Масована атака РФ змінила рух низки поїздів до Києва: є скасування та затримки

Головне:
- Низка поїздів рухається із затримками
- Частину рейсів скасували через пошкодження залізничної інфраструктури
- Окремі приміські та регіональні поїзди курсують за зміненими маршрутами
Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ на Київ та Київську область "Укрзалізниця" 20 серпня змінила маршрути низки приміських і регіональних поїздів.
Як повідомили в компанії, за зміненими маршрутами курсуватимуть такі приміські поїзди:
- №6903 та №6905 Ніжин - Бобрик замість Ніжин - Київ;
- №6902 та №6906 Бобрик - Ніжин замість Київ - Ніжин.
Зміни також стосуються регіональних рейсів:
- №893 Конотоп - Бобрик замість Конотоп - Київ;
- №894 Бобрик - Ніжин замість Київ - Ніжин.
Крім того, 20 серпня не курсуватимуть поїзди:
- №6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський;
- №6910 Київ-Волинський – Ніжин.
В "Укрзалізниці" попередили, що протягом дня можливі подальші зміни на інших ділянках залізниці, а також затримки приміських поїздів із безпекових міркувань.
"Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози", - наголосили в компанії.
Атака РФ на Київ та Київщину 20 серпня - останні новини
Як писав Главред, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області. Наслідки атаки зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах: пошкоджені житлові будинки, медичний та освітній заклади, а також нежитлові й складські приміщення, де виникли пожежі.
За даними ДСНС, кількість загиблих у результаті російської атаки в Києві зросла до 6 осіб, 33 людини постраждали.
У Київській області внаслідок ракетного удару РФ у ніч на 20 серпня загинув чоловік, ще двоє - поранені. Одного з постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають медичну допомогу. Також внаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт, на території якого виникла пожежа.
У Броварах через російську атаку виникли проблеми з електропостачанням. На місцях влучань та пошкоджень працюють рятувальники й інші екстрені служби.
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Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
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