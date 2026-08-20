Нічний удар РФ по Києву: багато жертв, зруйнована 9-поверхівка та пожежі по всьому місту

Люди опинилися в пастці у сховищі. На складах та в лікарні спалахнули пожежі.

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Наслідки атаки на Київ / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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У Києві зафіксовано масштабні пожежі

Удари припали на три райони міста

Є загиблі та поранені

В результаті масованої атаки на столицю в ніч на 20 серпня є загыбли та постраждали. За попередніми даними, влучання, руйнування та пожежі зафіксовано у Святошинському, Дарницькому та Соломенському районах. Про наслідки атаки повідомили у ДСНС України та у мерії.

Оновлено. У Києві зростає кількість загиблих внаслідок російської атаки.

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"Уже 11 загиблих у столиці. Із них 7 людей загинули в Соломʼянському районі", - повідомив мер Кличко о 08:11.

"Ще один поранений помер у лікарні. 12 загиблих у столиці на цей час", - уточнив він о 8:17.

Ліквідація наслідків атаки в Соломʼянському, Святошинському та Дарницькому районах столиці триває.

21 серпня в Києві оголошено День жалоби в памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю.

"У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити в столиці державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності. 21 серпня в Києві заборонені будь-які розважальні заходи", - додав Кличко.

Оновлено. Мер Києва Віталій Кличко о 07:40 повідомив, що кількість загиблих у Києві в результаті російської атаки зросла до 8. За уточненими даними, ще 33 мешканці столиці постраждали.

Станом на 07:11 відомо, що до 6 осіб збільшилася кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ. Ще 33 людини постраждали.

Рятувальники деблокували з-під завалів двох людей та продовжують ліквідувати наслідки нічної атаки у Святошинському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці.

Наслідки атаки РФ станом на 4:03

У Святошинському районі зафіксовано влучання на території одного з промислових об’єктів. Також локалізовано пожежі у двох складських будівлях площею 500 та 1000 кв. м.

За іншою адресою виникла пожежа у складській будівлі площею 500 кв. м. Виявлено одного загиблого, наразі триває робота з вилучення людини з-під завалів.

У Солом’янському районі в житловому 9-поверховому будинку зруйновано 8-й та 9-й поверхи, виникла пожежа на рівні 7–9 поверхів. За іншими адресами вибито вікна в житлових будинках, будівлі медичного закладу, а також сталися пожежі автомобілів, гаражів та магазину. Пожежу в гаражах ліквідовано.

"Також у двох житлових будинках та укритті школи заблоковані люди. За іншою адресою в медичному закладі вибито вікна, сталося загоряння в підсобному приміщенні та автомобілі. Пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

У Дарницькому районі зафіксовано влучання на територію нежитлового об’єкта. Виникла пожежа у складських приміщеннях та автомобілях на площі близько 1000 кв. м. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

На місцях працюють підрозділи ДСНС та всі відповідні служби. Інформація уточнюється.

Як повідомляв Главред, увечері 19 серпня Росія атакувала Київ балістичними гіперзвуковими протикорабельними ракетами "Циркон". Під час повітряної тривоги в столиці пролунали гучні вибухи.

У Київській області в результаті ракетної атаки РФ у ніч на 20 серпня загинув чоловік, ще двоє - поранені. У Броварському районі пошкоджено промисловий об’єкт. У Броварах виникли проблеми з електропостачанням.

Росія може посилити удари по Україні: які області під загрозою

Росія також, ймовірно, прагне використовувати реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5" для завдання більш глибоких ударів по західних областях України, використовуючи вищу швидкість безпілотників для проникнення крізь українські засоби протиповітряної оборони. Про це попередили аналітики американського Інституту вивчення війни.

"Росія також може готуватися до використання свого "Рассвета" (російська версія Starlink, - Главред), використовуючи нові пускові майданчики, що може дозволити російським військам завдавати високоточних ударів по тилових системах і системах протиповітряної оборони України з різних напрямків", - повідомили в ISW.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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