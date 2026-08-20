Від Москви до Татарстану: у РФ дрони атакували нафтопереробні заводи та енергетику

У Нижньокамську під удар потрапив НПЗ "ТАНЕКО". У Краснодарському краї було атаковано нафтовий термінал "Таманьгазнефть".

https://glavred.net/war/ot-moskvy-do-tatarstana-drony-atakovali-v-rossii-npz-terminaly-i-energetiku-10789811.html Посилання скопійоване

Дрони атакували різні регіони РФ / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Читайте в матеріалі:

Безпілотники завдали удару по регіонах РФ

У Нижньокамську під атаку потрапила промислова зона

У Краснодарському краї пошкоджено термінал

До 250 БПЛА летіли на Московський регіон

Рано вранці 20 серпня дрони атакували Росію. Безпілотники долетіли до Республіки Татарстан. Під удар потрапив великий нафтопереробний завод у Нижньокамську.

Крім того, минулої ночі було атаковано нафтовий термінал "Таманьгазнефть" у Краснодарському краї, а також підстанцію ПС "Тамань" 500 кВ. Дрони помітили й у Московській області РФ.

відео дня

Наліт дронів на Татарстан

Як пише російський Telegram-канал Astra, вранці у четвер безпілотники атакували місто Нижньокамськ у Татарстані.

Близько шостої години ранку офіційний канал Республіки Татарстан у Telegram повідомив про загрозу атаки БПЛА на міста: Альметьєвськ, Бугульма, Єлабуга, Заїнськ, Зеленодольськ, Казань, Леніногорськ, Набережні Челни, Нижньокамськ.

"Спроба збити один із БПЛА потрапила на відео. Вибух поруч із безпілотником стався біля цілодобової автомобільної газозаправної станції (АГЗС) "ЕктоГаз" на вул. Мурадьяна, 30А, але БПЛА продовжив політ, рухаючись у бік місцевої промислової зони", - пише Astra.

У промисловій зоні Нижньокамська, зокрема, розташовані нафтопереробний комплекс АТ "ТАНЕКО" (Татнефть), НПЗ АТ "ТАІФ-НК", ПАТ "Нижньокамськнефтехім" та інші підприємства.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред ​

Моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ повідомляє, що в Нижньокамську є загиблі на НПЗ ТАНЕКО. За попередніми даними, загинуло 12 осіб.

Дивіться відео - Росію атакували дрони:

Оновлено. У компанії Fire Point повідомили, що Сили оборони України уразили НПЗ ТАНЕКО у Нижньокамську українськими БпЛА "FP-1".

"ТАНЕКО - один із найбільших нафтопереробних комплексів РФ із проєктною потужністю понад 16 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне та авіаційне паливо, бензин і широкий спектр інших нафтопродуктів", - йдеться у повідомленні.

Атака на Краснодарський край

У ніч на 20 серпня безпілотники атакували Краснодарський край РФ. Під атакою також опинилися об’єкти нафтової інфраструктури Росії. Відомо, що БПЛА, зокрема, атакували нафтовий термінал "Таманьгазнефть" у порту Тамані.

Поки що невідомо, до яких наслідків призвела ця атака.

Крім того, за даними OSINT-аналітиків Exilenova+, безпілотники також завдали удару по електричній підстанції "Тамань" потужністю 500 кВ.

Дрони атакували нафтовий термінал "Таманьгазнефть" / t.me/exilenova_plus

t.me/exilenova_plus

Атака дронів на Москву

Мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив, що 250 БПЛА летіли на Московський регіон у період з 20:30 до 07:30.

Більша частина була знищена на далеких рубежах, стверджує Собянін. 28 безпілотників нібито знищено в Московському регіоні. На місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Атаки на Росію - новини

Як писав Главред, у ніч на 19 серпня мешканці Дзержинська Нижньогородської області повідомляли про масовану атаку БПЛА та густий дим над містом. Також дрони долетіли до Уфи в Башкортостані.

У ніч на 18 серпня в Москві та Московській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки безпілотників. Дрони атакували столицю РФ та Підмосков’я.

У ніч на 15 серпня в російській Самарі пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про "приліт" ракети по підприємству "ЦСКБ-Прогрес" (нині "РКЦ Прогрес") - одному з ключових російських центрів розробки ракет-носіїв та космічних апаратів. Над містом піднімалися стовпи чорного диму.

Крім того, монітори повідомляли, що в ніч на 15 серпня Сили оборони України атакували російську авіабазу "Саваслейка" у Нижньогородській області. На ній базуються винищувачі МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинжал".

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Самарській області країни-агресора Росії були уражені центр "Прогрес", який є підприємством "Роскосмосу", аеродром "Саваслейка" та нафтовий об’єкт в Усть-Лузі.

11 серпня в Орську Оренбурзької області пролунали вибухи. Під удар дронів потрапив місцевий нафтопереробний завод - Орський НПЗ.

Вранці 10 серпня дрони було зафіксовано в Татарстані, а саме - у Нижньокамську та Чистополі.

Вночі 8 серпня в Росії пролунали вибухи. Під удар дронів потрапили два НПЗ - у Самарській області та в Краснодарському краї. Зокрема, горіли Сизранський НПЗ та Ільський НПЗ.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред