Масована атака РФ змінила рух низки поїздів до Києва: є скасування та затримки

В "Укрзалізниці" зазначили, що час затримки може змінитися.

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Укрзалізниця змінила рух низки поїздів через наслідки нічної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Укрзалізниця

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Низка поїздів рухається із затримками

Частину рейсів скасували через пошкодження залізничної інфраструктури

Окремі приміські та регіональні поїзди курсують за зміненими маршрутами

Через пошкодження залізничної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ на Київ та Київську область "Укрзалізниця" 20 серпня змінила маршрути низки приміських і регіональних поїздів.

Як повідомили в компанії, за зміненими маршрутами курсуватимуть такі приміські поїзди:

відео дня

№6903 та №6905 Ніжин - Бобрик замість Ніжин - Київ;

№6902 та №6906 Бобрик - Ніжин замість Київ - Ніжин.

Зміни також стосуються регіональних рейсів:

№893 Конотоп - Бобрик замість Конотоп - Київ;

№894 Бобрик - Ніжин замість Київ - Ніжин.

Крім того, 20 серпня не курсуватимуть поїзди:

№6909 та №6911 Ніжин – Київ-Волинський;

№6910 Київ-Волинський – Ніжин.

В "Укрзалізниці" попередили, що протягом дня можливі подальші зміни на інших ділянках залізниці, а також затримки приміських поїздів із безпекових міркувань.

"Якщо поїзд затримується через повітряну тривогу, не очікуйте на його прибуття на платформі, а перебувайте в безпечному місці. Рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози", - наголосили в компанії.

Атака РФ на Київ та Київщину 20 серпня - останні новини

Як писав Главред, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого удару по Києву та Київській області. Наслідки атаки зафіксували у Святошинському, Дарницькому та Солом’янському районах: пошкоджені житлові будинки, медичний та освітній заклади, а також нежитлові й складські приміщення, де виникли пожежі.

За даними ДСНС, кількість загиблих у результаті російської атаки в Києві зросла до 6 осіб, 33 людини постраждали.

У Київській області внаслідок ракетного удару РФ у ніч на 20 серпня загинув чоловік, ще двоє - поранені. Одного з постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні, де йому надають медичну допомогу. Також внаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт, на території якого виникла пожежа.

У Броварах через російську атаку виникли проблеми з електропостачанням. На місцях влучань та пошкоджень працюють рятувальники й інші екстрені служби.

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Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

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