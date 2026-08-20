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Масована атака РФ змінила рух низки поїздів до Києва: є скасування та затримки

Інна Ковенько
20 серпня 2026, 07:59
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В "Укрзалізниці" зазначили, що час затримки може змінитися.
Укрзалізниця змінила рух низки поїздів через наслідки нічної атаки РФ
Укрзалізниця змінила рух низки поїздів через наслідки нічної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

Головне:

  • Низка поїздів рухається із затримками
  • Частину рейсів скасували через пошкодження залізничної інфраструктури
  • Окремі приміські та регіональні поїзди курсують за зміненими маршрутами

Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ на Київ та Київську область "Укрзалізниця" 20 серпня змінила маршрути низки приміських і регіональних поїздів.

Як повідомили в компанії, за зміненими маршрутами курсуватимуть такі приміські поїзди:

відео дня
  • №6903 та №6905 Ніжин - Бобрик замість Ніжин - Київ;
  • №6902 та №6906 Бобрик - Ніжин замість Київ - Ніжин.

Зміни також стосуються регіональних рейсів:

  • №893 Конотоп - Бобрик замість Конотоп - Київ;
  • №894 Бобрик - Ніжин замість Київ - Ніжин.

Крім того, 20 серпня не курсуватимуть поїзди:

  • №6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський;
  • №6910 Київ-Волинський – Ніжин.

В "Укрзалізниці" попередили, що протягом дня можливі подальші зміни на інших ділянках залізниці, а також затримки приміських поїздів із безпекових міркувань.

"Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози", - наголосили в компанії.

Атака РФ на Київ та Київщину 20 серпня - останні новини

Як писав Главред, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області. Наслідки атаки зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах: пошкоджені житлові будинки, медичний та освітній заклади, а також нежитлові й складські приміщення, де виникли пожежі.

За даними ДСНС, кількість загиблих у результаті російської атаки в Києві зросла до 6 осіб, 33 людини постраждали.

У Київській області внаслідок ракетного удару РФ у ніч на 20 серпня загинув чоловік, ще двоє - поранені. Одного з постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають медичну допомогу. Також внаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт, на території якого виникла пожежа.

У Броварах через російську атаку виникли проблеми з електропостачанням. На місцях влучань та пошкоджень працюють рятувальники й інші екстрені служби.

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Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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