що новий серіал "Лицар сімох королівств"Відео

16:55

На початок 2026 року UKRTAC виходить на обсяг близько 70% потреб ЗСУ у бронежилетах

16:54

Долар раптово пішов у піке, а євро злетів: новий курс валют на 21 січня

16:54

Гороскоп для Скорпіонів на лютий 2026: переїзд, нова робота та повернення минулогоВідео

16:48

Трамп запускає заміну для ООН: яка роль України в новій організації та для чого там Росія

16:44

Сім хвилин і готово: рецепт неймовірно смачної і бюджетної закуски з лаваша

16:38

Софія Ротару поділилася новим фото зі своїм чоловіком

16:33

Полярний холод накриє Житомирщину: прогноз погоди на найближчі дні

16:30

Чи залишиться Київ без опалення: експерт розкрив реальний сценарій

Реклама
15:56

В Україні раптово знизили ціни на популярне м'ясо: скільки обійдеться кілограм

15:47

Як закип'ятити воду без світла і газу: 5 дієвих способів під час відключень

15:32

Птахи замерзали в польоті: коли була найлютіша зима в Україні та світі

15:21

"Об'єднала всіх проти себе": Тіна Кароль звернулася до українців після скандалуВідео

14:59

Ядерна безпека під загрозою: через російську атаку ЧАЕС повністю знеструмлена

14:50

За 10 років свого існування НАБУ проїло понад 10,6 млрд грн податків українців – експерт

14:36

Сибірський антициклон з морозами вирує на Полтавщині: як зміниться погода

14:33

Поруч з РФ і Білоруссю: Зеленський відреагував на запрошення України до Ради мируВідео

14:25

Коли святкують Стрітення 2026: точна дата, історія свята, що не можна робити

14:16

Тарас Тополя став новою жертвою після "зливу" скандального відео ексдружини - деталі

14:12

"Шахеди" не зупинити лише перехоплювачами: експерт назвав ефективнішу тактику

14:04

Галкін з'явився в новому образі: став бороданем

13:38

Ситуація загострюється: ворог окупував село та просунувся на гарячому напрямку

13:37

Американці масово відмовляються від роботи за 120 тисяч доларів – у чому причина

13:35

Гороскоп на завтра 21 січня: Дівам - несподіваний подарунок, Водоліям - конфлікт

13:33

Відомий режисер розкрив наслідки розлучення Денисенко: "Не вміє приховувати"

13:16

Українцям розповіли, що покласти на підвіконня, аби зберегти тепло в домі

13:07

Ігнат розкрив, куди летіла ракета "Циркон" і назвав цинічний задум ворога

13:05

Україну сильно пригріє: відома точна дата різкого потепління

12:49

Лавров заявив, що Україна в "дуже поганій ситуації" і перелічив "ворогів" РФ

Реклама
12:42

Дочки Заворотнюк вийшли на публіку заради вдівця актриси — деталі

12:17

Землю накрила потужна магнітна буря "червоного рівня": до чого слід бути готовим

12:05

Де в Україні найскладніша ситуація після атак РФ: Зеленський розкрив деталіФото

11:56

"Важка тема": українська актриса розповіла про службу колишнього чоловіка

11:32

Гороскоп Таро на завтра, 21 січня: Овнам - відступити, Ракам - не жити минулим

11:09

"Не поділили": Глущенко відверто висловилася про розлучення з чоловіком

10:54

У житті не відчував себе таким приниженим: син Бекхемів видав образу на матірФото

10:49

Атака РФ була не настільки масованою, як очікувалось: Братчук припустив, що задумав ворог

10:45

РФ випустила по Україні "Циркон", рій ракет і БпЛА: скільки цілей приземлили ПСФото

10:32

Трамп покликав Путіна до Ради миру і пригрозив Макрону через "ворожість"Відео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти